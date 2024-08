Por Gabriel Marclé

Parecía que se habían terminado los días de trabas para que la Autovía Río Cuarto-Holmberg pudiera avanzar hacia la concreción del 25% que le resta a la obra para quedar habilitada. Nación -con la gestión de Javier Milei- se negaba a terminar lo que había empezado, hasta que Martín Llaryora intervino para incluirla en un acuerdo que garantizaba la finalización de varios desarrollos en el territorio provincial y allá por junio el gobernador anunció su reanudación. A dos meses de este avance, algunos sectores afirmaron que la parálisis continúa y hasta sugirieron que lo firmado meses atrás correspondió al intento del Partido Cordobés por capitalizar la obra en el marco de la campaña municipal en Río Cuarto.

La novela de esta obra incluyó un nuevo capítulo días atrás, cuando la palabra del espacio sindical que representa a los trabajadores de la construcción presentó argumentos para afirmar que la Autovía no estaba en marcha pese a que el Gobierno cordobés había mostrado el reinicio de la misma a mediados del pasado junio. “La obra no está en ejecución”, declaró a LV16 Juan Irusta, secretario general de UOCRA en Río Cuarto. El dirigente aclaró que, aunque se activó la extracción de las piedras del lugar, la empresa a cargo no había contratado personal para avanzar con las partes más importantes del tramo principal.

Inmediatamente después de que estas declaraciones hicieran ruido, desde el Gobierno de Córdoba comenzaron a comunicarse con sus delegados en el Gran Río Cuarto para elaborar una respuesta que llevara tranquilidad frente a las palabras del referente de UOCRA. El primero en expresarse al respecto fue el intendente de Santa Catalina-Holmberg, Maximiliano Rossetto, quien negó las versiones de parálisis y dio detalles sobre la actualidad de la misma.

“Yo mantengo contacto permanente con la empresa a cargo y nos confirmaron que alrededor de 65 personas están contratadas de forma directa, más los subcontratistas que están trabajando en las obras complementarias de luz y gas”, aseguró el jefe municipal de una de las localidades interesadas, palabras que parecieron elegidas cuidadosamente tras una reunión virtual entre Rossetto, el Gobierno de Córdoba y la empresa a cargo.

Si bien podría tratarse de un simple “teléfono descompuesto” entre quienes hablan de parálisis y quienes lo niegan, no pueden ocultarse los factores políticos que juegan en esta cuestión. Por un lado, hay espacios políticos que mantienen una gran distancia ideológica con el Gobierno nacional que debe enviar los fondos para poner en marcha lo que resta de la Autovía. “No queremos despreciar el esfuerzo que hizo nuestro Gobierno de Córdoba para que se vuelva a activar la obra, pero desconfiamos en Nación porque ya nos han defraudado en varias oportunidades. Si no les da el equilibrio fiscal, ¿dónde piensan que van a seguir recortando?”, señalaba una de las voces del peronismo crítico que se involucró en los días de idas y vueltas.

Por otro lado, hay espacios de la oposición a Hacemos Unidos por Córdoba, puntualmente del radicalismo en Holmberg y Río Cuarto, que también ayudaron a levantar sospechas respecto a las maniobras que se exhiben desde mayo en torno a la esperada obra. “No nos olvidamos del circo que armó el gobernador para anunciar la vuelta de la obra, con gente trabajando en la ruta y máquinas que después se retiraron del lugar. Hicieron eso para armarle la campaña al oficialismo en Río Cuarto y que Guillermo De Rivas tuviera un empujoncito más”, expresaron desde sectores movilizados del radicalismo riocuartense en diálogo con Alfil.

Entonces, ¿la obra sigue? Sí. Quizá no en los tiempos esperados y no habiendo aprovechado la ventana de dos meses desde que se mostró la reanudación, pero siguiendo los plazos estipulados por el Gobierno de Córdoba: esperan tenerla inaugurada a mediados del 2025. Al margen de eso, queda la sensación de que la discordia está al orden del día en uno de los trabajos que representa años de frustraciones, pedidos inconclusos e ilusiones rotas que tuvieron su punto máximo de decepción durante los cuatro años del Gobierno de Alberto Fernández: no pudo garantizar la concreción de la obra que había anunciado con bombos y platillos, la dejó inconclusa y, sobre todas las cosas, no bajó nunca a la zona para confirmar avances. “El Gobierno nacional se comprometió a hacer los pagos necesarios”, aseguran desde el Panal cordobés, aunque también se guardan una carta: “Si ellos no la terminan, lo haremos nosotros”.