Nuevos nombres a las boletas

Por Javier Boher

[email protected]

El problema de los incendios dejó en evidencia la pobreza de la clase dirigente y de buena parte de los argentinos, que en lugar de pensar en la tragedia que está en marcha se pusieron a hacer política. El kirchnerismo es incapaz de entender qué se lo terminó comiendo: cuando todo es político, nada lo es.

La politización permanente terminó saturando a la gente, que eligió al candidato menos político que había en la terna. Javier Milei puede ser político en los hechos, pero a los ojos de los votantes era el tipo más antipolítica que se podía encontrar. No se puede culpar a los que disfrutan de la actividad, pero no pueden pretender que todos tengan el mismo gusto.

A un año de las elecciones de medio término hay mucha gente pensando en quiénes podrán ser los candidatos que mejor canalicen las emociones que carga la gente sobre su espalda. Seguramente los sobrepolitizados tendrán sus candidatos, pero difícilmente esos sean los más votados. Hay algo recontra comprobado en el mundo. Al votante no le importa que su candidato sepa de todo, sino que parezca que sabe. Quiere a alguien que le transmita confianza, que le lleve tranquilidad, porque cuando el candidato profundiza demasiado en sus explicaciones la gente empieza a dudar. Fernando Henrique Cardoso decía que gobernar es explicar. Para gobernar hay que ganar y explicar no es aburrir. Para ganar, de alguna manera, hay que encantar.

Así es que algunos vaticinan que las próximas elecciones quizás tengan la irrupción de algunas figuras de la redes sociales, influencers que hoy llegan al público más joven. Hace poco escuché que la edad mediana en Argentina es de 32 años, lo que significa que hay una mitad de la población a cada lado de esa marca. Si 50% de los argentinos está por debajo de esa edad, no tiene sentido insistir en perfiles políticos como los que se usaron hasta ahora.

En Argentina Jaime Durán Barba es conocido por haber sido el consultor que llevó a Macri a la presidencia. Siempre hay que ser cuidadoso con esas afirmaciones, porque no hay consultor que no diga que siempre gana. Más allá de eso, hace unos años, en la presentación de uno de sus libros, contó algo que se sabe hace tiempo y que el Pro usó como marca identitaria: a la gente no le gustan los políticos y prefiere votar a quienes conoce por otra actividad.

El país atraviesa por una profunda crisis de representación, en la que los políticos están permanentemente presionados por ciudadanos que los rechazan. Me gustaría saber cuántos de los que hablan con convicción delante de las cámaras se presentan como políticos si entran a un almacén de barrio en el que no los reconocen. Por eso la jugada de incorporar a estos personajes del mundo de las redes y los streams puede ser algo de lo que se vea en una elección que -a priori- va a estar altamente fragmentada.

El problema para los partidos va a ser encontrar candidatos, porque a los influencers les pasa lo mismo que a cualquier persona que vive de poner la cara: ¿vale la pena exponerse en una campaña que pueda poner en riesgo sus ingresos? Como muchos prefieren mantenerse al margen de la política, algunos de los que se terminan acercando son los que ya están en un proceso de declive. Pasa con músicos o actores, puede pasar con influencers.

En el kirchnerismo fantasean con que personajes como Tomás Rebord o Pedro Rosenblat sean candidatos, caras jóvenes que son mucho más familiares para ese electorado sub 32 que las de Oscar Parrili, Aníbal Fernández o Agustín Rossi. Personalmente me cuesta creer que quieran aceptar esa responsabilidad cuando tienen mucho más peso si se mantienen en donde están.

Los libertarios probablemente busquen algo parecido, pero desde una posición más sólida. Presidente y vice construyeron su carrera desde los programas de panelistas, con sus adherentes haciendo ediciones de TikTok para mostrarlos -principalmente a Milei- como infalibles e implacables. Hay personajes que supieron construir grandes audiencias desde su lugar contrahegemónico y que ahora podrían sumarse al proyecto libertario como manera de traccionar votos. ¿Por qué los libertarios podrían sumarse con más probabilidad al proyecto que los kirchneristas? Porque es más fácil subirse al carro victorioso que tratar de remontar con el rezagado.

Todas son especulaciones, por cuanto no hay nada definido, principalmente las alianzas o espacios que podrían competir. A eso hay que sumarle que los políticos tampoco estarían muy dispuestos a ceder los espacios a los que se aferran con fuerza, así sea para que los ocupen los hijos, mujeres o gatos, como dijo Carrió en la entrevista cuyo fragmento se viralizó.

Muchos de los nombres que pretenden tener un lugar en las boletas llevan un cuarto de siglo dando vueltas en política, con un nivel de desgaste que conspira contra sus chances de estar en las listas. Hay jóvenes con ganas de meterse, pero hay que ver si son justo los que tienen mejor nivel de aceptación. Pese a todas las trabas que los primeros quieran imponer a los segundos, poco a poco la renovación se va a ir imponiendo.