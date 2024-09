Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Lamberghini propone el narcotest

El informante llegaba a la cronista para comentarle sobre una nota presentada por el edil del Partido Libertario en la que solicita que antes de fin de mes se le realice el narcotest a los 19 concejales.

Informante: Me pareció interesante que Mario aprovechara cierto vacío que había en el Legislativo local sobre el tema narcotest. Se comentaba que en algún momento se iba a plantear pero nadie lo agarraba.

Periodista: ¿Presentó un proyecto?

I: En realidad, es una nota dirigida a la presidencia de Concejo. En principio, para dejar sentado el pedido de alguna forma. Pero es probable que tenga que seguir los mecanismos institucionales correspondientes. No descartó plantear un proyecto para que esto se traslade a todos los funcionarios del Ejecutivo municipal. Incluso también podría aplicarse esta prueba a los propios asesores del Legislativo.

P: El tema del narcotest ¿no está dentro de la Ley de Seguridad Provincial? El Municipio adhirió. Quizás ya haya alguna base de dónde arrancar.

I: Como todo, es cuestión de dialogar entre las partes y poner voluntad política. Esto del PL es un pedido concreto a la presidenta del Concejo (Ana Medina) pero seguro se discutirá con el resto de los bloques para ver como proceder. En esta le doy la derecha a Mario: nadie debiera estar en contra. Incluso él mismo citó al gobernador para argumentar la importancia de esta medida: el que consume drogas, se relaciona con alguien que anda en el delito. Por eso hay que ser tajantes en este tema.

P: Hace unos días hablamos del narcotest y que en algún momento se iba a empezar a aplicar o alguien iba a tirar la primera piedra…

I: Sí. No contábamos con que viniera del bloque libertario (risas).

¿Dónde está el PP?

Atravesado por la curiosidad, el periodista consultaba con su informante en el oficialismo sobre uno de los programas estrella de la Municipalidad de Río Cuarto.

Periodista: Hace tiempo que quería consultar sobre esto y quise esperar un rato más, pero no me aguanto y le pregunto. ¿Se sabe algo del Presupuesto Participativo 2024? Pensé que a esta altura del año ya lo deberían haber lanzado.

Informante: Yo también (risas). ¿La verdad? Todavía no me enteré de nada concreto. Escuché que están trabajando, pero nada sobre tiempos y presupuestos.

P: Raro. A esta altura del 2023 se estaban votando los proyectos de la elección anterior.

I: Claro, pero el año pasado no había una elección municipal cortando el año al medio. Además, no estamos en tiempo de tirar manteca al techo. Hace unos días me crucé con un compañero y concluimos que debe haber temas más complejos que el PP para trabajar.

P: Como en todas las áreas, algunas cosas se deben estar asentando todavía.

I: Claro. En poquito tiempo, la gestión se tiene que poner a organizar un programa que tenía fondos estimados y, de hacerse, hoy contaría con un presupuesto recontra atrasado. Aparte, no debe estar tan bien visto que habiendo tantos temas en los que poner plata, la participación ciudadana no estaría entre las prioridades.

P: Pero es el programa insignia, ¿o no?

I: Justamente. Guillermo De Rivas fue el que hizo su camino en el Gobierno anterior desde el PP y ahora, como intendente, uno no esperaría menos. De hecho, debería presentarse con muchísima más pompa.

P: ¿Estarán especulando con los tiempos?

I: Seguro. Puede ser que llegue más a fin de año la votación para cerrar el año con buenas noticias. Como viene la mano, el PP es la única cosa que puede garantizarle al intendente un tiempo de tranquilidad.

P: Mire usted. Anoto esa teoría.

I: Es que, si no, estaríamos en condiciones de confirmar que el PP no ha sido prioridad este año. Si quiere que nos pongamos amarillistas, podemos decir que está en duda que el programa se haga este año. Aunque, ojo, si no dan los tiempos, ¿por qué no podrían hacerlo a comienzos del año que viene? Habrá que esperar que el humor social acompañe. Si diciembre viene complicado, yo diría que el Gobierno debería analizar largarlo cuanto antes.







Cambios en la Municipalidad de Laboulaye

El periodista recibía el llamado de su informante en Laboulaye, localidad del departamento Roque Sáenz Peña.

Informante: ¿Tiene un minuto? Hay información que le puede interesar en el pueblo.

Periodista: Lo escucho.

I: Ayer (por el lunes) asumió un nuevo secretario de Hacienda, José Santo. Le tomaron juramento y fue felicitado por el intendente Gino Chiapello. Venía cumpliendo el cargo de concejal de Juntos por el Cambio, pero lo convocaron tras la renuncia de la contadora Gabriela Dalmasso.

P: ¡Epa! ¿Hubo renuncia?

I: Sí. ¿No se enteró? La contadora adujo cuestiones personales para explicar su salida del cargo. Tengo entendido que ella hace tiempo quería dejar el Ejecutivo para abocarse a otra cosa. Ahora se dará una transición.

P: En términos políticos, ¿interpreta algo de este enroque?

I: Me faltan algunos detalles, pero entiendo que está ingresando a la gestión un hombre de peso en la Unión Cívica Radical de Laboulaye. Es un poco la vuelta a los orígenes con un dirigente que tiene perfil político y que puede complementarse mejor con Chiappello. Eso tengo hasta ahora. Pero, si me entero de algún chusmerío más, le escribo…

Balance en la Defensoría

El militante radical se comunicaba con la periodista para comentarle sobre el cierre de gestión de Ismael Rins al frente de la Defensoría del Pueblo.

Militante radical: Me llegan varias fotos y videos del defensor. Ya se está empezando a despedir de la defen y se ha reunido con varias ONGs. Hay mucho material en redes por si quiere chusmear. Incluso un video del propio defensor que yo tomé como un consejo implícito para (Daniel) Frangie: en ese rol, hay que tener mucha tolerancia a la frustración.

Periodista: Veo que hubo mucho balance desde lo personal también.

M R: No está mal mostrar ese lado humano. Es algo que hacen muchos dirigentes para tratar de acercarse más a los ciudadanos. Me ponía a pensar que hace dos años se especulaba con el nombre de Ismael para ser nuestro candidato a intendente. Después eso se diluyó pero muchos de ustedes lo tenían en cuenta y lo mencionaban en la famosa “danza de nombres”.

P: Nadie lo negaba, aclaremos eso (risas).

M R: Bueno, hemos tenido intendentes que antes fueron defensores pero no fueron candidatos mientras estaban en ese cargo sino unos años después. De hecho, si Rins lo hubiera querido así, tendría que haber renunciado hace tiempo.

P: ¿Se apuntará en el 2028?

M R: Todo puede ser.