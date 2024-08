Pese al déficit, De Rivas enfoca su trabajo en la crisis social

Por Gabriel Marclé

“Es un momento sumamente delicado”, expresaba un funcionario del Ejecutivo municipal, confesando sin pudor las sensaciones que genera la gestión en tiempos de crisis. Algún otro integrante del Ejecutivo incluso se atrevía a agregar que, en sus ocho años como intendente, Juan Manuel Llamosas no había tenido que atravesar un momento tan delicado como este. Claro, el ex intendente gestionó en plena pandemia y eso ya le añade un nivel de dificultad incomparable, pero los números no mienten y, aunque no sea un virus lo que hace temblar el tejido social, la realidad económica del presente genera pronósticos de “alerta roja”.

No es el déficit primario del segundo semestre lo que más preocupa a Guillermo De Rivas en sus primeros cuarenta días como intendente, sino la realidad de pobreza e indigencia que se revela cada vez con mayor claridad y contundencia en el territorio. Por esa razón, el jefe municipal inauguró un espacio de trabajo entre varias áreas del Ejecutivo y el Legislativo donde se abordará la problemática. El pasado lunes, el Gabinete Social tuvo su primera reunión junto a todos los responsables de las áreas que intervendrán en este trabajo mancomunado.

“El objetivo es intervenir en los territorios frente a la crisis económica y social que afecta a la comunidad”, adelantaron desde el Gobierno municipal sobre esta especie de grupo operativo donde articulan varias secretarías y subsecretarías, entre Desarrollo Social, Educación, Género, Niñez Adolescencia y Familia, Prevención y Convivencia Ciudadana, Deporte, Salud, Trabajo y que cuenta además con el aporte de representantes del Concejo Deliberante, que ayer tuvo a la presidenta del Cuerpo, Ana Medina, y al presidente del bloque oficialista, Leandro Carpintero.

En el encuentro, repasaron la agenda de trabajo y el abordaje multidimensional que el intendente busca darle a las problemáticas que se desprenden de esta situación. No solo está la asistencia alimentaria y el trabajo con los referentes sociales del territorio, sino también el abordaje de las tramas que se desprenden de la crítica situación que se exhibe en los barrios más pobres de la ciudad. Además, se empezaron a puntear algunas iniciativas que ingresarán próximamente al Legislativo municipal.

Según pudo saber Alfil, en el centro del comando que el intendente le hizo llegar a los integrantes del Gabinete Social está la importancia del trabajo territorial, pero concebido de una forma bastante diferente a la que se tenía en la era Llamosas: De Rivas pretende que el dónde y cómo se trabajará en lo social se defina en base a la organización articulada. Será el gabinete en su conjunto el encargado de delinear los esquemas de acción de los programas que cruzan a las diferentes áreas del gabinete, desde el programa de alfabetización hasta los operativos de salud y las acciones de deporte social. Clara diferencia con la gestión anterior: ya no se habla de carteras individualizadas, sino de estrategia conjunta.

“El 53 por ciento de pobres no solo nos hace pensar en la falta de comida y de vivienda, sino también en la situación de la delincuencia, las adicciones, la violencia urbana e intrafamiliar. Los problemas son cada vez más y de mayor complejidad”, analizaba uno de los integrantes del Gabinete Social. “Sensibilidad y compromiso”, palabras que se repitieron en el encuentro del lunes, como pedido del intendente a cada uno de los presentes, sobre los que quedó impresa la obligación de abocarse a la salida de la crisis. “Que toda acción apunte a ayudar a la gente para que pase este momento de la mejor manera posible”, apuntaba otro de los presentes. En la ampliación presupuestaria que presentará Economía en estos días, la cuestión social ocupará un lugar central.

Deja vú

Pese a que el presente todavía no exhibe huellas de lo ocurrido en 2001, hay voces del Ejecutivo que no ocultan el gesto de preocupación al ser consultadas por el paralelismo con la crisis del presente. “En algunas cosas, se siente como un deja vú”, señalaba un dirigente que formó parte del municipio a comienzos de siglo.

Días atrás, cuando la Universidad Nacional de Río Cuarto reconoció al ingeniero Alberto Cantero con el titulo de Doctor Honoris Causa, el ex intendente y De Rivas -quien fue secretario de Gobierno en esa gestión- compartieron una charla sobre el presente. Aunque no hay registro oficial de ese diálogo, hay quienes cuentan que se expresaron palabras de ánimo frente al momento económico actual.

“Hay que entender que lo que se gobierna son seres humanos”, dijo más adelante Cantero en una entrevista radial, frase que puede interpretarse como consejo para afrontar momentos como este, viniendo de la experiencia de quien gobernó en los años más difíciles. De Rivas es consciente del presente que atraviesa la ciudad, así como el resto del país, pero las soluciones no están a la mano ni son de corto plazo. “La única que queda es trabajar todos los días”, señalan desde el entorno derivista, donde aseguran que no existen las soluciones mágicas.