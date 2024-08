De Rivas confirma al PRO en su gabinete (la figurita que faltaba)

Por Gabriel Marclé

Pese a los tiempos de incertidumbre que atraviesan al PRO, la ciudad de Río Cuarto dio más de un motivo para celebrar la carrera del partido inaugurado y actualmente presidido por Mauricio Macri. El miércoles pasado, la dirigente riocuartense Mónica Lanutti asumió -transitoriamente- una banca en la Legislatura de Córdoba en reemplazo del legislador Ariel Grich, logrando poner otra ficha amarilla en la Unicameral. Pero lo más resonante llegó desde la Municipalidad de Río Cuarto, donde -tras varios días de misterio- el intendente Guillermo De Rivas integró a un dirigente del PRO al gabinete municipal, el gesto que le faltaba para confirmar su réplica local del amplio Partido Cordobés de Martín Llaryora.

A un mes y una semana de haber asumido como jefe municipal, frente a funcionarios y concejales que participaron el martes pasado de la primera reunión de Gabinete Ampliado, De Rivas presentó públicamente a Matías Paloma como coordinador dentro del área de Tránsito y Transporte. Se trata de un nombre conocido en las filas locales del Partido Amarillo, alguien que fue titular de la delegación local del ANSES durante el periodo presidencial de Mauricio Macri. Pero lo más cercano en el tiempo dentro del CV del funcionario PRO del derivismo tiene que ver con el lugar que ocupó en la campaña municipal: fue candidato en la lista de Rolando Hurtado.

Paloma entró en uno de los últimos vagones del tren que conduce De Rivas para sumarse a la cartera de Prevención y Convivencia que dirige Gastón Maldonado, un dirigente más tirado a los espacios Nac & Pop del PJ. Por otro lado, también compartirá equipo con otro ex titular de organismos nacionales en la ciudad, Fernando Bossio, que pasó del PAMI de Alberto Fernández a la Subsecretaría de Gobierno municipal. Es decir, el hombre del PRO que se sumó al gabinete municipal se deberá mover entre la variedad de peronistas, socialistas y radicales. Por su parte, De Rivas logró completar su álbum del Partido Cordobés con la figurita que le faltaba.

“Era cuestión de tiempo”, le comentaba a Alfil un dirigente del oficialismo local respecto a la ahora pública ala PRO del Gobierno municipal, al menos el sector funcional al Partido Cordobés (otros se fueron con Primero Río Cuarto). La incorporación de este espacio político fue cuestión de consulta desde que el intendente comenzó a armar su gabinete, pero pasaban los días y ningún dirigente amarillo se integraba. No por falta de rosca, ya que la dirigencia local que había formado parte de la campaña del candidato a intendente PRO -Hurtado- ya venía manteniendo charlas con el entorno derivista para sumarse en algún lugar disponible.

Según pudo averiguar Alfil, Paloma no habría sido la primera opción dentro del acuerdo entre la Municipalidad derivista y el PRO. De hecho, tal como se había adelantado en otras ediciones, el apuntado para sumarse al gabinete era el ex concejal Manuel Betorz, quien había acompañado al viceintendente capitalino Javier Pretto cuando este se reunió con De Rivas a mediados de julio. En ese momento, se hablaba de que el hombre del PRO riocuartense tenía todo listo para sumarse en alguna subsecretaría. Sin embargo, en la repartija apareció la posibilidad de que asuma en una coordinación y -según cuentan- la oferta no lo sedujo.

Tras esas negociaciones fallidas, Paloma quedó segundo en la línea de sucesión y pasó al equipo de Guillermo De Rivas tras haber competido para ocupar una banca en el Tribunal de Cuentas en representación del PRO que llevó a Rolando Hurtado como candidato a intendente. De hecho, el ahora coordinador fue secretario del Tribunal hasta julio pasado, tras cuatro años como secretario de Manuel Betorz cuando este era tribuno representando a Juntos por Río Cuarto.

La llegada del PRO al gabinete, especialmente de alguien que estuvo compitiendo el 29 de junio para otra lista que no era la oficialista, despertó reacciones en Primero Río Cuarto, el ex Juntos por el Cambio local. “Dijimos que venía por ahí la mano del PRO presentando candidato propio. Estaba clarito y ahora De Rivas nos da la razón”, dijeron desde el espacio radical-juecista que acompañó a Gonzalo Parodi en las elecciones. Pese al lamento, los dirigentes que están armando la “reforma” de la opción opositora aseguran haber confirmado la purga del PRO que definen como “dañino” y piden centrar los esfuerzos en el proceso interno de la UCR para “ser punta” en lo que venga.