El desafío de las cuentas externas: qué dudas tiene el mercado

En el contexto actual, un tema crucial es el que se refleja en la dinámica de acumulación de reservas por parte del Banco Central, US$ 3.070 millones en siete meses. El proyecto de presupuesto 2025 y el mensaje del presidente Javier Milei no termina de despejar la incertidumbre. El balance cambiario en ese período muestra superávit de cuenta corriente de US$7.269 millones, generado por un superávit comercial de bienes de US$16.153 millones y por pagos de servicios, incluyendo intereses de la deuda, por US$ 8.646 millones. El déficit en la cuenta capital y financiera es de US$4.199 millones, principalmente por pagos netos del sector público de títulos de deuda y a organismos internacionales, en particular al BID por US$ 3.000 millones.

La consultora Quantum analiza que, con el transcurrir del año, el sector externo fue perdiendo potencia en materia de acumulación de reservas. Entre otros factores, está explicado por la estacionalidad de la oferta de divisas de las exportaciones agrícolas y en parte porque se fueron normalizando los pagos de importaciones. También fueron aumentando las erogaciones netas de divisas por turismo y uso de tarjetas en compras en el exterior.

Por otro lado, la continuidad del cepo afectó los movimientos de capitales privados, mientras el sector público (BCRA, Nación y Provincias) enfrentaron vencimientos de sus obligaciones con el exterior sin acceso al crédito.

En julio, tanto la cuenta corriente (US$ -1.668 millones) como la cuenta capital y financiera (US$ -1.034 millones) fueron deficitarias, lo que implicó una pérdida de reservas de US$2.702 millones. Al respecto, es pertinente aclarar que en julio se concentraron pagos de intereses y capital de la deuda pública.

Pero, se observa una tendencia en la reducción del superávit de cuenta corriente neto del pago de intereses. Hacia adelante, la estacionalidad de las exportaciones y el levantamiento gradual de algunas de las restricciones cambiarias de la cuenta corriente tenderían a generar una pérdida mayor de reservas en la última parte del año.

El Gobierno busca con el blanqueo y la obtención de financiamiento externo que se pueda revertir la tendencia y acumular reservas, además de generar condiciones para alentar el ingreso de capitales privado, que ya en 2024 está mostrando buen dinamismo en el acceso al financiamiento.

Como comentario adicional, Quantum apunta que el año próximo el Gobierno se enfrenta con precios de la campaña agrícola que serían menos favorables que en este año y vencimientos brutos de capital e intereses por US$15.000 millones –de los cuales US$ 5.000 millones son pagos de intereses al FMI)-. “El interrogante es si relajando más el cepo se consigue incrementar el financiamiento o el BCRA se expone a una mayor pérdida de reservas internacionales. Otra de las dudas está asociada a la disponibilidad de divisas del BCRA para pagar los próximos servicios de títulos públicos del Tesoro. El BCRA debe mostrarse dinámico en materia de reservas para ir reduciendo esta incertidumbre”, precisa.

Del balance cambiario a julio, la cuenta corriente muestra un superávit de US$7.269 millones, generado por un superávit comercial de bienes de US$16.153 millones -que se reduce por el déficit de la cuenta de servicios de US$1.811 millones, originado principalmente en erogaciones crecientes en turismo y pagos con tarjetas de crédito (déficit de US$2.774 millones)- y pagos netos de intereses de la deuda por US$6.835 millones –la mayor parte correspondiente a títulos públicos y deudas con organismos internacionales-. Cabe destacar que con la normalización gradual del pago de importaciones (flujo), la relación entre pagos e importaciones devengadas pasó del 23% en enero al 95% en julio y puede superar el 100% en los meses próximos por acumulación de vencimientos de importaciones de meses anteriores.

En la cuenta capital y financiera hay un déficit acumulado de US$ 4.199 millones en el período, asociado principalmente a pagos netos a organismos internacionales, incluido el BID por el préstamo de US$3.000 millones, y títulos de deuda del sector público nacional por US$4.474 millones. Las provincias pagaron servicios de capital por US$ 625 millones, mientras que el sector privado registró ingresos netos por US$2.750 millones.