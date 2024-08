Yáñez amplió la denuncia y el expresidente negó haberla golpeado

Por Redacción Alfil

El escándalo por la acusación por violencia de género en contra del expresidente Alberto Fernández continuó ayer con la ampliación de la denuncia por parte de Fabiola Yáñez de manera escrita y desde Madrid, frente al fiscal federal Ramiro González. En la presentación, la exprimera dama admitió que el extitular del Ejecutivo nacional le pidió que abortara y apuntó, además, al médico presidencial Federico Saavedra por haber ocultado una de las agresiones de Fernández cuando todavía no había nacido el hijo de ambos.

De acuerdo con la denuncia, el episodio de violencia se habría producido en la habitación presidencial y el incidente habría finalizado con un golpe de puño de Fernández en contra de Yañez. Después de ello, y para ocultar la marca, Yáñez dijo que el facultativo le dio globulitos de árnica.

En la presentación ante González que continuará en la jornada de hoy, la exprimera dama también dijo que había puesto al tanto de los hechos a la exministra de Mujer y Género, Ayelén Mazzina. “En un viaje que hicimos a Brasil, porque éramos referentes por tener un ministerio de la Mujer, fuimos a cenar y le dije: ‘tengo que contarte algo’, le mostré la foto y los videos de Alberto con otra mujer en la Casa Rosada. Ella me dijo ‘no lo puedo creer, Fabi. Contá conmigo y vení al ministerio’”, dijo, aunque después nunca la recibió.

En tanto, y dentro de los nuevos detalles de la denuncia, Yáñez afirmó haber sufrido un aborto y ubicó ese episodio antes del 2019, en el cual Fernández fue confirmado para encabezar la fórmula presidencial con Cristina Kirchner. De acuerdo con el escrito enviado al despacho del fiscal González, dicho episodio se habría producido en el año 2016 y que, cuando le contó del embarazo a Fernández, ella sintió “desprecio y rechazo”. Además de decir que Fernández estaba en shock.

Por su parte, en el diario El País de España finalmente se publicó la entrevista con Fernández. Allí, el expresidente negó los hechos y apuntó que “alguien la debe haber incentivado” a Yáñez para radicar la denuncia. “Hay un aprovechamiento político del Gobierno”, agregó, además, haciendo referencia a la gestión libertaria.

“Yo sigo siendo el mismo. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola, nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca me llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la Justicia y que la justicia resuelva”, afirmó el expresidente.