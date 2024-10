Enroque Corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Guerra contra el escape libre

El periodista recibía imágenes de una particular actividad del Gobierno municipal y consultaba con su informante por detalles.

Periodista: ¡Señor! Me llegan imágenes del intendente cerca de la Terminal. ¿Puede ser que estaban con una aplanadora?

Informante: Vio bien. Estaba con Gastón Maldonado (secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana) y Osvaldo Pringles (subsecretario de Transporte) escribiendo el primer capítulo de la guerra contra el escape libre. Usted sabrá que se aprobó hace un tiempo la ordenanza que faculta a los agentes de tránsito para que puedan secuestrar estos elementos.

P: Lo recuerdo. ¿Para eso la aplanadora?

I: Claro. La imagen de la máquina pasándole por arriba a los caños de escape son un mensaje para todos los motociclistas que incumplen con la ordenanza. Como se dice, el escape libre en las motos es señal de actividad delictiva.

P: ¿En serio?

I: Bueno, es lo que dicen desde el Gobierno. Con la destrucción del escape quieren desalentar su uso y empezar a mostrarle a la comunidad que se están ocupando del tema. Me parece que el intendente busca un golpe de efecto.

P: ¿Hubo declaraciones?

I: Dijo Maldonado que esto forma parte del trabajo para mejorar la convivencia ciudadana. Empezaron con 100 escapes libres y parece que van a seguir estos operativos. Le diría que casi todos los días secuestran uno.

P: ¿Qué cree usted? ¿Tiene algo de marketing esto?

I: ¡Sin dudas! Es como le dije, le muestran a la gente que se están destruyendo los elementos que tanta molestia generan a la paz social. Lo que digan las encuestas más adelante seguro va a tener que ver con acciones como esta.

AGD rompió el silencio

El informante del ámbito universitario llegaba a la periodista para compartirle el comunicado de la Asociación Gremial Docente sobre la conformación de un nuevo gremio que nuclearía a docentes e investigadores (GUDI). En dicho texto, el gremio expresó la “rotunda sorpresa que experimentó al tomar conocimiento acerca de las decisiones de los/as compañeros/as, puesto que no habían expresado desacuerdos ideológicos, no posicionamientos político-gremiales contrapuestos ni debates de fondo con la conducción de AGD”.

Informante: Agarre los pochoclos. AGD habló sobre este “gremio paralelo” que se ha conformado. Con varios docentes e investigadores, muchos ligados a Graduados del Bicentenario. Parece que el quiebre no vino por algún conflicto con la conducción.

Periodista: ¿Qué pasó entonces?

I: Lea el comunicado. AGD dice que no tenía conocimiento de alguna diferencia política o gremial que hayan planteado estos docentes. De hecho, el texto cierra diciendo que lamentan esto porque fragmenta el movimiento trabajador docente en la UNRC, especialmente en este contexto.

P: Es que debe ser una situación muy difícil. Mañana (por hoy) van a estar ambas agrupaciones en la marcha federal. Entiendo que el GUDI todavía no se ha terminado de constituir del todo pero estaban compartiendo la invitación a la marcha.

I: Seguro van a ir. Es increíble que en las últimas semanas se vienen acumulando conflictos que terminaron en rupturas. La UEPC, la AGD. El tema con los docentes universitarios es que, según ese comunicado, los ex miembros de AGD que ahora está armando el GUDI dijeron que se iban por cuestiones personales y después comenzaron a armarse en este frente nuevo. Claramente, muchos consideran una especie de traición al gremio docente.

P: ¿Por qué cree que se da justo ahora?

I: Hay miles de conjeturas. En todo caso, es raro que no hayan conformado un espacio opositor dentro del ámbito sindical que dispute la conducción de AGD en las próximas elecciones. Es válido si no se sentían representados con quienes están ahora. El tema es que todavía no se entiende bien cuál es el objetivo a largo plazo. Hay un tema que no se dice abiertamente pero es sobre las posibles desafiliaciones que esto podría traerle a AGD. Habrá que esperar a que presenten formalmente la propuesta del GUDI. Claramente, ahora no es el momento.