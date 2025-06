Francos confirmó que se vetará cualquier ley que aumente las jubilaciones

Este lunes, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos se refirió a la posibilidad de un aumento en las jubilaciones y ratficó que no hay recursos disponibles para afrontar una suba en el sistema previsional, y alego que será vetada en caso de ser aprobada en el Congreso.

"No existen recursos para esta eventual suba, por más que (la oposición) pretenda concretarla. Si no están los recursos, de ninguna manera va a poder aprobarse una ley de estas características. Caso contrario, el Poder Ejecutivo la va a vetar", afirmó Francos.

Este miércoles se intentará debatir en la Cámara Baja un proyecto que estabilice el ingreso de haberes de los jubilados. En ese sentido Francos dijo durante una entrevista en Radio Rivadavia. "No hay magia acá. Si no están los fondos, no se pueden establecer los gastos", dijo, en alusión a la célebre frase "No fue magia" que solía repetir Cristina Kirchner en sus discursos.

Sin embargo, en contrapartida, el jefe de Gabinete consideró que antes de hablar de jubilaciones es necesaria una reforma laboral "para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado según las pautas internacionales para un sistema previsional".

Pese a ello aclaró que "una reforma laboral no va a tener impacto inmediato", porque llegar a cuatro activos por jubilado "no va a suceder de un día para el otro", y agregó que además será necesaria también "una reforma tributaria".