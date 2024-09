El dilema de volver

J.C. Maraddón

Proliferan las trayectorias de bandas de rock en las que, producto del desgaste de la convivencia entre sus miembros, se generan rencillas internas que derivan en la salida de alguno de sus integrantes o directamente en la disolución del grupo, más allá del tiempo que hayan estado juntos impulsando ese proyecto. Si ocurrió con los Beatles y si en determinado momento este tipo de discusiones afectaron a los Rolling Stones, nada indica que cualquier otra formación rockera no pueda sufrir de este síndrome, del que los choques de egos suelen constituir un factor esencial, cuando aquellos que se conocieron cuando no eran nadie entran en conflicto una vez ingresados en el corredor de la fama.

Después de un lapso en que esa agrupación exitosa sobrelleva una separación abrupta, vendrán los rumores de una reunión que, en el caso de los Beatles, arreciaron de modo permanente hasta que el asesinato de John Lennon clausuró para siempre esa posibilidad. Volver a ver juntos sobre un escenario a esos ídolos que alguna vez resolvieron tomar caminos distintos, se convierte en el sueño obsesivo de miles de fans atacados por la nostalgia de lo que fue y copados por la ilusión de que se produzca eso que tanto desean.

La fiebre del revival que está asolando a la cultura actual no hace sino promover en muchos músicos la necesidad de revisar esas decisiones del pasado y recomponer el vínculo con sus viejos compañeros, con los cuales supieron sostener una relación cercana en otro momento. Sin embargo, urgidos por intereses comerciales o por el entusiasmo de reflotar aquel suceso, no toman en cuenta que los problemas que obligaron en otra ocasión a un final drástico, pueden volver a aflorar de un momento a otro y dar por tierra con el operativo retorno en que se habían embarcado.

Cuando la industria musical todavía no se reponía del anuncio de los hermanos Gallagher sobre la remake de Oasis, la noticia de la riña en pleno show entre el cantante Perry Farrell y el guitarrista Dave Navarro en el marco del regreso a los escenarios del grupo Jane’s Addiction, puso en tela de juicio la factibilidad de las reuniones de ese tipo. La prensa rockera se hizo eco también de las disputas verbales (y legales) sobre los derechos de uso del nombre de The Smiths entre Morrissey y Johnny Marr, resquebrajando las esperanzas de que la banda de Manchester retome la senda interrumpida a finales de los ochenta.

Argentina no iba a quedar exenta de esa tendencia y, montada sobre la presión de los fanáticos, se lanzó una campaña que, luego de 15 años de que se fueran cada uno por su lado, pugnaba por una reconciliación de Los Piojos, versión que fue acicateada por el lanzamiento del álbum en vivo “Ritual piojoso”. Fue así como desde las cuentas oficiales del grupo se anunciaron dos shows para el 14 y 15 de diciembre en el Estadio único de La Plata, cuyas entradas fueron puestas a la venta ayer.

Pero este supuesto acuerdo parece no ser tan unánime, porque está en duda la participación de nombres importantes que fueron claves en la formación y que todavía no habrían dado su consentimiento para esta iniciativa. Por supuesto, el cantante Andrés Ciro Martínez será de la partida, lo que para muchos es garantía suficiente. Sin embargo, no son pocas las chances de que haya turbulencias en esta vuelta de Los Piojos, de la que aún resta saber varios detalles, como por ejemplo si se extenderá más allá de los dos conciertos ya anunciados o si incluirá la grabación de nuevo material.