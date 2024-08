Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Buscando captar intendentes

La periodista dialogaba con el informante de la región sobre el paso de Luis Juez por el departamento Río Cuarto y la foto con intendentes de la zona. Entre ellos, algunos radicales que mantienen un buen vínculo con la vicegobernadora, Myrian Prunotto.

Informante: Así que vieron la foto de Juez con intendentes. ¿Notó que había varios radicales que se llevan bien con Prunotto? ¿Juez los habrá atraído cual flautista de Hamelin? (risas)

Periodista: La pregunta quizás sea, ¿qué intendente radical se llevaría mal con la vicegobernadora en estos tiempos?

I: Buen punto, todos necesitan una mano de la Provincia. El tema acá es que yo no restaría cierto mérito de Juez y de los propios radicales que participaron del encuentro. Con el kilombo que es lo que quedó de Juntos por el Cambio, hay que recordar que en este departamento hubo muchas victorias cambiemitas en municipios. Muchas figuras nuevas que la dieron vuelta en localidades donde hace mucho no gobernaba la UCR. Aún así, algunos de esos no estuvieron en la foto.

P: ¿Por qué cree que no están?

I: No lo sé. En algunos casos, ¿cuestión de agenda? En otros, quizás no quieran “quemarse” desde ya. Por otro lado, tampoco ignoro el hecho de que Perrone, por más que es un radical que no quiere confrontar con Prunotto pero está alienado a Ferrer. Por ende a De Loredo, socio de Juez. En fin, Juez no tiene que aflojar porque la Provincia ya está dando varios mimos a municipios radicales que podrían verse tentados. El propio Juez tiró un palito en su conferencia en Río Cuarto cuando habló de los dirigentes que “tienen precio”.







Salen los candidatos

El periodista consultaba con su informante en el peronismo sobre la perspectiva del oficialismo respecto a la elección del Defensor del Pueblo.

Periodista: ¿Se habla en la Municipalidad del tema Ombudsman? Ya se viene la elección, a mediados de septiembre.

Informante: Yo creo que deben estar mirando de cerca esto, pero depende de los movimientos que haya en la vereda de enfrente.

P: Claro. El acuerdo. ¿La Defensoría queda para el radicalismo?

I: Dicen que sí. Pero permítame dudar, aunque sea un poquito.

P: ¿Hay otra versión?

I: Yo creo que muchos todavía no dimensionan que el intendente tiene un estilo propio y que le gusta estar en todo. Capaz se hayan acostumbrado a lo que hubo en los últimos años. Yo tengo el dato de que la postulación del sacerdote Raúl Frega fue sondeada por la Municipalidad, con esta idea de extender el equipo social a la Defensoría y tener algo menos político, pero más funcional al momento de la ciudad.

P: ¿En serio? No tenía el dato, solo que Frega sonaba. ¿Prosperó esa idea?

I: Creo que no. Lo escuché al sacerdote decir que no le gustaba la idea porque el cargo tiene que ir para gente laica, pero la verdad es que hubo charlas. No prosperó porque no lo tentó el proyecto o tal vez porque se empezó a hacer fuerza del radicalismo para que se respete el acuerdo de siempre. Como le digo, es algo que no está cerrado.

P: Pero los radicales se reúnen esta noche (por el lunes) a elegir un nombre. O varios…

I: Yo escuché lo mismo. Le van a llevar varias opciones al intendente para que agarre una. Por eso, no me confío. No sé si va con el perfil De Rivas darle la Defensoría a la oposición solo para que hagan caja. Hay una idea de integrar este lugar al trabajo del Gobierno, por eso no quieren que vaya cualquiera. Hasta ahora, de los que se nombran no convence ninguno parece.

P: ¿En serio? Habrá que esperar a ver qué sale de las reuniones en la Casa Radical.

I: Y no se olvide del candidato de La Fuerza del Imperio del Sur. Los nazaristas también se meterán con propuesta propia.

P: Pero, si se sigue el acuerdo, ¿tienen chances?

I: ¿Y si presentan un candidato más atractivo que el de los radicales? Alguien por fuera de la política, que pueda tener consenso del oficialismo, no me parecería una locura. Creo que mañana (por hoy, martes) se juntan con todos los integrantes de la alianza para cruzar nombres y definirlo en la semana. El lunes cerraría la convocatoria.

El “llamativo” apoyo de P.R.C.

En medio de una charla sobre la actualidad política de la oposición, el dirigente peronista comentaba sobre el papel del bloque Primero Río Cuarto.

Periodista: ¿Cómo ve el comienzo de la gestión De Rivas?

Informante: Muy tranquila. Más de lo esperado.

P: ¿En serio? No lo había notado con el conflicto por los contratos que no se renovaron, el déficit primario, la necesidad de tomar deuda y la crisis social.

I: (Risas) Esos son temas que no se pueden evitar, créame. Yo digo que por ahí no esperaba el apoyo que estamos recibiendo de la primera minoría (Primero Río Cuarto). No es lo mismo el bloque radical de la era Llamosas al que tiene nuestro intendente hoy en día.

P: ¿Lo dice porque es un bloque más chico?

I: Puede ser que eso tenga que ver, pero yo veo que hay más tranquilidad que en otros tiempos. La última imagen que tuvimos de ellos fue más cercana al tono de la campaña, pero ahora están mansos.

P: ¿Y por qué cree que pasa eso?

I: No creo, estoy seguro de que es porque están en plena etapa de acuerdo. Saben que la lucha de la Muni no es contra ellos. Pero, están tirando muchos centros y eso es llamativo. No esperaba tanto.

Giorgetti vicepresidenta

Al cierre de esta edición, el militante radical llegaba a la cronista con novedades tras conocer que Marcos Ferrer logró acordar con el mestrismo para la conducción del Comité Provincial de la UCR. La ex concejala de Río Cuarto, Mariana Giorgetti, es la nueva vicepresidenta primera del partido.

Militante radical: Le sugiero que vea ya este archivo para saber la conformación que quedó en el Comité Provincia. Sabrá que lograron acuerdo con el mestrismo y se evitó la interna (envía archivo).

Periodista: Mariana Giorgetti vicepresidenta primera. ¿Qué tal? Buena noticia para Río Cuarto y la zona.

M R: Y para el rinsismo que claramente se mantenía firme con Mestre. Yo no quiero dejar pasar que el nuevo rol político de Giorgetti se pueda leer por ese lado. Que el rinsismo sigue teniendo su peso en algunos acuerdos y en este caso ya habían decidido acompañar a (Ignacio) Tagni en caso de que se llevara adelante la interna. Por otro lado, no todos los días vemos a alguien de Río Cuarto y una mujer en un lugar así.

P: Es un lugar importante y de representatividad al ser mujer y del sur. Ahora, a nivel local, no vi que sus correligionarios la ponderaran tanto. Al menos cuando se supo que iba a ser candidata a vice en la lista de (Ignacio) Tagni.

I: Es que la gran mayoría del arco radical local estaba con Ferrer. Aún así veremos cómo repercute esto en los distintos núcleos ahora que hubo acuerdo.