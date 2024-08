Bruno, firme contra JpC (liderazgo regional atenuado)

Por Julieta Fernández

El intendente de Canals, Edgar Bruno, lleva varias semanas de enfrentamiento con los concejales de Juntos por el Cambio. En una de las últimas sesiones de Concejo Deliberante, se lo ve al propio Bruno sentado en una banca y dirigiéndose a los ediles opositores, a quienes les manifestó que “no les interesa preguntar, solo oponerse” y a quienes señaló como “una máquina de impedir”. Entre ellos, a quien fue su adversario en la última elección municipal, Damián Morais (JpC).

Por otro lado, Bruno utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento con la falta de acompañamiento del bloque opositor a la creación de un parque industrial. “Me recuerda a cuando no acompañaron el loteo de las 44 viviendas, después se quejan cuando digo que ponen palos en la rueda”, dijo el mandatario, quien en varias entrevistas aseguró que previamente tenía buenas expectativas de trabajo conjunto con la bancada opositora.

A fines de julio, el intendente del sudeste provincial había sido señalado por la oposición (por la tribuna Mirta Derencia), quien dijo que habría “manipulaciones en los contratos y compras” y mencionó una reciente reforma que buscaría limitar el poder de contralor del Tribunal de Cuentas, según señaló Puntal. La réplica de Bruno no tardó en llegar y aseguró que “no hay nada ilegal en nuestras acciones”.

El intendente afirmó en diálogo con Eccos Multimedios que la Ley 8102 regula las comunas y municipios (entre ellos Canals) y consideró que no es apropiado “imponer un reglamento interno y engorroso para Canals, copiado de una ciudad más grande”. Bruno mencionó que hay “numerosos proyectos en marcha” como un nuevo gasoducto, la ciclovía y un Parque Industrial. “Quieren desacreditarme y detener el progreso de Canals por intereses políticos”, sostuvo.

Liderazgo en la región, atenuado

Hasta no hace mucho tiempo, el nombre del delasotista Edgar Bruno sonaba como un potencial alfil del gobernador Martín Llaryora en el sur provincial. El intendente de Canals había sido uno de los primeros mandatarios del interior que se plegó al operativo clamor “Llaryora gobernador” en el 2022 e incluso expresó su deseos de que Llaryora esté acompañado por un/a dirigente radical en la fórmula (lo que finalmente ocurrió con Myrian Prunotto).

Este hecho en particular resulta clave para analizar una seguidilla de hechos que mostraron las tensiones entre Bruno y el entonces intendente de Río Cuarto, quien buscaba ser candidato a vicegobernador: el llamosismo no tardó en replicar que las expresiones de Bruno les resultaban “desubicadas”, ya que el delasotismo seguía siendo parte de la gestión municipal en Río Cuarto. Posteriormente, las diferencias se acrecentaron, ya que Bruno apoyó a Adriana Nazario en la contienda municipal y fue uno de los delasotistas más críticos con el oficialismo, ya que consideró que hubo una fuerte “campaña sucia” contra la ex diputada.

El ex intendente de Río Cuarto y ahora asesor del Ejecutivo Provincial en el sur, Juan Manuel Llamosas, no tendría competencia directa en el departamento Unión pero apuesta a consolidar cierto rol de “referente llaryorista” en el sur. ¿Retomará Bruno su proyecto de líder regional con Llamosas en el tablero?