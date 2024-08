Por Felipe Osman

Finalizado el 3er Congreso de Participación Ciudadana y Descentralización, que sirvió a Hacemos Unidos para enmarcar su intención de modificar la Carta Orgánica Municipal (COM), la oposición planta bandera, enumera aspectos que no deberían quedar fuera de una posible reforma, pero también pone en duda que, llegado el momento, el oficialismo avance en ese sentido.

Los argumentos que ofrece el Palacio 6 de Julio para fundar la necesidad de reformar la COM son razonables. A 30 años de su sanción, el mundo sobre el que debe operar la norma es otro. Y especialmente en lo que hace a las nuevas alternativas que la tecnología abre para el fortalecimiento de los mecanismos de democracia semi directa y para la participación ciudadana.

La desconcentración operativa y el lanzamiento de la App Ciudadana (cuya propia existencia es desconocida por la mayor parte de los vecinos) son avances de la anterior gestión que la actual espera consolidar ahora con un nuevo paso, la descentralización política del municipio. Pero la modificación de la Carta Orgánica implica no solo lograr el avenimiento de dos tercios del Concejo Deliberante, sino también constituir una Convención Reformadora cuyos integrantes deben ser electos en comicios abiertos a cualquier espacio político que quiera participar.

En un momento de grave crisis económica, con una caída de la recaudación que limita profundamente la posibilidad de ejecutar obra pública y obliga a constantes aumentos en la tarifa de los servicios públicos, auditar la gestión municipal en las urnas entraña un riesgo mayúsculo para cualquier oficialismo.

Y si a esto se agrega que el intendente no puede reelegirse por haber acompañado a Martín Llaryora en la fórmula del 2019, ese riesgo se potencia. La sola posibilidad de no cosechar el resultado esperado en ese turno electoral auto-impuesto, sumado a los movimientos que ya existen en el PJ, y que se intensificarán conforme avance el tiempo para posicionarse como los sucesores de Daniel Passerini al frente del Ejecutivo Municipal, podrían complicar al oficialismo.

Atentos a esto, sectores de la oposición ya interpretan que la reforma de la Carta Orgánica puede terminar siendo una “cortina de humo” para desviar el eje del debate público, y que probablemente jamás llegue a materializarse.

Agregan, casi subsidiariamente, que de avanzarse en la reforma la oposición peleará para imponer su agenda, centrada en modificaciones como ficha limpia, el establecimiento de una fecha fija para las elecciones municipales, y hasta la revisión de la cláusula de gobernabilidad que garantiza al vencedor la mitad más uno de los concejales.

La observación de estos opositores no es desdeñable. Hacemos Unidos deberá medir muy bien los tiempos para avanzar en la reforma de la COM. Y no ya solo por la difícil coyuntura que atraviesan todos los oficialismos, sino también por el enorme desempeño electoral que alcanzó La Libertad Avanza en los comicios nacionales, y por los grandes márgenes de aceptación que el Gobierno Nacional conserva en Córdoba.

Como se dijo, en la elección de los convencionales podrán participar todas las fuerzas políticas que quieran hacerlo, tengan o no representación en el Concejo Deliberante. Y si, como se puso en consideración en el Congreso de Participación Ciudadana y Descentralización, esa elección se hiciera en ocasión de las PASO del 2025, es muy probable que la agenda de la elección municipal termine nacionalizándose, potenciando el riesgo al que quedaría expuesto el Gobierno Municipal.