Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Un dogo para Milei

El periodista recibía el mensaje de un informante, quien le compartía un posteo en X publicado por el deportista riocuartense, Emiliano Sordi, y dirigido al presidente Javier Milei.

Informante: ¿Vio esto? Emiliano Sordi reaccionó al nuevo perro de Casa Rosada, Thor. El presidente Milei salió en un video paseando a la mascota y el luchador de MMA no pareció tan contento. Al menos eso me pareció a mi…

Periodista: A ver…

I: Sordi pone que, en la Casa Rosada, la de todos, tiene que estar el perro nacional, un dogo argentino. Justamente, Sordi es criador de esa raza. Así que le hizo un ofrecimiento. Etiquetando al presidente, le puso “aceptame un rope y te lo llevo el viernes mismo”.

P: ¿Puede ser que no sea la primera vez que le ofrece algo así?

I: Claro. Recuerdo que cuando Milei asumió, Sordi también dijo que le iba a llevar un dogo como forma de celebrar su llegada a la presidencia. Nunca lo hizo, capaz porque el presidente no lo recibió. Ahora, ¿por qué agarrársela con el pobre Thor?

P: ¿Usted dice que desmereció al nuevo perro presidencial?

I: No quiero hablar de racismo (risas). Pero me parece que no tiene que ver con el perro, sino con las ganas que tiene el luchador de que lo reciba Milei. Lo presiento (risas). Se muere por visitar al presidente y le entró por el lado de los perros. Ya se le va a dar…

Ampliación postergada

El periodista consultaba con su informante en el Concejo Deliberante tras conocerse que no se abordaría el proyecto de ampliación presupuestaria en la sesión ordinaria del jueves.

Periodista: Che, ¿vi mal o la ampliación del presupuesto no entró en la sesión? Pensé que tenía el sobre tablas asegurado.

Informante: No. Y no fue el único sorprendido. Hay gente del bloque oficialista que también creyó haber visto mal el orden del día. Hasta que empezó la reunión de Labor, estaba cerrado que el PJ iba a tener todo listo en primera lectura, pero no alcanzó.

P: Mire usted. Y eso que ya lo venían anunciando. Estaban confiados.

I: Sin duda. No sé si me animo a decir que fue la primera pequeña victoria de la oposición, pero algunos la sintieron así. Aunque me parece que el responsable viene desde la Municipalidad. Ya venían viendo que se podía poner picante la sesión y no iban a quedar expuestos.

P: A ver si lo entiendo. ¿El intendente bajó el tema del sobre tablas?

I: Cuando pasan cosas así, suele ser por eso. Si pregunta en el bloque nazarista, van a decir que metieron presión con argumentos que iban a dejar expuesto al Ejecutivo por la suba del presupuesto. Los argumentos iban a causar algo de ruido y las preguntas terminarían apuntando en dirección del intendente. Por eso, no era el momento.

P: El radicalismo había hecho un pedido formal de mayor información. ¿Les respondieron?

I: No, pero capaz que llega más detallado el proyecto en estos días. Después de todo, tienen una semana para seguir convenciendo a los bloques. Me parece que De Rivas no quiere que este proyecto salga solo con la mayoría simple. Creo que se refuerza el proyecto si cuenta con algún voto opositor.

P: Lo concreto es que se retrasa la posibilidad de que tengan los fondos rápido.

I: Tienen tiempo. En octubre recién presentan el presupuesto 2025. La idea es que salga la ampliación a mitad del mes que viene y que inmediatamente se pueda hacer la emisión de letras.

Cambio de paradigma

El informante dialogaba con la periodista sobre un cambio de paradigma que plantean desde una de las áreas del gabinete municipal.

Informante: Si tuviera que decirme un aspecto “emblemático” de la gestión anterior, que lo involucre directamente a De Rivas cuando era secretario, ¿cuál me mencionaría?

Periodista: Fácil. Lo han valorado desde la oposición un montón de veces y hay localidades cercanas que también se han basado en el modelo del Presupuesto Participativo de acá.

I: Captó mi punto. Ahora, ¿qué puede proponer de nuevo el intendente en estos tiempos? Por supuesto que la prioridad tiene que ser atender las demandas urgentes y sostener lo básico pero también tiene que tener algo que sea característico de la gestión. Y de eso lo venía a hablar. Ya cuando se conoció el gabinete, uno podía intuir que venía por este lado el tema: la subsecretaría de Estadísticas es algo nuevo en la Municipalidad de Río Cuarto y es una oportunidad para realmente hacer un cambio de paradigma en la gestión. Hubo una reunión en estos días donde se planteó esto. Estuvieron varios funcionarios.

P: Vi un video del subsecretario (Roger Fabre) hablando de tomar decisiones con evidencia científica. Debe haber sido ahí.

I: Sí. Y es importante comenzar a ponderar estas áreas en tiempos en donde se habla tanto de gestionar de manera austera y ser eficientes. Es algo que no se ha hecho antes en el Municipio así que genera expectativas. Hacer diagnósticos, medir variables, apuntar a bajar el margen de error, ayuda mucho a hacer un uso eficiente de los recursos. Básicamente, que las decisiones no se tomen al “tun tun” o con criterios que no sean muy exactos.

P: Debe ser difícil.

I: ¡Es un desafío enorme! Pero creo que el intendente le va a dar lugar a este nuevo paradigma que se quiere aplicar. Más allá de la utilidad que tendría, depende de una secretaría en la que está una de sus funcionarias de mayor confianza, Karin Bogni.

Carrizo, “creador de contenido”

El ex concejal y ex candidato a intendente de Conciencia Desarrollista, Pablo Carrizo, se refirió al programa Ojos en Alerta presentado por el intendente Guillermo De Rivas. El informante le compartía a la cronista una captura del mensaje publicado por Carrizo. “¿En serio para la Muni un Whatsapp va a disminuir la delincuencia con el 70% de los adolescentes en la pobreza? Organicen un plan de trabajo, producción y consumo urgente. Dejen de boludear para el Instagram”, expresó el ex edil.

Informante: No se crean que Carrizo se ha borrado del mapa. De hecho, sugiero que chusmee las redes porque hay bastante contenido de él.

Periodista: ¿Qué puso ahora?

I: No sé si lo hace tan seguido, pero cada tanto opina de alguna medida local. Habló de lo de Ojos en Alerta y dijo que los funcionarios se dejen de “boludear” para Instagram. Yo opinaré cuando pase un tiempo y se vea si efectivamente da resultados o no. Por lo pronto, me puse a chusmear los reels de Carrizo que está en modo “creador de contenido”. Desde videos de enfermería a recomendaciones para obtener el subsidio de luz y gas y hasta en modo “analista económico” sobre las últimas medidas económicas. Con gráficos y todo. Me hace algo de gracia, no le voy a mentir, pero también me hace pensar que va a buscar revancha en el 2028. Está construyendo comunidad, de alguna forma.

P: Que analice las medidas nacionales y eso me hace pensar en lo que dijimos en su momento. El candidato libertario (Mario Lamberghini) inevitablemente le comió votos.

I: Es probable. Aunque él se muestra algo crítico de Milei, debe saber bien que muchos de sus votantes también eligieron al “Peluca”.