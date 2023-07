Suba del boleto, último trago amargo antes del “nuevo llamosismo”

Por Gabriel Marclé

Como es costumbre, el momento incómodo del año político para la Municipalidad de Juan Manuel Llamosas viene del lado del transporte público y siempre con la Sociedad Anónima de Transporte en el medio. Inmediatamente después de las elecciones provinciales, la empresa a cargo del servicio de colectivos en la ciudad solicitó al Ejecutivo una revisión en la tarifa del boleto, aduciendo un retraso con respecto a la suba inflacionaria. La Municipalidad transformó ese pedido en un proyecto que ayer fue aprobado por el Legislativo municipal durante una sesión que se vio inmersa en momentos de tensión y cruces con agrupaciones que ayer protestaron contra la medida en las instalaciones del Concejo.

Cruzado por las críticas que surgieron tanto de la oposición como de sectores estudiantiles y gremiales, el intendente Llamosas se mostró ajeno a la agenda del transporte y se desligó de declaraciones directas en torno a la medida, centrado al máximo en el futuro de su proyecto en lo local y provincial. Sin embargo, su nombre no dejaba de sonar entre el griterío que invadió el Legislativo en el mediodía del jueves. Más allá de mostrarse ajeno a las críticas, la repercusión del tema termina tocando de cerca al jefe municipal en tiempos de reconstrucción, con una suba de boleto aprobada por sus concejales, pero desaprobada por gran parte de la sociedad.

La gestión del intendente peronista se encuentra en un momento particular, no solo porque se acerca a finalizar una era al frente del Ejecutivo, sino porque su ascenso provincial -será al menos legislador- le presenta el desafío de sostener la buena imagen de su gestión y trasladarla a quien elija como sucesor en 2024. El tema del transporte y el vinculo con la cuestionada SAT siempre generan malos tragos para Llamosas, aun cuando fue el precursor de una licitación histórica. Además, la problemática del reparto inequitativo de subsidios no es argumento suficiente como para desarticular el golpe al bolsillo, situación impropia de las gestiones peronistas.

Pero el mensaje que lanzan desde el Ejecutivo municipal indica que este mal trago es una situación ineludible y necesaria para despejar tensiones de cara a “lo que viene”, para una nueva especie de llamosismo, una evolución que comenzó con el fuerte cambio de fichas en el Ejecutivo y la cada vez más marcada separación de algunos viejos vínculos, esa reconstrucción que no solo lo tendrá jugando en la Provincia de Martín Llaryora, sino también articulando una estructura con la que pretende extender el legado de ocho años de gestión y ponerlo en manos del mejor candidato peronista posible. La sombra del boleto y su negativa es solo un paso hacia el comienzo del “nuevo llamosismo” -como le llaman algunos- que se configura desde el Mójica.

Aumento y debate álgido

El Concejo Deliberante aprobó una suba en el boleto de colectivos que se ejecutará en dos tramos. El primero, desde el 1º de agosto, será del 40% y lo llevará a 140 pesos. El segundo tramo llegará el 1º de octubre, llevando la tarifa a 170 pesos. Con estos valores, el transporte público tendría un costo que supera con creces el interanual (en julio del 2022, el boleto rondaba los 50 pesos). Sin embargo, desde el bloque llamosista en el Legislativo aseguraron que la nueva suba es “razonable” y que incluso está por debajo de la inflación de este año. Así lo afirmó Guillermo Natali, presidente del bloque oficialista y uno de los increpados durante la protesta.

Mientras las agrupaciones gremiales y estudiantiles se manifestaban tanto dentro como fuera del Concejo, fue el bloque de la primera minoría, Juntos por Río Cuarto, el que acaparó la atención del debate. Con alocuciones de Gonzalo Parodi, Pablo Benítez, Monica Lanutti y Marcos Curletto, la oposición aprovechó el momento para marcar fuerte distancia con el peronismo y -a su manera- dar un adelanto de los tiempos de tensión que se vienen previo al 2024.

Pese a las críticas sobre el desmanejo de la SAT con el servicio y la falta de información sobre los números de la empresa, el bombardeo del radicalismo tuvo como blanco exclusivo a Llamosas. “Estuvo doce meses de campaña para ver si podía ser vicegobernador, terminó siendo cabeza de lista y por eso en este recinto no se discutía nada. Ahora, después de ser candidato, nos manda un aumento del 70 por ciento en el boleto”, lanzó Parodi, precandidato a intendente.

Por el bien del peloteo entre opositores y oficialismo, fue Guillermo Natali quien salió a defender a su bloque de los embates opositores. En su alocución, recordó los debates por el aumento del boleto que se realizaban cuando gobernaba la Unión Cívica Radical. “Integrantes de la primera minoría formaban parte del oficialismo en gestiones radicales y no podían explicar cómo se otorgaban aumentos a una empresa que no tenía concesionado el servicio y no había licitación”, replicó el concejal peronista.