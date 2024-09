Enroque Corto

Passerini lanza una línea de contención en salud mental y adicciones

El informante de la Municipalidad conversaba con el periodista, al que, entre otros asuntos, le comentó el siguiente.

Informante: Para usted que siempre me pregunta en qué anda la gestión, le cuento, la Municipalidad, con el intendente a la cabeza, acaban de lanzar una línea telefónica de “contención, escucha y orientación profesional en salud mental y adicciones”

Periodista: ¿Sí?

I.: Así es. Es algo que va muy a tono con la impronta del intendente. Se lo cuento porque ya en otras oportunidades hemos hablado que Passerini le quiere imprimir a su gestión un cariz humano. Que le dé importancia a la obra pública, como lo marca el modelo Córdoba, pero que también le dé preponderancia a la Salud y a la articulación con instituciones de la vida civil que se comprometen con este tipo de causas.

P.: Bueno, de hecho, es bastante conocida la relación del intendente con el Padre Mariano Oberlin, que trabaja mucho en el tema de la contención para jóvenes que han caído en las adicciones.

I.: Exacto. Y no es un tema menor. Es la primera vez que la ciudad lanza una línea telefónica de esta naturaleza. Al menos a nivel municipal, no había antecedentes.

La izquierda cruzó a los radicales que se acercaron a Milei

El no tan inesperado giro de un sector del bloque radical en Diputados para respaldar el veto del presidente Javier Milei desató todo tipo de reacciones. Una de ellas, de la izquierda con réplicas en Buenos Aires y en Córdoba. Por eso, el atento informante del FITU llamó al periodista.

Informante FITU: ¡Qué me dice de los radicales! Me imagino que no lo sorprende…

Periodista: ¿Cómo anda? Un poco sí.

IF: Ojo a la reacción en el Congreso porque ‘la Rusa’ (Myriam) Bregman y Nicolás Del Caño repudiaron a los radicales y dejaron al oficialismo más cerca de los dos tercios necesarios que necesita el Gobierno para sostener el veto. “Todo por dos pesos”, dijo Bregman.

P: Ajá.

IF: Y acá en Córdoba también habrá ronda y movilización, desde las 11 horas se convoca en la Plaza San Martin para acompañar a la ronda de jubilados que se vienen haciendo hace varios miércoles atrás. Luego se movilizarán hacia el Patio Olmos y ahí va a estar la concejala Laura Vilches. “Picat, con el visto bueno de (Rodrigo) De Loredo, participó de la reunión con Milei. Hay que sacar las conclusiones claras de una vez y para siempre, al radicalismo no sólo no le importaron los jubilados y jubiladas, sino que son garantía de las políticas autoritarias de Milei, dándose vuelta, luego de dos represiones y sabiendo que ningún jubilado con la mínima llega a cubrir la canasta básica”, dijo Vilches.

La cita con Milei y Llaryora en EE.UU.

El presidente Javier Milei confirmó que presentará este domingo 15 en el Congreso el Presupuesto 2025, y como indica el protocolo, invitará a los gobernadores a la asamblea en el Congreso.

Informante: El gobernador Martín Llaryora está en los EE.UU. y no está claro si llega a tiempo para ir a CABA el domingo a las 21 horas.

Alfil: No haría falta que pase por Córdoba, debe tener un traje en la valija...

Informante: Traje tiene, pero la gira es de una semana y los aviones no llegan en dos horas desde Washington. Todavía es pronto para asegurarlo, pero creo que no llega a tiempo para la gran puesta de escena de Milie.

Alfil: Se la pierde.

Informante: En principio, parece que sí.

Aeródromo con pista nueva

El dirigente massista se anotó un poroto con una importante gestión realizada para el Aeródromo de Marcos Juárez.

Informante: Diego Heredia, ¿lo tiene? Referente del Frente Renovador en la ciudad del sudeste provincial, un leal a Sergio Massa desde hace años.

Periodista: Sí, fue candidato a legislador departamental en las últimas elecciones si no me equivoco.

I.: El mismo. Pues Heredia celebró que la gestión iniciada tiempo atrás desde el Frente Renovador frente al ex ministro de Transporte, Diego Giuliano, haya llegado a buen término.

P.: ¿De qué se trata?

I.: De la reparación total de la pista del Aeródromo de la ciudad de Marcos Juárez. Con la asistencia del ex legislador oficialista Piki Majul, Heredia mostró cómo quedó la obra que, según contó, era una materia pendiente y ahora permitirá mejorar la operatividad del lugar.