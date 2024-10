Por Redacción Alfil

David Consalvi, el secretario general de la Gobernación pasó por #MesaChica el streaming de Alfil y habló acerca de la relación entre el gobernador Martín Llaryora y el presidente Javier Milei, cuál fue la paritaria más compleja que le tocó encarar en lo que va del año, cómo ve a su coterráneo Marcos Ferrer al frente de la UCR provincial y la vez que debió acudir al recinto de la Unicameral en diciembre para asumir como legislador.

Sobre la relación entre la Provincia y la Nación, y la manera en la que ese vínculo entre el gobernador y el Presidente cambió desde enero a la fecha dijo que hubo desde el Gobierno nacional “un reordenamiento de esa primera ley ómnibus”. Y agregó acerca de la gestión de Milei que “si no haces un ajuste orientado, como el que puede ser el anuncio de ‘tomo estas medidas para generar el contexto de levantar algunas variables a largo plazo’ no sirve”. “El ajuste por el ajuste mismo no tiene sentido”, dijo uno de los llaryoristas puros que tiene el gabinete.

Y acerca de la visibilidad que tuvo el mandatario provincial en la primera parte del año por este tema, Consalvi sostuvo que “había cuestiones que se creyó debían realizarse con pantalla nacional”.

Consalvi, la persona encargada de sostener los vínculos y las negociaciones paritarias con los estatales provinciales, sostuvo que la más compleja de todas fue la de Uepc.

“Uepc fue la más brava de las paritarias por los 75 días de negociación salarial. Los contextos de crisis son muy complicados para discutir salarios porque se hace un gran esfuerzo de las partes y rinde poco el dinero. En el medio de la paritaria, hubo pérdida de Fonid, receso invernal, se liquidaron los meses en plena negociación… lo bueno fue que no se recalentó la calle innecesariamente; y fue un proceso que dejó conformidad en las partes”, sostuvo Consalvi.

Hombre de Río Tercero, Consalvi también habló del intendente de su ciudad, Marcos Ferrer, quien es el nuevo presidente del radicalismo a nivel provincial. Sobre ello, definió a Ferrer como “un opositor constructivo” al Panal y señaló en el plano general que “el radicalismo tiene que perder una elección para comenzar un proceso político y desde ahí construir poder”. “La UCR hoy muestra en Marcos Ferrer un dirigente que validó su proceso con votos, la gente lo eligió y le fue bien” dijo y agregó: “después, desde el punto de vista de la coyuntura del partido, hay variables que en algún momento te ponen al frente del partido. Ferrer es un opositor constructivo”.

Por último, reconoció cómo en diciembre pasado debió acudir a la Unicameral y asumir en medio de una sesión que trataba temas sensibles y había algunos oficialistas que habían puesto reparos por debates acerca de la Caja de Jubilaciones y Apross. En un contexto de absoluta paridad, Consalvi pausó su licencia y acudió al recinto.

“Se trataban dos proyectos que eran importantes como Apross y Caja. Hubo un legislador que pidió el compromiso con el sector y no iba a participar de la sesión, por lo que, cuando me lo propusieron no lo dudé un solo segundo”, cerró.