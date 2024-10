En la previa a la marcha universitaria, Milei y Pettovello mintieron sobre los salarios

Por Francisco López Giorcelli

El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las universidades públicas no afloja y suma un nuevo capítulo más de rispideces a pocas horas de que empiece una nueva marcha federal universitaria. De manera tal que los ánimos están cada día más caldeados y se espera que esto impacte a favor de robustecer la movilización prevista para hoy.

Ayer, desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, junto a su secretario de Educación, Carlos Torrendell, decidieron que era buena idea sacar un comunicado diciendo que las universidades “mienten” además de aseverar que los salarios docentes y no docentes están por encima del índice de pobreza, un dato muy tendencioso.

Es que según Capital Humano la marcha “responde a intereses políticos” ya que “los reclamos educativos están atendidos y resueltos” dijeron quienes políticamente deciden desfinanciar a las instituciones, como Torrendell, Pettovello y el presidente Javier Milei. Pero está no es la única mentira o tergiversación de la realidad a la que acuden los libertarios para desestimar la movilización.

También aseguran desde el Gobierno que el desfinanciamiento es en parte por no querer “arancelar el delirio populista de cubrir la educación a extranjeros” (Javier Lanario, subsecretario de Comunicación) cuando los datos sobre este sector universitario demuestra lo insignificante que sería cobrarles, por un lado, pero por el otro demuestran los datos que son de acceso público que la mayoría de los extranjeros hacen posgrados en las universidades por lo que sí pagan por su educación, además de trabajar, pagar alquiler e impuestos por residir en el país.

No solo en esto se encargaron de mentir, sino que también publicaron desde el gobierno una serie de datos donde aseguran que los salarios docentes y no docentes están por encima de los índices de pobreza e indigencia. Algo que es cierto si tenemos en cuenta solamente los salarios de docentes y no docentes con dedicación exclusiva y la cantidad máxima de antigüedad, lo que representa un sector ínfimo del universo de trabajadoras y trabajadores universitarios.

De hecho, el rector de la UNC, Jhon Boretto, salió a desmentir y aclarar semejantes declaraciones. “Este tipo de comentarios se hacen cada vez que se prepara una marcha que convoca a la sociedad en general”, dijo el mandatario en diálogo con El Doce.

Además, detalló que “hay distintos niveles de sueldos en la Universidad. Pero ha habido un atraso significativo en los salarios con respecto a la inflación si lo comparamos con diciembre del año pasado es más del 50 por ciento” por lo que asegura que “eso implica una pérdida del poder adquisitivo de más del 30 por ciento”.

“Tener sueldos tan bajos a futuro genera un desincentivo para las generaciones jóvenes de docentes, que necesitamos sumar a las cátedras. Eso va a comprometer la calidad que nos destacó a lo largo de los años”, lamentó.

Respecto a las declaraciones de Torrendell, quien asegura que las universidades “inventan” estudiantes, Boretto dijo que “son comentarios que buscan desacreditar el reclamo cuando las universidades rendimos cuentas periódicamente. Por otro lado, los alumnos no se inflan ni inventan, se registran a través de un sistema informático al que tiene acceso el gobierno”.

“Es falso que el presupuesto dependa de la cantidad de estudiantes, sino que depende de una base histórica en base a infraestructura y cargos que tiene”, concluyó el rector en respuesta a Torrendell quien además de semejante mentira demostró no saber cómo funciona su propia cartera ya que además había dicho que el presupuesto se reparte en base a la cantidad de estudiantes, algo totalmente falso como asegura Boretto.

En la misma línea, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) rechazó las expresiones del Gobierno y aclaró que la oferta que hizo el ministerio de Capital Humano respecto a los salarios "no llega ni a la cuarta parte de la demanda que estamos planteando". Además de ser "una estrategia extorsiva" para disuadir estas movilizaciones que se vienen construyendo desde hace meses.

Valeria Plaza, secretaria de finanzas de ADIUC, en declaraciones a radio La Ranchada, declaró que los datos publicados por el Ministerio de Capital Humano “son erróneos” y que “claramente, es una estructura grande donde hay mayores antigüedades, jerarquías y dedicaciones que son los menos en la universidad. Son salarios de algunos docentes que incluso están cerca de la jubilación por la cantidad de antigüedad” concluyó

La concentración para la Universidad Nacional de Córdoba será a las 12 en el Monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria, para luego marchar a partir de las 13 hacia el centro de la ciudad de Córdoba donde se concretará un acto a las 14.30. Allí se leerá un documento por la defensa del sistema universitario y científico.

Impacto en Diputados

En el Congreso también hubo voces que se adelantaron a la protesta de hoy. Tal es el caso de la diputada del PJ, Natalia de la Sota; y de la UCR, Gabriela Brouwer de Koning.

“El Gobierno nacional ignora el poder de transformación que tiene la educación pública en la sociedad. El concepto de oportunidades para aquellas personas que las necesitan parte de la educación que obtengan a lo largo de su vida. Sin educación, un país no progresa y su desarrollo es desigual entre aquellos que pueden pagarla y quiénes no. La universidad pública y gratuita es la única vía posible de desarrollo que tienen la clase media y las familias más humildes”, dijo De la Sota a este diario.

En tanto, la radical sostuvo en sus redes que “el anunciado veto presidencial constituye un grave error”. “De mantenerse esta decisión, votaré a favor de insistir con la ley de financiamiento universitario. La movilización de abril fue una clara muestra del respaldo social a nuestras universidades, sin embargo, hasta ahora solo han recibido descalificaciones, fake news, y prejuicios. Las universidades están soportando el peso de la política de ‘déficit cero’, una carga que no se ha impuesto sobre ‘la casta’. Ya lo vimos recientemente con el veto a la movilidad jubilatoria”, dijo Brouwer.