Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández.

Escape libre cero, sale o sale

El periodista consultaba con su fuente en el Concejo Deliberante para conocer sobre el destino de un proyecto que estaría a punto de salir.

Periodista: ¿Qué pasará con la prohibición del escape libre en el centro? Le pregunto porque vivo en la zona y parece que los chicos en moto no se han enterado que van por sus escapes. Al menos en los fines de semana…

Informante: Que se gasten los últimos cartuchos, porque en estos días se termina ese tema. Si no entendí mal, esta semana quieren que salga el despacho de comisión para aprobar la modificación en la ordenanza vigente, si es posible en la sesión del próximo jueves. Como viene la mano, la ordenanza sale o sale. (Gastón) Maldonado (secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana) la espera para salir a dar caza de estos artefactos. Está ansioso (risas).

P: ¿Y ya está coordinado como será esto con el tema de los controles?

I: Es simplemente notificar a los agentes sobre la prohibición y después de eso actuarán. No solo se les decomisará el artefacto, sino que también habrá fuertes multas. Calculo que habrá toda una movida de prensa para mostrar que se han comprometido con el tema.

P: Eso va a traer ruido…

I: Más bien, lo contrario (risas). Y este es apenas el primer paso… vienen cosas más fuertes para ordenar el tránsito.







Mario no da pelea

El periodista se encontraba con el militante de La Libertad Avanza, quien le acercaba un comentario respecto a la realidad libertaria en la ciudad.

Militante: Che, no sé si le ha llegado, pero en los círculos libertarios no le están dando tiempo a Mario Lamberghini para que se acomode. Me incluyo entre los que estamos viendo una pasividad fuerte en la representación que está haciendo en el Concejo.

Periodista: No me llegó algo puntual, pero me hicieron llegar algunos comentarios. ¿Es por la última sesión?

M: Sí, pero no tanto por el pifie de alzar la mano para apoyar el repudio a los diputados de nuestro partido que visitaron a ex militares en Ezeiza. Eso, de última, es lo de menos, porque no todo el arco está de acuerdo con lo que hicieron los parlamentarios nacionales. El problema como Mario es que no da pelea…y eso que tiene temas para meterse.

P: ¿Qué temas?

M: Y…pasó de todo. Si bien es cierto que evidentemente no sabe ni donde está parado, está semana tuviste para hacer dulce con declaraciones de repudio y otras acciones. Podrías haber corrido al peronismo por la situación de Venezuela, todas las atrocidades y especulaciones viles que se hicieron gracias a ese asesino de la agrupación HIJOS que buscó ensuciar al espacio, ni hablar de Alberto Fernández y las denuncias por violencia. Pero no hizo nada. Tenía todo servido en bandeja. Pero bueno…evidentemente no están en la realidad, por fallas propias o de sus asesores.

P: Capaz que esta semana salga con algo, ¿no cree?

M: Ojalá. Que se despierte un poco. Nos está haciendo quedar mal a todos porque, no tengo dudas, cuando se habla de él también se habla del presidente (Javier Milei). Si no se espabila un poco y empieza a jugar fuerte, va a defraudar a su electorado y ahí empezarán a sospechar de su rol en el Legislativo. Estamos en esto para incomodar al poder, no para darles los votos que necesitan.

Reacciones a Paloma

El dirigente radical se acercaba al periodista para comentarle sobre las reacciones que generó la revelación de Alfil respecto a la inclusión de un dirigente del PRO en el equipo municipal de Guillermo De Rivas.

Informante: Parece que lo de Matías Paloma como coordinador del municipio pegó fuerte en algunos lugares.

Periodista: Raro, porque en la Municipalidad ya lo sabían todos.

I: Ese es el tema. Se lo querían guardar un poco más, que no salga en la foto. El tema es que en algún momento se iba a destapar la olla.

P: Insisto. No era un secreto.

I: Tengo como dato que algunos dirigentes del radicalismo se enteraron por su nota sobre esto y que fueron a buscar el decreto porque les parecía mentira (risas). Tiene fecha del 29 de julio, casi al mismo tiempo que empezaron a repartir las cartas de desvinculación. Ahí está el tema…faltó timing.

P: ¿Usted dice que el nombramiento de alguien del PRO cayó mal cuando por otro lado se caen contratos de radicales?

I: Obviamente. La gran “divide y reinarás” que armó Hacemos Unidos está cumpliendo con los compromisos pactados, pero a costas de otros puestos laborales. Me contaron algo, usted deberá chequear, pero a Paloma lo tienen entre ceja y ceja en el radicalismo.

P: ¿Por qué?

I: Porque habría negociado para entrar a Primero Río Cuarto, acompañando a Parodi, pero después se fue con Rolando Hurtado cuando este se cortó solo. Dice que el pedido del flamante coordinador a los radicales estaba cotizado en moneda extranjera, pero que terminó cerrando con el PJ en tiempos de Hot Sale (risas). Le dieron algo para quedar bien con los amarillos, pero no era primera opción.

P: (Risas) Buena historia.

I: No me cuesta creerla. Al final, terminó con un contrato de PG (Personal de Gabinete). Hizo bien, si me pregunta a mí. Cada uno cuida lo suyo. Ahora, se ganó un lugar en la lista negra de los que alguna vez fueron parte de Cambiemos. En el PRO mayoritario de Río Cuarto también lo borraron.