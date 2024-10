La izquierda tiene su IA

Por Javier Boher

La tecnología avanza, pero no sabemos muy bien hacia dónde. Varios filósofos y economistas le están dando vueltas al tema, preguntándose sobre qué va a pasar con el trabajo, la producción y la desigualdad. Los cambios se producen a un ritmo acelerado, transformando permanentemente nuestra forma de vida y quitándonos las certezas sobre las que se construye nuestro mundo.

Una de las últimas tecnologías que se ha metido en la vida cotidiana es el de la inteligencia artificial, la IA. Usada en muchas aplicaciones o entornos que la gente no imagina, la estrella más popular es ChatGPT, una herramienta que ha transformado la forma de estudiar, leer y escribir. No es infalible, pero da la sensación de serlo. ChatGPT es como un alumno chamuyero, uno que no preparó el coloquio pero contesta todo como si supiera, sin dejar de hablar ni un segundo.

Como no alcanza con eso, el Frente de Izquierda decidió lanzar su propia IA, a la que ha dado en llamar ChatPTS. La idea de los creadores de esta herramienta es facilitar el acceso de la gente a información de izquierda, contrahegemónica y anticapitalista. Por lo menos hay que reconocerles la honestidad con la que presentan su sesgado sistema de lenguaje, que en lugar de transmitir información neutral lo hará desde un lugar político bien claro.

Hay algo verdaderamente interesante en la iniciativa: los muchachos del PTS parecen no haber reparado en el hecho de que una IA cada vez está más cerca de reemplazar al trabajo humano de redactores que solamente se dedican a robar notas o repetir cables y gacetillas. El mismo órgano anticapitalista que pretenden crear lleva implícita la semilla de su destrucción.

La forma puede resultar ingeniosa para conectar con audiencias jóvenes, pero resulta difícil encontrarle una utilidad tal. La gente necesita saber, necesita obtener respuestas reales a sus preguntas, no argumentos tendenciosos que confundan todo.

“¿Por qué fueron los incendios forestales en Córdoba?”, podría ser una pregunta de un trabajo práctico en un colegio cualquiera. “La voracidad del capitalismo ecocida está detrás de los ataques al monte nativo, deforestando valiosos reservorios de biodiversidad para sembrar soja fumigada con agrotóxicos y para hacer barrios cerrados para los ricos que se benefician del agronegocio” podría ser una respuesta a tono con la visión de la izquierda argentina, ya que no le falta ninguno de los lugares comunes con los que intenta esbozar una explicación al problema.

Además de lo anterior, qué pobreza filosófica solamente responder a los grandes interrogantes de la vida desde una perspectiva marxista, dejando afuera todas las otras visiones que enriquecen el debate y ayudan a abrir la cabeza. Toda ideología que se crea poseedora de la verdad solo conoce de abrir cabezas a garrotazos. Siempre hay nuevas preguntas que necesitan nuevas respuestas, para lo que desarrollamos nuevas ideas y nuevos enfoques. Así evolucionan la cultura y las condiciones materiales.

Los que pretenden salvar a la humanidad de la supuesta opresión de un sistema económico que ha elevado la calidad de vida a nivel global, sacando a millones de personas de la pobreza, deben recurrir a una fría herramienta digital para reemplazar a los militantes que antes se tomaban el trabajo de convencer a otros. La vagancia parece haberles sacado las ganas hasta de hablar de materialismo dialéctico, plusvalía y alienación con la gente en el trabajo, el colectivo o la cancha de fútbol. Es eso, que les falta gente o que todos revolean los ojos y se van a hacer otra cosa cuando ellos empiezan su perorata contra el capitalismo.

Otro de los problemas es uno que demuestra que pueden cambiar las formas, pero que siempre les pasa lo mismo: la izquierda es muy poco popular y siempre le termina hablando solo a los que quieren escucharla. Es decir que ChatPTS solamente le va a responder a gente que decida ir a preguntarle algo. ¿Alguien fuera del mundillo de la militancia con banderas rojas y lenguaje inclusivo va a ir a sacarse una duda con una app promocionada por Nico Del Caño y Miryam Bregman? No lo descartemos, pero a priori parece difícil.

Por último, algo que le izquierda argentina parece haber olvidado: los mensajes políticos son más efectivos cuando son cortos. Las capturas que se ven en el vídeo promocional muestran respuestas larguísimas a las preguntas de la gente. Nadie quiere saber si una discusión con Althusser o Horkheimer tiene algo que ver con que suban la nafta, el pan o la carne. La acción política digital y en redes triunfa cuando opta por la simplificación. Esto no significa que esté bien, sino que así funciona.

ChatPTS le va a servir al FIT para que tenga un ratito de cobertura mediática y no mucho más. Capaz armen bases de datos y ese tipo de cosas que en nuestro país están prohibidas pero se hacen igual. Rápidamente pasará al olvido, lo que lamentablemente todavía no ha pasado con esas ideas de economía planificada, dictadura del proletariado y expropiación de los medios de producción. El tiempo pasa y la tecnología hace evolucionar nuestras vidas para mejor. Increíblemente, eso no parece afectar a ciertos partidos políticos, que insisten en sostener ideas que deberían quedar en el pasado.