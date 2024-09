Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Los laureles a Deportes

El informante, cercano al gobierno municipal, llegaba a la periodista para comentarle sobre la repercusión de la capacitación dictada por el integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina y ex futbolista riocuartense, Pablo Aimar.

Informante: ¡El lujito que nos dimos hoy con el mismísimo Pablo Aimar! No sé si pudo ir a la conferencia pero siempre es muy grato tenerlo en la ciudad. Y más en una capacitación como la que se vio, con más de 500 participantes de la región y de otras provincias.

Periodista: Vi un fragmento de la conferencia. Dijo que acá siempre lo tratan como si nunca se hubiera ido.

I: Un crack dentro y fuera de la cancha. Un lujo tenerlo en nuestro Centro 11. La actividad salió muy bien así que imaginará que gran parte de los laureles fueron para el área de Deportes y Turismo que conduce Araceli Isla. La jornada fue increíble y obviamente que también generó su movimiento económico en la ciudad. Para los que dicen que hace rato que dejamos de ser una “ciudad de eventos”...

P: Ah, faltaba esa chicana.

I: ¿No repitieron esa frase hasta el cansancio durante la campaña? Esto es solo una muestra de todas las cosas que se pueden hacer con laburo y articulación entre las distintas áreas y el sector público y privado. Además de que tenemos un lugar en excelentes condiciones como el Centro 11 para poder llevarlo a cabo. No hace falta que recuerde como estaba ese lugar cuando asumimos en 2016…

“La libertad de elegir”

El periodista recibía el mensaje de su informante en el Concejo Deliberante.

Informante: Primero Río Cuarto insiste con legalizar UBER. Presentaron la iniciativa para eliminar la prohibición vigente sobre las apps de transporte como UBER y Cabify. Quieren que el debate este sea el primer gran tema del año.

Periodista: Me llegó algo.

I: El dato fuerte que quieren poner en juego la encuesta que hicieron a taxistas y remiseros. Aseguran que entre el 60 y el 70 por ciento de los trabajadores del volante ya usan las apps para tomar viajes. Como se pensaba, el mercado negro del transporte ya se impone.

P: Es una realidad, totalmente.

I: Me llamó la atención las frases que usaron. “Queremos garantizar la libertad de los ciudadanos para elegir cómo se movilizan”. ¿Le suena?

P: ¿Libertad? Se usa mucho esa palabra.

I: Eso mismo. Es otro “gancho” que están buscando para sumar apoyo.

P: Leí que los radicales quieren borrar la prohibición dentro de un plazo de 180 días. ¿Es posible?

I: Dependerá de si reciben acompañamiento del oficialismo. La verdad, me cuesta ver que el mismo oficialismo que aprobó la prohibición hace relativamente poco ahora quiera volver para atrás. De hecho, seguramente se lo van a echar en cara los del nazarismo, especialmente Guillermo Natali que cuando fue presidente de bloque llamosista acompañó la prohibición.

P: Sería raro, pero no son exactamente los mismos. No son los mismos concejales y funcionarios.

I: Puede ser que (Guillermo) De Rivas se replantee el tema. Una señal de eso es que dejó afuera a Marcelo Bressan, el paladín del Gobierno pasado en la lucha contra Uber.







Universidad en resistencia

En días movidos dentro de la UNRC, el periodista consultaba con el dirigente universitario.

Periodista: Mucha gente la semana pasada en el campus. Fueron las JUPA (Jornadas Universitarias de Puertas Abiertas) y me dicen que hubo récord.

Dirigente: No sé si récord, pero es emocionante ver la cantidad de pibes y pibas que se acercan interesados de empezar sus estudios en la Universidad pública. Es una forma de seguir sumando argumentos para luchar mientras otros están esperando que nos caigamos.

P: Eso también me contaron, que la rectora (Marisa Rovera) estuvo firme durante el discurso de bienvenida a los pibes.

D: Yo la escuché en una nota que dio después, hablando sobre la Ley de Financiamiento y el veto presidencial que se viene. Dijo que se iban a movilizar en protesta si el Gobierno seguía en la misma…

P: Epa, protestas. Uno ve a los gremios y parece normal que lo digan, pero es raro escucharlo de la rectora.

D: Totalmente. Estamos llegando a un punto de no retorno y en cada lugar de la Universidad se habla de lo peligroso que es todo. El otro día, en la colación de grado, la rectora dijo que un país sin calidad e inclusión educativa solo aspira al subdesarrollo, la desigualdad y la inseguridad ciudadana. Muy aplaudida, pero también le siguieron los propios graduados defendiendo esta posición. Como en el resto del país, nuestra Uni también está en pie de lucha y hay quienes no descartan un escenario similar al de 2018, con la toma de estudiantes. La única diferencia es que ese claustro hoy está dirigido por una Federación Universitaria que eligió quedarse al margen y que, en lugar de luchar, se quejan porque los docentes hacen paro. Yo no veo chances de toma, pero…

P: Hay movilizaciones esta semana.

D: Seguramente. Son días con olor a nuevo veto. Hay que resistir.







Disertando en Capital

El dirigente radical llegaba a la periodista para comentarle sobre la participación del intendente Guillermo De Rivas de la 11° Jornada de Infraestructura en Córdoba.

Dirigente opositor: ¿Así que De Rivas disertó en Córdoba sobre infraestructura? ¿Qué tal?

Periodista: ¿Algo que le haya llamado la atención?

D R: Para nada. La obra pública siempre fue el fuerte del peronismo. Siempre se mueven como pez en el agua con ese tipo de temas. Además, entiendo que la vicegobernadora moderó el panel. Habrá estado muy cómodo el intendente y seguro le servirá para ganar un poco más de notoriedad. Le puede servir para contrarrestar algunos números que salieron por ahí.

P: Veo que le llegó lo del ranking de intendentes del departamento.

D R: Es duro ver que, a dos meses de asumir, cosecharía la imagen negativa más alta. Pero no creo que sea algo puntual del Guille. Quizás es algo que se arrastra de la gestión anterior o una cuestión que excede los límites de la ciudad. Creo que hay que replantearse algo que muchos correligionarios del interior vienen notando hace rato. La Municipalidad de Río Cuarto no ha tenido una integración muy fuerte en la región en los últimos años. Independientemente de Llamosas o De Rivas, creo que hay una visión en algunos pueblos de que los últimos intendentes de la Capital Alterna ni pisaron sus localidades.

P: Llamosas dijo en su momento que si hacía eso seguro lo criticaban por “descuidar” su gestión en la ciudad.

D O: La gente siempre va a criticar, me incluyo (risas). Pienso que esta disertación le habrá servido para darse a conocer un poco más en la Capital. Después de todo, fue el candidato por el que el propio Martín Llaryora puso todas sus fichas.