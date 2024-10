Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Evolución, a secas

El dirigente radical llegaba a la periodista para hacer una corrección en relación a la forma en que se nombra al armado de Evolución Radical en Río Cuarto.

Periodista: Ya no les decimos “La 30”. O a lo sumo “la ex 30”. Aviso por las dudas (risas).

Informante: Costó que se acostumbren, ¿eh? Pero le tengo que seguir haciendo algunas aclaraciones. He notado que a veces se refieren a nuestro núcleo como deloredista. Bueno, no es así. En concreto, son dos espacios diferentes y nosotros somos Evolución.

P: Entiendo el tema de los núcleos, pero ¿me está diciendo que ustedes, concretamente el armado de ustedes, no es deloredista? Yo recuerdo que en el 2021 vino Martín Lousteau y acompañó a Rodrigo de Loredo en su candidatura para presidir el Comité Provincial. El “Pampa” (como apodan a Gonzalo Parodi) fue la cara local de esa elección. Perdón por sacar el archivo (risas).

I: Claro. Pero así como Marea Radical es un núcleo y Evolución es otro, nosotros como Evolución no deberíamos ser mencionados como un núcleo deloredista. Más allá de que obviamente tenemos cercanía.

P: Bueno, igual si me dijera que ya no se referencian tanto en De Loredo, tendría lógica. Últimamente, él mismo ha marcado distancia de Lousteau.

I: Eso es cierto pero yo no estoy diciendo que nos despegamos ni nada de eso. Solo diré que no somos personalistas. Somos, lisa y llanamente, Evolución Río Cuarto. Otra cosa: estén atentos que el jueves habrá acto de asunción de autoridades del departamento en la Casa Radical. Le pido que ahí nos mencionen como Evolución. A secas (risas).

Compañeritos de jardín

El informante del Concejo Deliberante se encontraba con la cronista luego de que finalizara el acto de asunción del nuevo defensor del Pueblo, Daniel Frangie, en el Concejo Deliberante.

Informante: Breve acto, mucha gente presente. Parece que la lluvia no impidió que varios radicales den el presente. Y muchos funcionarios municipales también.

Periodista: No deja de ser un acto de asunción como el de cualquier funcionario. La “pieza que faltaba”.

I: ¿Usted estuvo cuando Frangie y De Rivas se sacaron la foto? Hubo un comentario que me dio mucha risa. Algunas personas, mientras les pedían al defensor y al intendente que posaran, decían: “Ahí están los compañeritos del jardín”. Le diría que hasta me dio algo de ternura.

P: ¡Sí! Escuché eso. Sabía que tenían vínculo pero no sabía que se conocían desde hace tantos años.

I: ¿Vio? Río Cuarto es chico y cuando dicen “nos conocemos todos”, suele ser bastante literal. Pero ese datito en particular le puede picar a algunos que, más allá del tradicional “pacto bipartidista”, sabían que no había chances contra Frangie. No pongo en tela de juicio sus cualidades o el hecho de que haya planteado un proyecto interesante para la Defensoría pero claramente tenía un plus. De hecho, no sé si a muchos les habrá agradado que se mencione lo de los compañeritos de jardín cuando se sabe que el defensor siempre tiene que tener el aval del intendente.

P: Se está olvidando de algo muy importante: ¿para cuando el “challenge” ese en el que las personas recrean una foto de la infancia siendo adultos?

I: Hay que decirle al Community Manager (risas).