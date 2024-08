Por Julieta Fernández

Germán Di Bella, reconocido empresario del sector bioenergético, fue una de las figuras destacadas del gabinete de la segunda gestión de Juan Manuel Llamosas. De alguna manera, sentó cierto precedente en el área de Desarrollo Económico, al tratarse de la incorporación de un “outsider” en una secretaría estratégica para mejorar la vinculación con el sector productivo de la ciudad y la región. Guillermo De Rivas apeló a una receta similar al convocar al empresario de la Industria del Conocimiento, Esteban Carranza, para suceder a Di Bella en la secretaría.

El socio fundador de la etalonera Bio 4 tuvo un ascenso rápido en su carrera política al ser convocado por el gobierno nacional para encabezar la subsecretaría de Agricultura. En su momento, desde el PJ local aclararon que no se trató de una incorporación al gabinete nacional producto de un acuerdo partidario sino de una propuesta que se le hizo a Di Bella de manera personal. Más allá de haberse afiliado en los últimos al Partido Justicialista local, Di Bella aceptó la propuesta y argumentó: “Lo hice porque conozco el modelo de país que quieren”.

A comienzos de abril, desde el Ejecutivo nacional le pidieron la renuncia a Germán Di Bella (por considerar incompatible su función empresarial con su rol en el Ejecutivo). En diálogo con el programa Así son las cosas, el ex funcionario nacional señaló que se dio “en buenos términos”. “Se quería reubicar el gabinete, Economía quería tener gente de ellos. Fue todo en buenos términos. Yo entré a jugar al rugby, no me puedo quejar de los golpes”, dijo el ex subsecretario de Agricultura.

Es probable que la renuncia de Di Bella haya pasado casi desapercibida al registrarse más de 50 renuncias en el gobierno nacional en los primeros ocho meses del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la pronta salida del empresario reverberó fuertemente en el Palacio de Mójica, quienes aseguraron que “lo recibirían con los brazos abiertos” en caso de que quisiera reincorporarse al equipo de Llamosas (quien atravesaba sus últimos tres meses en el sillón de Mójica). Además, la secretaría de Desarrollo Económico no había designado a un nuevo secretario y siguió funcionando con sus respectivos coordinadores.

En su momento, Di Bella aseguró que no era su intención ser candidato a intendente, idea que atribuyó a un sector libertario que había pedido medirlo en encuestas. “No es mi intención ser intendente y no voy a acompañar en estos momentos a nadie. Me voy a dedicar a lo mío, algo que postergué hace ya 4 años”, señaló a FM Gospel luego de renunciar al gabinete nacional. De esta manera, Di Bella no tuvo prácticamente participación en la campaña municipal, aunque en enero, el ahora intendente había compartido una foto de una reunión que mantuvo con el entonces subsecretario de Agricultura de la Nación.

Tras varios meses lejos de los “flashes”, Di Bella emprenderá nuevamente una función dirigencial pero con un perfil más institucional. Además, se da la particularidad de que representará al sector industrial en el CECIS, lugar que también ocupó el actual subsecretario de Desarrollo de la Municipalidad, Federico García. En el Municipio se muestran expectantes del nuevo rol que tendrá el empresario” Esperamos poder trabajar de manera muy cercana y colaborativa con la nueva comisión, sobre todo con Germán que es un amigo”, señaló un funcionario de la mesa chica del Ejecutivo y agregó que, con el futuro presidente de la institución, Iván Safadi, también mantienen un buen vínculo. La nueva comisión asumirá el 1 de octubre.