Por Víctor Ramés

La escuela de los niños débiles (Primera parte)

En 1919 las autoridades cordobesas en materia de educación e higiene pusieron en marcha una iniciativa que venía cobrando gran interés a nivel mundial. El diario La Voz del Interior de Córdoba se hacía eco de la novedad en agosto de ese año, en una nota que hacía referencia a “La escuela de los niños débiles”, establecimiento sobre el que se informaba lo siguiente:

“Desde hace algún tiempo viene funcionando en esta ciudad un establecimiento de verdadera utilidad para la población infantil de Córdoba. La escuela de los niños débiles instalada en el parque Sarmiento, resuelve dos problemas a la vez: el desarrollo físico e intelectual de los niños. La educación pública se ha preocupado hasta ahora de nutrir las inteligencias abrumando al educando con un trabajo excesivo que lesiona la pobre naturaleza de los niños débiles.

No es suficiente la gratuidad de la enseñanza porque hacía falta también el aire libre y el sol, el alimento sano y reconfortante que ponga un poco de alegría y de vida en las caritas pálidas. La vida es distinta en proximidad de la naturaleza.”

Se ponía en marcha así, en el centro del país, la idea de las llamadas "escuelas al aire libre" surgidas en 1904 en Alemania y en Bélgica, y cuyo interés se fue ampliando hasta la realización, en 1922, del I Congreso Internacional de Escuelas al Aire Libre, en París, según un informe de la BBC publicado durante la pandemia, con firma de Paula Adamo Idoeta, en septiembre de 2020. En los Estados Unidos, la iniciativa encontró eco tempranamente, y el diario The New York Times informaba, en 1907, sobre dos médicos de Rhode Island que aconsejaron abrir escuelas en lugares abiertos. Dos años después se habían formado en dicho país 65 nuevas escuelas de este tipo.

El origen de esta tendencia mundial apuntaba a diversas problemáticas, principalmente a las referidas a la salud y a los riesgos de epidemias, según el enfoque del higienismo en boga; y al mismo tiempo, reforzaba la necesidad educativa de encarar la enseñanza en la escuela primaria de las ciencias de la naturaleza, y también la incorporación de la Educación Física en la enseñanza primaria. El aspecto higienista dominó el panorama y, de una forma u otra, obedeció también a una tendencia a ocuparse de niños y niñas que, por su condición física o social, mostraban fragilidades y requerían de atenciones especiales. Este aspecto derivó en que apareciese la expresión reflejada por La Voz en 1919: “Escuela de niños débiles”.

Una nota publicada el 14 de junio de 1919 por el semanario de Buenos Aires Caras y Caretas, se detenía precisamente en el caso de Córdoba, donde había comenzado a funcionar -como lo indicaba La Voz- una de las primeras escuelas al aire libre del país. El artículo de Caras y Caretas hacía referencia a un proyecto similar instalado en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Lezama, aunque expresaba que la escuela cordobesa era superior por el hecho de haber sido creada especialmente para el fin de -aquí se vuelca al objetivo dominante del proyecto en la mentalidad de la época- atender a los niños débiles. La nota del semanario abunda en frases elogiosas y encuadra la noticia de la inauguración de esa escuela cordobesa en la idealización de los niños, su alegría, el espíritu fraternal, las risas contagiadas hasta a los pajarillos. Su título, “Córdoba. Una escuela al aire libre”. Aquí se da comienzo a la transcripción:

“Con asistencia del ex gobernador y principales autoridades escolares de la provincia, acaba de inaugurarse en Córdoba una escuela al aire libre para niños débiles, que es todo un modelo entre los principales que existen en el país. Para su instalación se han tenido en cuenta los mejores métodos pedagógicos. Salas amplias y ventiladas, patios asoleados y jardines pintorescos, donde el sol luce en todo su esplendor para salud e higiene de los alumnos. Al frente de esta institución hay un núcleo de profesores especialistas en la materia, por lo que puede asegurarse que el éxito corresponderá a los deseos de los miembros del Consejo de Educación, pues todos ellos son pedagogos distinguidos, para quienes la enseñanza es un verdadero apostolado. La implantación de esta clase de escuelas es una sentida necesidad en toda la República, pues la práctica ha demostrado, que además de estimular el desarrollo de los niños, y criarlos sanos y robustos, dentro de la pedagogía han dado resultados excelentes. El niño se acostumbra a admirar la naturaleza y hacerse observador y aprende más fácilmente, pues los métodos de estas escuelas no someten al alumno a repetir lecciones fastidiosas, sino que se improvisan sobre cosas que tienen los niños ante su vista. Así la clase de botánica, se da en el mismo jardín, teniendo la planta objeto de la lección, ante los ojos de los niños, haciéndoles el profesor observar todas sus características, como las particularidades de sus hojas, flores fruto, y familia a que pertenece. Los temas de las lecciones siempre son elegidos por el profesor teniendo en cuenta la capacidad del niño, y si ella versa sobre historia, se hace en forma atrayente y anecdótica, sin someterles al martirio de las secas y aburridas biografías; igual procedimiento se sigue si la lección es de aritmética o geografía: el profesor busca siempre la manera de interesar al alumno con procedimientos que improvisa, según las circunstancias; y por lo mismo que no se trata de definiciones escuetas, que en la mayoría de los casos, no suelen comprender los niños, sino con explicaciones sencillas adaptadas a su inteligencia, los resultados llegan a ser maravillosos. Por eso, el cuerpo de profesores que debe dirigir estas escuelas tiene que ser seleccionado para conseguir el resultado que se busca. En la de Córdoba se ha hecho eso, y, por lo tanto, podemos desde luego garantizar su éxito.”