Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Los “jubilados” de la UCR

La cronista dialogaba con el militante radical sobre lo que dejó el acto de asunción de autoridades de la UCR.

Periodista: ¿Me parece o la asunción del defensor del Pueblo fue una especie de antesala al acto de la Casa Radical? Había hasta intendentes de la región.

Militante: Sí, la verdad que estuvieron varios. Pero también están los “jubilados” del partido, que hace tiempo no se los ve en la casa radical. Le hicieron la cruz a laUCR cuando no salió la “re re” y no se sintieron apoyados por las autoridades. Después terminaron jugando para Prunotto. María Nélida Ortíz o Luis Poloni, por nombrarle algunos ejemplos. De hecho, ¿ellos no habían dicho que iban a ser una especie de nexo con el gobierno provincial? ¿En qué quedó eso?

P: Buena pregunta. La verdad, no lo sé. Es más, me acuerdo que cuando trascendió todo eso, un par de voces del Panal se encargaron de desmentirlo. Esperaba que usted tuviera alguna novedad.

M: La verdad que no. Son varios los que, por alguna u otra razón, se han alejado. Y ojo, no le voy a caer a todos porque el desencanto es más que entendible. De hecho, entre las autoridades salientes, me parece que solo lo vi a Seba Laborde. Mire, no es grato que algunos se hayan ido con actitudes acomodaticias con el gobierno provincial. Ahora, habrá que reflexionar también por qué pasó eso y no andar echando culpas porque sí. Como dijo (Walter) Perrone: Prunotto no es la razón de todos los males de los radicales.

Acertijo radical

Desde las filas del radicalismo local, el informante se acercaba al periodista con un acertijo.

Informante: Adivina, adivinador. A que no sabe qué dirigente radical trabajó en la campaña por la intendencia de Guillermo De Rivas…

Periodista: Supongo que se refiere a los que vienen de la mano de Myrian Prunotto, los radicales auténticos que hoy están en el gabinete y en el Concejo, ¿no?

I: ¡Error! Vamos, siga adivinando.

P: ¿Puedo pedir una pista?

I: A ver…es alguien que supo estar muy metido en la instancia previa a la elección, que parecía cerca de largarse como candidato, que incluso tuvo en su equipo de trabajo a gente que hoy está dentro de la gestión peronista.

P: Ufff. Tendría que pensar. ¿Hay más pistas?

I: Su aporte fue desde los datos, como consultor. Me dicen que estuvo realizando mediciones, contactado por la gente que armó la campaña de Hacemos Unidos desde Córdoba. Gente de peso, que hoy está en ministerios…

P: Entonces, ¿es radical y consultor? Difícil, pero hay varias opciones. ¿No quiere ahorrarnos tiempo y decirme quién es? Me da intriga.

I: Ya dije demasiado (risas). Consulte en la Municipalidad o en el Centro Cívico y capaz le cuentan. Hoy no se sabe mucho de este dirigente. Es alguien del que no se sabe mucho desde hace tiempo. Capaz sea por esto que le cuento, se enteraron que hizo un laburito para los rivales y le picaron el boleto (risas).