Pacto bipartidista, más fuerte que nunca: ganó el radical Frangie

Por Julieta Fernández

El dirigente abrilista, Daniel Frangie, fue electo defensor del Pueblo y en los próximos días sucederá al defensor saliente, Ismael Rins. De esta manera, se confirmó que el pacto bipartidista entre peronistas y radicales está más vigente que nunca: Frangie obtuvo los votos de su propia bancada y habría cosechado los 10 votos de las bancas del oficialismo (algo que se intuye, aunque no puede confirmarse porque la modalidad del voto es secreta). Frangie obtuvo 14 votos mientras que el dirigente del Partido Solidario, Sebastián Tonelli, obtuvo 4. Hubo un voto en blanco.

Aunque este resultado ya estaba “cantado” (no solo por el “pacto” en sí sino por la cercanía entre Frangie y el intendente Guillermo De Rivas), Alfil pudo conocer algunos comentarios que se deslizaron luego de la votación. El acto electoral tuvo lugar luego del mediodía y tras la sesión ordinaria prevista para este jueves. Con los cuatro votos de la bancada radical-juecista asegurados, las primeras interpretaciones apuntaron a que el oficialismo habría acompañado en su totalidad al candidato a defensor radical. Esta presunción decanta en una conclusión ya predecible para quienes siguieron el día a día de la campaña electoral y las primeras semanas del nuevo período del Concejo Deliberante: la oposición férrea al gobierno de De Rivas es el bloque de los concejales de Adriana Nazario.

No obstante, fuentes del Concejo Deliberante aseguraron a Alfil que algunos ediles de La Fuerza del Imperio del Sur se habrían mostrado descontentos. No porque hayan esperado obtener la Defensoría sino porque quizás especulaban con la posibilidad de que algún concejal oficialista acompañase al candidato nazarista, en una especie de “gesto” entre compañeros (con la ventaja de que el voto sea secreto y que no dejaría “expuesto/a” a quien actuara de esa manera).

“Algo esperaban pero ellos mismos saben como han sido los acuerdos históricos entre peronistas y radicales”, manifestaba un integrante del oficialismo a Alfil, a la vez que citaba lo dicho por la ex candidata a intendenta, Adriana Nazario, durante la campaña electoral: “No hay un peronismo dividido, el peronismo está de un lado y yo estoy del otro”. Esta frase, pronunciada por la ex diputada, hacía alusión a que el aparato del PJ estaba del lado de Guillermo De Rivas, quien ya se había mostrado junto al gobernador Martín Llaryora en varias oportunidades e incluso la diputada e hija del ex gobernador, Natalia de la Sota, pidió a los riocuartenses que acompañen a De Rivas con su voto.

La espera de algún que otro voto “díscolo” en favor del nazarismo no resultaba extraña, ya que incluso en la elección del 2021, se presume que el radical Rins no ganó con la totalidad de los votos oficialistas. En aquel entonces, la bancada radical tenía 7 concejales y la tercera fuerza (PAIS), tenía dos. Si bien Rins obtuvo los dos tercios necesarios, la candidata a defensora por el partido Respeto, Lucía de Carlos, obtuvo dos votos en aquella elección sin tener representación parlamentaria. Esto evidenció que, al menos alguna de las dos fuerzas principales había votado por la candidata de Respeto.

El triunfo de Frangie era más que esperado pero el hecho de que haya tres fuerzas opositoras (y dos con la misma cantidad de bancas), generaba una mínima expectativa de que la diferencia no fuese tan amplia. Esto evidenció, nuevamente, que el derivismo aún “no perdona” la división del peronismo en la última elección.