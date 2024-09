Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Allanarle el camino a Prunotto

La periodista dialogaba con el informante radical sobre las gestiones encabezadas por la vicegobernadora en la región.

Informante radical: No se puede negar que la vice tiene una presencia muy fuerte por la zona. Vino hace unos días, Nada distinto a lo que viene haciendo desde que asumió pero me pongo a pensar en que el radicalismo está tan más enojado con sus dirigentes que en una de esas Prunotto termina abrochando algunos intendentes radicales. Más de los que ya tiene.

Periodista: Puede ser. Igual, son giras de gestión en gran parte. Pero coincido en que no es tan descabellado imaginar a más radicales que se encolumnen detrás de ella. Por lo pronto, me atrevo a afirmar que la vice no tiene tantos detractores radicales como el año pasado.

I R: Cuando hay que ser pragmático, la cosa cambia. En estos días vi que anduvo por Berrotarán, Alpa Corral, Reducción. Municipios radicales pero con un muy buen vínculo con el Panal. Bueno, se acordará de la ex intendenta de Alpa (María Nélida Ortíz). Abiertamente criticó a Marcos Carasso por la conducción de la UCR Córdoba e incluso integró la lista de legisladores de Llaryora.

P: Entre más lo pensamos, la vice fue sumando a varios intendentes. Yo no pondría a Federico Soto (Berrotarán) o Cacho Graziano (Reducción) entre los prunottistas pero claramente hay buena sintonía.

I: Me consta que, hace unos meses, Cacho quería causar una buena impresión con el gobernador cuando fue la Fiesta del Cristo de la Buena Muerte. De hecho, Llaryora fue al pueblo luego de nueve años sin que un gobernador asistiera a esa celebración. Ojo, creo que la ayuda de la Provincia es clave para que los intendentes radicales sonrían en las fotos con la vice pero convengamos que el partido viene haciendo muchísimo para que Prunotto gane terreno. Al final, lo que dijo (Walter) Perrone tiene mucho sentido. Los radicales tienen problemas por los propios radicales. Basta de buscar culpables en otro lado.

Control a Bomberos

El periodista consultaba con su informante sobre el pedido de la Asociación de Bomberos Voluntarios por mayor financiamiento municipal.

Periodista: Che, ¿sabe algo del pedido de fondos de Bomberos al Gobierno de Río Cuarto?

Informante: Algo escuché. Dicen que necesitan 25 millones para funcionar y que la Municipalidad les aporta solo ocho. Hubo un tema ahí también con el cierre de la empresa de carga de matafuegos que ellos tenían funcionando dentro de la institución. Pero a mí me llamó la atención una cosa que se vio por fuera de esto.

P: Cuénteme…

I: Resulta que hicieron ruido las declaraciones de la concejal Ana Laura Vasquetto (Primero Río Cuarto) a FM Gospel. Cuestionó el pedido de mayores fondos y dijo que Bomberos debe dar a conocer sus gastos al público. Chochos los concejales del peronismo porque no tuvieron que salir a decir nada y una edil del bloque radical les hizo el laburo sucio. Es más, me dicen que los compañeros de bloque hubieran preferido no meterse en el tema. Algunos sospechan que esto se debe a una interna entre gente de la Sociedad Rural…

P: ¿Cómo sería eso?

I: Usted sabrá que Bomberos es presidido por David Tonello, que hasta hace un tiempo era presidente de La Rural. Vasquetto es parte de la institución también y estas declaraciones que hizo parecieran exponer al presidente de Bomberos. Pareciera que hay pica entre los dos. Mañana (por este martes) se juntan en el bloque opositor y algún chispazo puede aparecer. Más allá de esto, en tiempos donde los bomberos no dan abasto, una concejal les pide que rindan cuentas. ¡Una locura! El efecto Milei está llegando a todos lados (risas).