Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Le llevaron el auto al intendente

El informante se comunicaba con el periodista para comentarle sobre una particular situación que involucra al intendente Guillermo De Rivas como infractor de las normas de tránsito.

Informante: No sabe la que me acaban de confirmar. ¡Le llevaron el auto al intendente!

Periodista: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?

I: Pasó la grúa de Tránsito en un control de rutina, vio que había un auto estacionado en un lugar prohibido y actuó. Resulta que se trataba del auto particular del intendente, que se encontraba trabajando en la Municipalidad. Lo dejó en la salida de Irigoyen, donde está todo pintado de amarillo. Cuando salió de laburar a la noche, el auto no estaba. Se tuvo que volver en Remis a la casa (risas).

P: Pero, si es el intendente. ¿Cómo no va a poder estacionar al lado de la Municipalidad?

I: Puede, pero se olvidó de ponerle la oblea que lo habilita a estacionar ahí. Como los agentes no vieron eso y el auto no tiene un cartel con la cara del intendente, se lo llevaron (risas).

P: ¡No lo creo! Tremendo. Si fuera mal pensado, le diría que alguien se quedó sin trabajo.

I: ¡Para nada! Todo lo contrario. El intendente parece que se comunicó con los agentes para felicitarlos por hacer bien su laburo. Al otro día, fue a hacer todos los trámites como corresponde. Creo que esta situación deja un claro mensaje: en Río Cuarto la ley es pareja para todos.

P: ¡Ah! Venía con bajada de línea la multa (risas).

I: (Risas) Usted me entiende. No lo va a ver grabando un video sobre esto al intendente. De hecho, le cuento esto porque está confirmado, pero no sé si quieren que se difunda.

P: Tengo otra pregunta. ¿Por qué no tiene chofer personal el intendente? (Juan Manuel) Llamosas tenía el suyo. De hecho, capaz se ahorraría esto de las multas.

I: Tengo entendido que el intendente no quiere chofer. Austeridad, regla de oro.









Enojos sin sentido

El periodista buscaba confirmar con su informante en el radicalismo si el lunes se llevó a cabo un encuentro en la sede partidaria para definir cuestiones vinculadas a la candidatura por la Defensoría del Pueblo.

Periodista: Che, me dicen que el lunes se reunieron varios dirigentes de renombre en la Casa Radical. Por el tema Defensoría…

Informante: Yo también escuché lo mismo, pero me sorprendió. ¿Sabe por qué? Esa reunión nunca existió.

P: ¿En serio? Tengo mensajes de dirigentes enojados porque no los invitaron a esa reunión. ¿Ahora me dice que nunca pasó?

I: Exacto. Se lo confirmo. Cien por ciento chequeado. Se mencionó a gente que nunca estuvo ahí.

P: El viernes pasado me confirmaron que se iba a convocar la reunión.

I: Es que había ganas de hacerla. Algunos sectores dijeron que era importante para darle apoyo al candidato que iba a quedar y salir con una movida fuerte. No se hizo al final porque acordaron todo por whatsapps, llamados y cafés. Se van a tener que desenojar los muchachos estos que se sienten dejados de lado. O que se compren un perro más vale (risas). Si creen todo lo que les dicen de afuera y no confían en los de adentro, van a tener que replantearse varias cosas…

P: ¿Pero habrá reunión? En el corto plazo, digo…

I: Seguramente. El lunes se presentará la candidatura oficialmente en el Concejo Deliberante, pero calculo que mañana (por este miércoles) o el jueves se van a juntar para hacer la foto del apoyo al candidato que salga.

Autovía, todavía en la órbita nacional

La periodista dialogaba con el informante, quien retomó los dichos del ministro de Economía Provincial, Guillermo Acosta, a LV16, en relación a la situación de la autovía Río Cuarto - Holmberg.

Informante: ¿Puede creerlo? Parece que la autovía Río Cuarto - Holmberg sigue dentro de la órbita nacional. Parece que eso explica lo que pasa con la obra frenada.

Periodista: No sé si recuerdo mal pero casi segura que el gobernador había dicho que la Provincia podía terminarla. Está en un 75% avanzada.

I: Ahí estaría el tema. Lo que dijo Acosta fue que lo que se acordó es que el gobierno nacional la iba a terminar, al igual que la Circunvalación de Villa María. El caso en el que la Provincia sí se va a hacer cargo es en la Ruta 19. Pero repito, sigue estando dentro de la órbita nacional.

P: ¿Y entonces?

I: Si repasa bien lo que dijo Llaryora, fue que el gobierno nacional se comprometía a terminarla. En gran parte, se argumenta que es porque la obra está bastante avanzada. En caso de que Nación decidiera volver a suspender la obra, ahí sí se puede hacer cargo la provincia. Según lo que dice este convenio. El ministro dijo que, como todo acuerdo, se puede revisar o ampliar.

P: Entonces hay como un vacío en medio. Porque en junio se veía que se habían retomado algunos trabajos. Incluso el gobernador estuvo recorriendo la obra. Fue unos días antes de la elección municipal.

I: Para sintetizar, parece que la obra estaría yendo muy a paso lento pero hay quienes niegan que esté paralizada como se ha dicho. Entonces, si es así, se entiende que la Provincia no se haya hecho cargo aún. Estimaban tenerla para mediados del año que viene. Al paso que vamos…

El debate por la noche

El informante llegaba a la periodista con un dato sobre el abordaje de la noche riocuartense y los jóvenes de 16 y 17 años que no pueden acceder a locales bailables.

Informante: ¿Se acuerda que antes de la pandemia casi todos los años reflotaba el tema de la noche riocuartense? Ahora está nuevamente en la agenda de la Municipalidad.

Periodista: Vi el informe de la UES. Prácticamente el 100% de los jóvenes consultado no se sienten incluidos en la noche de Río Cuarto. Muchos tienen que viajar a la zona.

I: El rango de edad es entre 16 y 17 años. Lamentablemente, esto viene pasando hace mucho. Yo en particular conocí varios boliches de la región pero no porque realmente haya querido ir a tantos (risas). El tema ahora pasa por la posibilidad de modificar una ordenanza que data de antes de la pandemia.

P: ¿Qué se busca?

I: Que haya posibilidad de que, en algunas fechas puntuales, los locales bailables permitan el acceso a jóvenes de ese rango de edad. No están para el matiné pero tampoco pueden ir a los boliches de Río Cuarto en una noche común. El tema no es solo tener que viajar a la región y exponerse al riesgo de un accidente vial, por ejemplo. También está la proliferación de las “clandes” y lo que eso conlleva para el Municipio. No son algo que se haya ido con la pandemia. Hay mucho para trabajar en relación a esto.