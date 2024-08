Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Apurando el aumento

El dirigente opositor llegaba a la cronista para actualizar la información sobre el pedido de aumento del boleto que presentó la empresa SAT.

Dirigente: La SAT está apurando al Ejecutivo. La semana pasada presentaron la nota pero esperan que pronto se aplique el nuevo aumento porque ya ven que en Capital se actualizó a $940.

Periodista: Es una semana complicada para el Ejecutivo.

D: Se arrancó fuerte con el tema de las bajas de contratos y la asamblea de los municipales. Y ahora se interpreta que hay una “apurada” de la empresa y hasta en cierto punto se entiende, porque desde febrero que no aumenta el boleto. El Municipio lo tiene que analizar. Da la impresión que la empresa quiere que se mantenga esta modalidad de aumentos express que se vio en los últimos meses cuando todavía estaba (Juan Manuel) Llamosas.

P: El aumento está al caer. Tarde o temprano se va a dar. Pero puede que haya alguna cuestión distinta a la hora de encararlo. No lo sabemos porque, justamente, este sería el primer aumento del boleto en la era De Rivas y sin pasar por el Concejo.

D O: Quizás la empresa y el Ejecutivo están en modo “nos estamos conociendo”. Uno siempre analiza el resultado y todos los gobiernos terminan cediendo ante la empresa. Ni hablar si hablamos de la situación económica del Municipio. Está claro que el aumento sale o sale. El tema es el cómo: ¿acatarán el valor que pide la empresa con los ojos cerrados? ¿Lo aumentarán en tramos? ¿Van a pedir el detalle de los gastos que tiene la empresa? Bueno, capaz estoy pidiendo demasiado (risas).

Zonas prohibidas

El periodista dialogaba con el integrante de la Guardia Urbana sobre el trabajo realizado desde la reciente creación del cuerpo.

Periodista: Si me tuviera que hacer un balance de este tiempo de patrullaje, ¿qué me puede decir?

Informante: Que estamos buscándole la vuelta de a poco, pero que estamos poniendo lo mejor. Faltan cosas, falta que la gente se acostumbre y nos dejen laburar más tranquilos.

P: Che… ¿es cierto lo de los barrios? ¿Que no pueden pasar? Lo escuché a Rafael Filippa (subsecretario de Seguridad) contándolo.

I: Sí. No me gustaría decirle en cuáles para no estigmatizar. Ustedes después lo publican y sonamos. Pero, se imaginará dónde se pone picante la cosa. Está como prohibido por ahora que andemos por ahí, porque no contamos con todo lo necesario para salir de un conflicto que se pueda presentar. Hay armas, pibes dados vuelta, familias que están acostumbradas a la violencia como vía de diálogo. Podés prepararte lo más que puedas, pero después tenés que estar en el territorio y es difícil.

P: Para eso está la Policía, ¿no?

I: Claro. Lo ideal sería que estemos colaborando porque le agregamos una faceta más de vinculación con el vecino. Pero no se puede todo.

P: ¿Y cómo responde el vecino?

I: La mayoría bien, pero noto que hay una crisis de autoridad. Por ahí no podemos intervenir en todo y vemos que al frente nuestro salen de a tres en una moto, sin casco, sin nada. Yo recuerdo que, si veía un agente cerca, automáticamente me fijaba si tenía todo en regla. Va a costar salir de la situación en la que estamos, pero queremos ayudar…