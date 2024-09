La Militante se prepara para homenajear a DLS (¿reaparece Nazario?)

Por Julieta Fernández

“No se quiere hacer politiquería de esto”, manifestaron desde La Militante en alusión a las actividades en homenaje al tres veces gobernador, José Manuel de la Sota, a casi seis años de su fallecimiento. Aunque aún no estaría confirmada la modalidad de la ceremonia en Río Cuarto, se estima que se seguirá con la tradicional misa en homenaje al dirigente, algo que se hizo los últimos 15 de septiembre en distintas parroquias de la ciudad. Además, sería la primera aparición pública de Adriana Nazario luego de las elecciones municipales.

Aunque sin confrontar expresamente con la iniciativa de la Capital (a cargo de la diputada e hija del ex mandatario provincial, Natalia de la Sota), la dirigencia delasotista del sur de Córdoba asegura que la misa en homenaje fue una iniciativa local “desde el primer momento”. Uno de los argumentos principales es que este tipo de celebraciones, más allá del aspecto religioso, también permiten que cualquier vecino/a de la ciudad participe de los homenajes (a diferencia de lo que podría ocurrir en algún acto en una sede partidaria).

“En las misas de la Capital se han visto situaciones propias de actos políticos. Se observa quien va y quien no, quien abraza a quien. Se vio en 2019 cuando Alberto Fernández era candidato”, señaló un integrante de la agrupación a Alfil y remarcó que, sea cual sea la modalidad del homenaje local “se buscará honrar a la persona y no hacer politiquería. Para hacer política, están los otros días del año”.

Por otra parte, el PJ orgánico de Río Cuarto no se ha mostrado muy involucrado en la organización de los distintos homenajes que se le hicieron al ex gobernador en los últimos años. Esto podría deberse a cierto respeto al lugar de La Militante, que a nivel local tiene a varios dirigentes que integraron el “semillero” de José Manuel de la Sota (como los concejales Franco Miranda y Leticia Paulizzi) y quien fue su pareja durante 15 años, la ex diputada Adriana Nazario. No obstante, esto también podría ser una muestra más del distanciamiento entre el PJ cordobés y el ala nazarista, que se terminó de blanquear en la última elección municipal con el peronismo dividido.

La ex candidata a intendenta de La Fuerza del Imperio del Sur ha sido señalada por dirigentes oficialistas que aseguran que “no se comunicó con De Rivas” tras el triunfo electoral del candidato de Llaryora. A su vez, en las primeras semanas del actual período legislativo en el Concejo Deliberante, el bloque nazarista se mostró con un perfil aún más opositor que el de la primera minoría. Hasta el momento, no pareciera haber señales de “tregua” entre un espacio y otro, más allá del buen diálogo que mantienen algunos de los integrantes de LFDIS con el actual gobierno municipal.

Una vez que se confirme la modalidad del homenaje al ex gobernador, quien vivió sus últimos años en la Capital Alterna, restará conocer si el intendente Guillermo De Rivas y el actual presidente del PJ local y ex intendente, Juan Manuel Llamosas, participarán de la actividad. En el caso de Llamosas, hay quienes aún le pasan factura por el apoyo recibido en 2016 de parte del “Gallego”. “Fue clave para poder ganar la Municipalidad”, sostienen desde el delasostismo local.

En tanto, Nazario volvió al bajo perfil que tuvo en los últimos años (a excepción del 2023, cuando comenzó a perfilarse como candidata). El homenaje a quien fue su compañero de vida en los últimos años sería su reaparición pública luego de los comicios municipales.