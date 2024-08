Tras el paro, la UNRC retoma actividades en el campus

Por Julieta Fernández

En la última jornada de paro de este miércoles, docentes universitarios nucleados en AGD (Asociación Gremial Docente) llevaron a cabo una asamblea para evaluar el impacto de la medida de fuerza que implicó el no inicio del segundo cuatrimestre en la fecha originalmente pautada (12 de agosto). Inicialmente, la medida pretendía finalizar el 16 de agosto. Ante la escasa propuesta del gobierno nacional (de un aumento del 5% en dos tramos), se acordó extender el paro por 72 horas, desde este lunes hasta el miércoles inclusive. Los no docentes también adhirieron a la extensión del paro en las últimas 48 horas.

Este jueves 21 retornaría la actividad en el campus e iniciaría el segundo cuatrimestre, aunque no se descartan prontas medidas de fuerza a raíz del porcentaje que ofreció el gobierno nacional. En la asamblea de AGD, se reunieron más de 100 docentes para evaluar el impacto de la última medida de fuerza y evaluar las distintas modalidades que pueda tener el reclamo en los próximos días. En ese sentido, se resolvió continuar con el estado de asamblea permanente, medidas de fuerza escalonadas y progresivas (paros, no toma de exámenes, asambleas, retención de tareas, facultando a la comisión directiva para articular a nivel regional y nacional con federaciones y sindicatos).

Desde AGD también resaltaron que se contempló avanzar en la organización de una nueva marcha federal universitaria, con características similares a la del pasado 23 de abril. En ese momento, las autoridades de la UNRC encabezaron la movilización y hubo una participación masiva de distintos sectores de la comunidad universitaria y la sociedad riocuartense (incluyendo los entonces candidatos a intendente Guillermo De Rivas, Gonzalo Parodi y Adriana Nazario).

En diálogo con el programa radial Nada Fake, la secretaria general de AGD Río Cuarto, Florencia Granato, comentó que se apuntará a construir una nueva marcha federal universitaria (que podría tener lugar en septiembre) y apuestan a que vuelva a ser masiva. “Tenemos que dar muestra de todo lo que debe ser sostenido en el sistema universitario”, señaló. El dato crucial fue que, tras la asamblea de este miércoles, hoy iniciaría el segundo cuatrimestre en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Al menos temporalmente, ya que se plantean llevar a cabo algunas medidas de fuerza escalonadas y se continuarán realizando asambleas semanales para evaluar la situación.

Al ser consultada sobre las discrepancias que plantearon desde la Federación Universitaria (conducida por el espacio Dinámica Estudiantil), Granato había planteado que “muchas agrupaciones estudiantiles han apoyado nuestra lucha y formaron parte de la organización de clases públicas”. El planteo de la FURC (vertido a fines de julio en el Consejo Superior) manifestaba apoyo al reclamo salarial de trabajadores docentes y no docentes pero también “preocupación por la adopción de extensos períodos de paro y suspensión de actividades, ya que esto afecta el rendimiento académico de los estudiantes y por tanto la calidad educativa, entre tantos otros aspectos relacionados a la economía familiar y la situación personal de los mismos”.

En las últimas horas, desde el gremio docente procuraron no confrontar fuertemente con la agrupación estudiantil, asegurando que se les ha planteado que el responsable de la situación “es el gobierno nacional y no los docentes” y que “esto no es trabajadores contra estudiantes sino todo lo contrario”. Otro aspecto en el que aseguraron acompañar a los estudiantes es el reclamo por la actualización de los montos de las becas y la atención en el centro de salud. En diálogo con FM Al Toque, Granato incluso advirtió del peligro de que, si esta situación se sostiene en el tiempo, la Universidad Pública desaparezca tal como se la conoce hoy.

Finalmente, sobre la falta de expresiones de apoyo de dirigentes políticos de la ciudad, la secretaria general de AGD dijo que “no se han visto ni en la gestión anterior ni en la nueva gestión” (en alusión a Guillermo De Rivas) y consideró que “sería muy valioso que se expresen”. Resaltó el acompañamiento de parte de un sector político en el Congreso Nacional al lograr la media sanción del proyecto de financiamiento del sistema universitario.