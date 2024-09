Frangie y Tonelli “rindieron examen” para conducir la Defensoría

Por Julieta Fernández

Con la presencia de los 19 concejales y el acompañamiento del defensor del Pueblo saliente, (Ismael Rins), Daniel Frangie (UCR) y Sebastián Tonelli (La Fuerza del Imperio del Sur), presentaron sus propuestas a una semana de la elección en el Concejo Deliberante. Cabe recordar que la votación es secreta y está prevista para el próximo 19 de septiembre. El ganador deberá obtener al menos los dos tercios de los votos (un mínimo de 14). Con la actual estructura del parlamento local (10 bancas oficialistas, 4 de la primera minoría, 4 de la tercera fuerza y 1 de la cuarta fuerza), se alimenta la idea de que el oficialismo mantendrá el “pacto bipartidista” y sus ediles jugarán para el radical Frangie. De obtener la totalidad de los votos del PJ y los 4 de los concejales de Primero Río Cuarto (UCR), el dirigente abrilista se consagraría como el próximo ombudsman de la ciudad.

En los últimos días circularon especulaciones sobre posibles acuerdos que, si bien no están descartados de plano, no se condicen mucho con lo planteado hasta el momento por los candidatos. En diálogo con el programa Así son las cosas, Tonelli había planteado algunas diferencias con la forma de trabajar de su adversario y algunos posicionamientos políticos. No obstante, esto no quita la posibilidad de que el ganador convoque a su único adversario a formar parte de la defensoría, ya sea como defensor adjunto o para conducir alguna de las áreas que integran el organismo (lo que hizo Rins en 2021 al convocar a integrantes de PAIS y Respeto para sumarse a su equipo)

En el marco de su exposición, el candidato radical habló de un modelo de defensoría “moderna e innovadora que se adapte a los desafíos contemporáneos, integrando la tecnología, la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos. Se trata de equilibrar la innovación tecnológica con un compromiso con los valores fundamentales de justicia, equidad y derechos humanos”.

Algunas de las propuestas concretas que mencionó fueron los mapas de percepciones y datos para “brindar información a la ciudadanía sobre diversos temas y el programa “Universo digital responsable y seguro”, que va en línea con los proyectos presentados recientemente por Primero Río Cuarto que buscan abordar la proliferación de las apuestas online en niños, niñas y adolescentes.

A su turno, el candidato nazarista, Sebasstián Tonelli, valorólos programas que están vigentes actualmente en la Defensoría pero señaló que hay que “definir cuándo, cómo y de qué forma podemos mejorarle la vida a la gente”. El ex concejal y ex defensor del pueblo adjunto, enfatizó en que los problemas se solucionan “en la medida en que estemos con la gente”. No van a encontrar en mí a un defensor del Pueblo en un escritorio. Van a encontrar un defensor al servicio de la gente, recorriendo las calles y escuchando a los vecinos”, señaló el dirigente del Partido Solidario.

Aunque el resultado pareciera ser cantado (por el tradicional “pacto” PJ-UCR y por la cercanía entre Frangie y el intendente De Rivas), la incógnita está puesta en los posibles acuerdos que se tejan una vez que se conozca el ganador. En caso de ser Frangie, el abrilista tendrá el desafío de ordenar y contener a radicales propios y de otros núcleos en el organismo y, posteriormente (y si así lo deseara) entablar lazos con extrapartidarios. En caso de no lograr los 14 votos mínimos, a fines de septiembre se volverá a realizar la votación y el ganador será quien obtenga mayoría simple (10 votos).