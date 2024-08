Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Crónica de un pedido anunciado

A finales de la semana pasada, la empresa SAT requirió un nuevo aumento del boleto ante la subsecretaría de Transporte del Municipio. Pidieron que se equipare al valor del ticket de la Capital (pasaría de $700 a $940). El dirigente opositor llegaba a la cronista.

Dirigente: Semana compleja para el Municipio: la asamblea del Sindicato de Municipales y un pedido de aumento de boleto de parte de la SAT, que no se puede patear la responsabilidad al Concejo porque seguro se definirá en el Ejecutivo. Como se viene haciendo desde diciembre.

Periodista: Ya me parecía raro que no tuviésemos noticias de la SAT pero se veía venir.

D: Crónica de un pedido anunciado. (Julio) Titarelli iba a terminar golpeando las puertas de la Municipalidad en estos días. Por más que haya cambiado el intendente, la empresa se viene rigiendo hace tiempo por estos parámetros. Mi intuición me dice que el pedido se puede dilatar un poquito pero veremos.

P: No creo que el Concejo quiera quedarse afuera de esto tampoco.

D: Coincido. Independientemente de si al aumento lo aplica el Ejecutivo, que está autorizado para hacerlo, esto va a tener sus efectos en el Legislativo.

Cantero, honoris causa

El periodista dialogaba con su informante en la comunidad universitaria para conocer detalles del acto en el que el ex intendente y ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Alberto Cantero, fue investido con el título de doctor honoris causa de la casa de altos estudios.

Periodista: ¿Estuvo en la ceremonia de investidura de Alberto Cantero?

Informante: Claro. Muy atento anduve. Quería ver todo, pero me interesaba saber quiénes fueron y quiénes faltaron.

P: ¡Apa! ¿Y qué vio?

I: En primera fila, ex rectores y también el intendente Guillermo De Rivas. No sorprendió su presencia, ya que fue integrante del gabinete de Cantero en la Municipalidad. Podría decirse que fue su mentor en gestión. De hecho, hubo palabras de agradecimiento del homenajeado por su presencia. Lo cual, me llevó a pensar, ¿por qué no estuvo Adriana Nazario allí?

P: ¿No fue? Mire usted.

I: Después de las elecciones, no se la vio más a la gringa. Pero algunos esperaban verla en el Aula Mayor para acompañar a quien la introdujo en la gestión pública. Se ve que no quedaron bien las cosas después de la campaña. Cantero habló bien de ella, pero después también habló bien de Guillermo De Rivas. Algunos resentimientos deben haber quedado.

P: ¿Usted cree? No sé si será para tanto.

I: Bueno, yo le digo lo que pienso y también lo que se comentaba. Pero bueno, fue un lindo acto. Pocos radicales, muchos peronistas. Faltó fervor, creo yo, por la figura que significa Cantero para la comunidad universitaria. No llegó a la intendencia de la nada. Antes de eso, le cambió la cara a la Universidad con programas que hasta hoy marcan la diferencia. Residencias universitarias, trabajo interinstitucional, apertura regional, el PEAM (programa de adultos mayores). Es de los pocos que fueron marcados con la K escarlata por trabajar con el Gobierno de los Kirchner y aun así tiene prestigio en la ciudad, salvo por La Rural que en su momento lo declaró persona non grata, lo cual me parece una locura. Pero imagínese que la Universidad que hoy es dirigida por dirigentes no peronistas es la que decide homenajearlo con este título. Lo único malo del acto fue lo largo (risas).

P: El video en YouTube dura dos horas y media…

I: Es lo que duró el acto. Cantero habló una hora y media. Pero, bueno, no sería él si no hubiera hecho semejante discurso. Hubo gente emocionada, eso sí.