El encuentro para las cámaras entre De Rivas y Rins se produjo cuando al ex ombudsman se le terminaba el mandato. Pero

Por Gabriel Marclé

Los primeros cien días de la gestión municipal de Guillermo De Rivas también pueden analizarse desde el desafío de instalar en la capital alterna una base del Partido Cordobés, como espacio que -aunque liderado desde el peronismo- se amplía incluso con sectores del radicalismo. En el correlato local de ese proyecto que lidera Martín Llaryora en lo provincial aparecen aristas como las que se dieron antes de las elecciones del 29 de junio con el armado de listas que incluyeron a dirigentes radicales y luego en la conformación de un gabinete que integró hasta gente del PRO. Pero ese proceso parece continuar, ahora con un acercamiento al rinsismo.

La semana pasada, De Rivas asistió a la VIII Conferencia Anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (Asacop) que se realizó en Córdoba capital, para disertar sobre el modelo de gestión participativa que se implementa desde la Municipalidad riocuartense. En medio de las actividades, se cruzó con Ismael Rins y su padre, el ex intendente Benigno Antonio Rins. El encuentro -aseguran desde el entorno derrivista- fue por casualidad, pero Alfil pudo confirmar que compartieron un café donde se charló sobre la actualidad política de la ciudad.

En los tiempos políticos que caracterizan al presente, estos hechos no pasan desapercibidos. De hecho, el Mójica no intenta desmentir ni ocultar el encuentro. No llamaría la atención que esta situación también sea difundida desde el peronismo -con cuidado- para “desordenar” una UCR-RC que en estos días tendrá un recambio de autoridades. Más allá de esto, sobre las conclusiones de este café, Alfil pudo saber que De Rivas compartió experiencias con el “Toño Rins”, a quien el derrivismo califica como “uno de los intendentes más exitosos de la historia riocuartense”.

Aunque pasó por fuera de la agenda oficial, este encuentro entre el intendente y los Rins trascendió en algunos foros del radicalismo local que, en charlas informales, alentaron la teoría de un posible acuerdo del estilo Partido Cordobés. De hecho, las sospechas ya habían empezado a surgir luego que De Rivas recibiera a Ismael Rins cuando este finalizó su mandato en la Defensoría del Pueblo -el lunes pasado le pasó el manto de ombudsman a Daniel Frangie.

“No se sorprenda si ve algún Rins ocupando un cargo en la Municipalidad”, sugería un dirigente de los autodenominados espacios de “renovación” del centenario partido. Desde la Municipalidad niegan que estas charlas conduzcan a incorporar a los rinsistas en el equipo municipal como sí ocurrió con el sector radical de Myrian Prunotto y el PRO.

Claramente, el apellido Rins resuena en el tablero local, aunque también a nivel provincial. Tiempo atrás, durante el último mandato de Juan Schiaretti, Antonio Rins -por entonces legislador provincial- apareció en varios actos que el gobernador realizó en la ciudad, cuestión que ya provocaba un runrún en las líneas del centenario partido que dudaban de los intereses del ex intendente y cuestionaban su lealtad para con sus correligionarios.

Si algo está claro es que el derrivismo no tiene pruritos a la hora de sugerir vínculos con todo ese universo radical que parece ir quedando fuera del recambio generacional que impulsan espacios como Evolución. De seguro, la lectura oficialista tiene que ver con las reacciones inmediatas al resultado de las urnas de junio, cuando el radicalismo tuvo su peor resultado electoral desde la vuelta de la democracia en 1983.

“La unidad es más fácil en la victoria”, le expresaba a Alfil un dirigente del centenario partido sobre lo ocurrido tras la derrota de Gonzalo Parodi. En ese sentido, es probable que De Rivas se encuentre -a tres meses de estar al frente del Gobierno- con un escenario propicio para acercarse a aquellos que actualmente no hacen buenas migas con las caras más jóvenes de la UCR-RC. Entre ellos también podría encontrarse otro ex intendente, Juan Jure, uno de los “históricos” que -según le cuentan a Alfil- mantiene un buen diálogo con el jefe de Hacemos Unidos por Río Cuarto. Aunque el foco de la Municipalidad parece puesto en la crisis económica, el déficit primario y las críticas al Gobierno Nacional, también se hace un tiempo para seguir aportando a la rosca del Partido Cordobés.