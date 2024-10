Llamosas profundiza en su agenda como “gobernador en el sur”

Por Gabriel Marclé

A dos meses y medio de haber asumido en un cargo de grado ministerial dentro del Gobierno de Córdoba, Juan Manuel Llamosas sigue nutriendo su agenda de anuncios, reuniones e hitos que acrecientan el peso de su representación en el sur. Es que esta zona atraviesa una transición generacional donde el ex intendente de Río Cuarto ha logrado posicionarse, elegido por el gobernador Martín Llaryora para que esté en el lugar y el momento justo. Esto se potenció días atrás, cuando el mandatario provincial visitó Alejandro Roca (departamento Juárez Celman) para anunciar inversiones de empresas en esa localidad y Llamosas recibió otro envión.

Fue allí que el asesor del Gobierno provincial en los cuatro departamentos del sur hizo propio un mote que le adjudicó un dirigente de peso. “Él es el gobernador del sur”, dijo el reconocido empresario e histórico dirigente peronista del interior provincial, Roberto Urquía, al referirse a Llamosas y su papel en la logística política de la región. Un título extraoficial otorgado por alguien de peso, razón suficiente como para que el riocuartense pise con fuerza en la agenda, con desafíos fuertes en vista como lo es la campaña por las elecciones de medio término del 2025.

“Es el que conoce el territorio y su idiosincrasia, quien va a tener que convencer al gobernador de que se invierta con obras y programas para cubrir las necesidades de esta zona”, dijo el ex intendente de General Deheza, una voz de guía para las nuevas generaciones de dirigentes regionales que empiezan a poner su atención en la figura de Llamosas. En modo influencer político, Urquía dijo las palabras que el de Río Cuarto necesitaba para seguir instalándose como referencia del Panal en la parte sur de la provincia.

Consultando con los jefes municipales y comunales que han entablado un vínculo con Llamosas en el último tiempo, la virtud más destacada por algunos tiene que ver con el diálogo entre pares. Dicen que habla en “intendente”, un idioma especial que no todos saben interpretar y que viene bien saber utilizar en tiempos complejos. No caben dudas de que Llaryora, otro que entiende este dialecto, puso al de Río Cuarto donde está para que no haya malentendidos y que la voz de los intendentes, dirigentes e instituciones del sur llegue sin errores de interpretación. “En tiempos difíciles, hace falta gente que de tranquilidad a los intendentes. Juan (Llamosas) es uno de los pocos que puede lograr eso”, le comentaba a Alfil un referente de Hacemos Unidos.

Claro que no es el único integrante del equipo que lleva a cabo la estrategia regional del gobernador y eso es algo que aclaran hasta el cansancio tanto en capital como desde el entorno del propio Llamosas. Aunque su pertenencia al organigrama del Ejecutivo provincial le otorga un grado de reconocimiento superior al de otros, podría decirse que hoy integra una cofradía de dirigentes cordobesistas sureños entre los que también destacan nombres como el de la legisladora Victoria Busso y el ministro Julián López (los dos de Roque Sáenz Peña), referencias fuertes con las que el riocuartense busca igualarse.

De hecho, hay quienes piensan que -tarde o temprano- la dinámica en la que entró el Asesor del Panal lo lleve a tensionar con estos nombres que, cuando se deba hablar de candidatos, intenten bajarle el precio a su representación. “Somos parte del mismo equipo”, la frase repetida con la que buscan desmentir esas situaciones, las cuales todavía no han asomado. Por el contrario, la tendencia de los dirigentes del sur va en rumbo de levantar la imagen de Llamosas.

Desde que el riocuartense entró en su nuevo cargo, se especula con que esto puede ser su trampolín hacia una posible candidatura como diputado para el 2025, pero es algo que niegan rotundamente. La atención de Llamosas parece puesta en seguir recorriendo la región con la tranquilidad de que el desafío de la capital alterna ahora está en manos de Guillermo De Rivas. Por lo pronto, En la agenda del asesor está fijado un encuentro con el gobernador Llaryora, algo que sería entre semana en Río Cuarto. ¿Hablarán del presupuesto propio para esta asesoría? Llamosas espera llegar al 2025 con un equipo conformado: al menos seis ex funcionarios de su último gabinete municipal esperan por ser nombrados en esta área.