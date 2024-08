Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Vendrá Villarruel?

El dirigente llegaba a la cronista con especulaciones en torno a la Expo Rural que tendrá lugar a comienzos de septiembre.

Dirigente: Hace poquito fue la Expo Rural de (Vicuña) Mackenna. Ahora se viene la de Río Cuarto. Y la gran incógnita es si vendrá alguien de Nación.

P: ¿Sabe algo de eso?

D: Ojalá supiera. Pero me permito hacer un repaso. En el kirchnerismo era prácticamente imposible que venga algún dirigente. Al menos no al acto inaugural. Pero en el macrismo hubo algún que otro diputado/a y funcionario que vino. Fui testigo de cuando a Rogelio Frigerio no lo recibieron muy bien algunos productores pero eso es anecdótico. Creo que el gobierno está en un buen momento para que el sector agropecuario del sur de Córdoba lo reciba bien. No quiere decir que no tengan algunas cositas para plantearle pero creo que hay un acompañamiento bastante claro.

P: Algo de eso se pudo ver en la Rural de Mackenna.

D: Totalmente. No sé si vendrá o no el presidente o algún funcionario clave pero no creo que sean mal recibidos. Al contrario, la única vez que vino Milei a Río Cuarto encabezó una charla en el predio de la Rural.

P: El tema pueden ser otros sectores que se quieran manifestar. Organizaciones sociales, por ejemplo.

D: Eso seguro. Mi duda es, si viene alguien del gobierno, ¿será el presidente o la vice? Porque me dijeron que Villarruel ha ido a varias expos y eventos del mundo del Agro en estos meses de gestión. Parece que se lleva bien con la gente del campo. Eso sí, con toda la interna que hay entre ella y Milei, quiero pensar que vendrá uno o el otro. En la Rural de Palermo parece que anduvo cada uno por su lado.

P: No es menor eso que dice de la vice, en caso de que venga. ¿Algún indicio fuerte de que eso pase?

D: Mera especulación y quizás una expresión de deseo de mi parte porque le va a dar un condimento fuerte al acto político de esta edición de la muestra.

Un homenaje teñido

El periodista dialogaba con su informante sobre la agenda del intendente municipal y el homenaje que se hizo el pasado sábado en el día del paso a la inmortalidad de José de San Martín.

Periodista: Lo vi al intendente en Plaza San Martín realizando un homenaje por el 17 de agosto. ¿Estuvo?

Informante: No, pero vi que fue mucha gente. No fue algo chiquito. Todo lo contrario. Pero me llamó la atención que algunos dirigentes estuvieron preocupados por las redes sociales. ¿Vio el posteo de la titular del gremio de municipales?

P: ¿Jorgelina Fernández? No vi. Cuénteme.

I: Lanzó un palito con un posteo en redes sociales donde habla de que todos homenajean a San Martín, pero después defienden al Gobierno nacional con todo lo que está pasando…

P: ¿Y el palito?

I: Espere. No terminé. En ese mensaje dice “en nuestras narices tenemos que observar cómo el poder político que rige o avala este desquicio rinde homenaje a su legado”, justo después del acto de Guillermo De Rivas por el 17 de agosto. ¿Entiende?

P: ¿Usted cree que iba dirigido al intendente?

I: A él y a varios dirigentes más. Pero yo creo que sus palabras tienen mucho que ver con la situación de los contratos caídos. Está tensa la relación entre el sindicato y el Palacio.

P: Me dijo que la dirigencia estaba al tanto de este mensaje…

I: Y sí…les pareció mucho que lo acusen al intendente de avalar a Javier Milei. Por más que no lo haya mencionado Fernández, saben que el palo fue para De Rivas. El intendente ya tiene en su mesa el recorte de estas declaraciones (risas).

P: ¿Va a reaccionar?

I: Seguro. Me parece que algunos piensan que De Rivas es como (Juan Manuel) Llamosas, que jugaba más tranquilo y le resbalaban las chicanas.

Reconocimiento a una Leona

El periodista recibía el mensaje de un informante en el oficialismo sobre una actividad que tuvo lugar en el Centro Once.

Informante: No sé si vio, pero hoy le otorgaron un reconocimiento a Victoria Miranda, la deportista riocuartense que estuvo en Las Leonas durante los Juegos Olímpicos.

Periodista: Me llegó el dato. Hace unos días también lo habían hecho con Macarena Ceballos. Es tiempo de reconocimientos para los deportistas de la ciudad.

I: ¡Más vale! Si bien Victoria estuvo como reserva y no jugó en los partidos de los Juegos, es un orgullo muy grande el tenerla entre las mejores jugadoras de hockey del país.

P: Vi que aprovecharon su presencia para lanzar un programa de deportes.

I: Claro, el programa anual de Deporte Social. Están haciendo una reestructuración de equipos y nombres para laburar este tema que es muy importante para el intendente, como alguien que viene del deporte y que conoce el valor social de los clubes deportivos. En la presentación habló sobre la necesidad de usarlo como herramienta para sacar a los pibes de la calle y alejarlos de las drogas.

P: Ya se ha escuchado (risas).

I: Bueno, pero creo que se viene algo diferente. Como le digo, son otros los equipos y es otra la coordinación. Es más, ya no se habla de un subsecretario de Deportes, sino de una acción más del Gabinete Social. Están todos trabajando en ese sentido y las políticas no son de alguien en específico. El único que puede decir “esto es mío” es De Rivas. Ya se van a venir más acciones de este tipo, según me cuentan. En Seguridad habrá otra presentación importante esta semana.

Petitorios a los nuevos decanos

El informante universitario llegaba a la cronista para compartirle una actividad de visibilización que llevaron a cabo los gremios docente y no docente en el marco de la asunción de las nuevas autoridades decanales.

Informante universitario: Una seguidilla de actos hoy que inevitablemente se vio marcada por el reclamo docente y no docente. Imagínese que arrancaron a las 9 y el último acto fue a la tarde.

Periodista: Eso veía. Y algunas banderas con consignas vinculadas a los reclamos salariales.

I U: En los petitorios también se planteó preocupación por el tema de las becas estudiantiles pero sí, el punto fuerte fue lo salarial. Más allá de que no es responsabilidad de las autoridades de la uni, es una forma de visibilizar el reclamo y confiar en que desde sus lugares pueden sentar algún posicionamiento y fortalecer el reclamo. Una perlita interesante… ¿Se acuerda de la polémica por los dichos de la nueva vicedecana de Agronomía y Veterinaria?

P: Sí. Algo de que los docentes estaban tranquilos porque cobraban a fin de mes. Creo que fue un audio de una charla que tuvo con alumnos durante la campaña.

I U: Fue de esa época y usó la palabra “kiosco”. Me consta que generó mucho rechazo en varios de sus colegas porque además (Ana) Llamés es docente.

P: ¿Y pasó algo ahora?

I U: Nada que yo sepa. Sé que ella pidió disculpas en su momento y seguro el tema se diluyó hace rato pero no puedo evitar pensar que la situación terminó siendo más crítica de lo que imaginábamos. Estamos casi a fines de agosto y el problema se ha agravado muchísimo. Ahora, como vicedecana, habrá tenido que recibir el petitorio del gremio docente.