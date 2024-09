Facundo Torres, Ibáñez y Cortés Olmedo analizaron la semana política

Por Redacción Alfil

En una nueva emisión de Alfil TV (viernes, 20hs por Canal 10), se analizó la semana de la política nacional y local con la presencia, en esta oportunidad, del presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres; de la diputada nacional por el MID, Cecilia Ibáñez; y del vocal del Ersep, además de presidente del congreso de la UCR, Facundo Cortés Olmedo.

Los tres repasaron el contexto nacional, la relación del llaryorismo con la gestión que encabeza Javier Milei en la Nación, pero también el impacto local de ese vínculo. Además de designar un capítulo especial al desenlace de la interna radical y el acuerdo entre Marcos Ferrer, Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre.

“La oposición en Córdoba aplica el teorema de Baglini”

Torres evitó manifestarse en torno las decisiones que deberán tomar legisladores nacionales del cordobesismo como por ejemplo, la reacción al veto de la movilidad jubilatoria o el pliego en el Senado por el juez Ariel Lijo. No obstante, dijo que “hoy todos los temas son sensibles” y sostuvo que “a todos los argentinos les preocupa si alcanza o no el sueldo”.

En tanto, con respecto al clima en la Unicameral, Torres dijo que “la oposición se maneja con el teorema de Baglini”. “Entonces proponen no pagar la luz, no pagar impuestos, porque no tienen que gobernar. Tenemos una oposición con una doble vara: a nivel nacional acompañan el recorte de Milei y acá tratan de obstaculizar el gobierno de Martín Llaryora”, dijo.

Destacó algunos entendimientos entre la gestión de Llaryora y la de Milei como la adhesión al blanqueo o el Rigi, pero sostuvo que “lo que no sea beneficioso desde el Gobierno nacional para Córdoba le vamos a poner un freno”.

El presidente provisorio de la Unicameral volvió a cargar sobre la oposición cuando dijo que “no estamos pensando en candidaturas desde Hacemos Unidos por Córdoba. Estamos en un momento muy delicado, los que sí están pensando en candidaturas son los de la oposición en la búsqueda de unos segundos en Tik Tok”.

Por último, sostuvo que “(Juan) Schiaretti es un gran dirigente nacional al que pocos en el país pueden emparejar. Hizo una gran elección en el poco tiempo que tuvo para trabajar su candidatura, pero no lo veo representando a Caba. No lo veo como candidato a diputado. Se está trabajando fuerte por su anclaje a nivel nacional” y valoró a Llaryora como “el mejor de toda nuestra generación”.

“Hace meses que venimos hablando con el PRO”

Casi en una sintonía similar, la diputada nacional Ibáñez también destacó la figura del exgobernador al decir “veo con cariño la incursión nacional de Schiaretti” y sorprendió al señalar: “no descarto un acercamiento a La Libertad Avanza. Fue un error, por ejemplo, lo de (Osvaldo) Giordano, son ambos dirigentes para considerar”.

La parlamentaria sostuvo también que “hace meses que Milei nos dijo que no nos peleáramos con el PRO porque íbamos camino a un interbloque” y recordó el momento en el que Oscar Zago fue desplazado de la conducción del bloque oficialista en la Cámara baja.

“Hace más de dos meses que se viene hablando, Oscar habla mucho con Ritondo porque son amigos”, apuntó sobre un interbloque entre LLA, el MID y el PRO. En tanto, afirmó: “soy muy crítica de los seis diputados que fueron a visitar represores. Esa no es la agenda del Presidente”, pero agregó que “(Lourdes) Arrieta no tiene los patitos en fila”.

“Ferrer va a ser un gran presidente de la UCR”

A su turno, Cortés Olmedo afirmó que el acuerdo se venía hablando en la UCR “desde la primera reunión, casi desde el primer borrador ya nos parecía superador”. “Es un excelente acuerdo y un buen mensaje hacia afuera. Ferrer va a ser un gran presidente, Ramón Mestre con su espacio y su representación nacional. Todo va a tener mayor volumen dentro del partido”, dijo.

“Todas las decisiones del congreso actual se tomaron por unanimidad lo que implicó que cada decisión se tuviera que discutir y debatir para que primen los intereses de todos. Si tenemos en claro el norte de hacia dónde queremos ir, los detalles los vamos a ajustar”, afirmó el actual titular del congreso de la UCR y aseveró que “nuestro primer desafío será la reforma de la carta orgánica actual”.

“El radicalismo tiene muchísimos candidatos. La oposición condiciona el quórum y marca la agenda no estamos lejos del poder como dijo Facundo Torres. Al contrario, estamos muy cerca”, afirmó.