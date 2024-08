Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández





Lannutti legisladora

Ayer por la tarde, la periodista recibía un mensaje del informante de la Legislatura Provincial, quien le comentaba que la ex concejala del PRO en Río Cuarto, Mónica Lannutti, estaba a punto de jurar como legisladora departamental.

Informante: ¿Sabía que Lannutti está a punto de asumir como legisladora?

Periodista: ¡Apa! No la vimos venir a esa.

I: Por las dudas le aclaro que sería solo por un mes. Le están por tomar el juramento. Ya la saludaron varios legisladores de los distintos espacios políticos. Se la ve muy contenta.

P: ¿Cómo que solo por un mes?

I: Ariel Grich pidió licencia. Sería por 30 días pero la ex concejala va a estar ocupando su lugar y claramente no le huyó a esta oportunidad. Le iba a preguntar si sabe algo de su espacio político en Río Cuarto. En el Concejo, Lannutti era participativa y opinaba bastante pero a veces la Legislatura da algo de miedo. Es una liga bastante mayor.

P: Ya me había olvidado de esas elecciones provinciales. Al final, Lannutti terminó siendo la que tuvo el lugar expectable.

I: Es verdad. Me acuerdo cuando se dijo que Juntos por el Cambio no tenía nombres de Río Cuarto que pudieran conseguir alguna banca.

P: Es porque nos fijamos sólo en la lista de distrito único. Parece que hubiese sido hace mucho y pasó poco más de un año.

I: Ya ni existe Juntos por el Cambio. Bueno, le sugiero que vea la transmisión de la sesión porque ya juró Lannutti. Se quedó saludando a la vice y a los legisladores que bajaron a darle la bienvenida. Será poco el tiempo que va a estar pero no viene mal la experiencia. Al final terminó llegando antes que otros a la Legislatura…

Reapareció el “Turco”

El informante peronista llegaba a la cronista para compartirle las declaraciones del ex intendente y ex legislador radical. En diálogo con el programa Así son las cosas, Juan Jure se refirió al presente del partido y consideró que “en otro tiempo, ganar la elección con el PJ dividido no hubiese significado esfuerzos”.

Informante peronista: Reapareció el Turco y fue crítico del partido en las últimas elecciones municipales. Nada distinto a lo que se viene diciendo, más en días de tantas reuniones en la Casa Radical. Dijo que hubo muchos errores, que faltó amplitud a la hora de pensar una estrategia electoral, que no se sabe a quién representa ahora el radicalismo y que parece que eso depende de quien hable y que se dice lo que la gente quiere escuchar. Básicamente, que muchos no saben bancársela. En eso, se distanció de Milei, por ejemplo.

P: Eso pensaba cuando dijo eso de que “se dice lo que la gente quiere escuchar”. Pero no lo atribuyo solo a la UCR. Varias fuerzas políticas apelaron a eso en las últimas elecciones. Nadie quería ser “la casta” (risas).

I P: Bueno, hay algo que nadie le puede sacar al Turco y es el hecho de que fue el último intendente radical que tuvo la ciudad. Sí, uno recuerda el 2016 y claramente su gestión se fue con una mala imagen pero, de alguna manera, nadie le puede quitar “lo bailado”. Especialmente cuando en el 2012 le ganó al candidato de De la Sota y todo el aparato provincial. Qué se yo, él mismo lo dijo. Eran otros tiempos y todavía hay dificultades para interpretar bien el presente político. Aunque ellos la tienen más difícil (risas).