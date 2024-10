UCR: Nuevas autoridades marcaron distancia de Milei

Por Julieta Fernández

“El radicalismo no está para ir a comer milanesas a Olivos, como lo hacen los antiguos aliados o andar pidiendo cargos por los medios y acordando cuestiones que traicionan el devenir de los argentinos. Tampoco para festejar el ajuste a los jubilados con un asadito en Olivos. No somos eso”, dijo Martín Carranza, referente de Evolución Río Cuarto y nuevo presidente del Comité Banda Norte, en el marco de la asunción de autoridades del pasado jueves. La fuerte crítica al gobierno de Javier Milei, con el veto al financiamiento universitario en agenda, atravesó la mayoría de los discursos que se oyeron en la sede partidaria ubicada en calle Cabrera. Carranza incluso habló de “un modelo peligroso” al referirse al gobierno nacional y enfatizó: “No somos una ferretería para andar ofreciendo herramientas”, algo que podría interpretarse como una crítica a diputados como Rodrigo de Loredo, quien ha empleado este argumento en reiteradas ocasiones.

En la previa a la asunción de autoridades, el intendente de Coronel Baigorria y nuevo titular de la UCR departamental, Walter Perrone, dialogó con Alfil y planteó su intención de que el partido sea “más práctico y dinámico” y atento a las necesidades de los vecinos/as. Al ser consultado por la ausencia del mestrismo en el acto de asunción de autoridades en Córdoba, Perrone consideró que “la gente está cansada de esas cosas”. “No hay que criticar al oficialismo provincial o nacional porque sí. Siempre que estemos en desacuerdo con alguna política, tenemos que poder tener propuestas superadoras”, consideró el dirigente en diálogo con este medio.

La nueva conducción de la UCR local acordó oficializar una postura en favor de la ley de Financiamiento Universitario e instó a los diputados nacionales de la ciudad (entre ellos, Belén Avico de Juntos por el Cambio) a votar pensando en la relevancia que tiene la UNRC para el desarrollo de la ciudad y la región. Sobre este eje, Carranza habló de un “fuerte ataque a la Universidad” de parte del gobierno nacional y mencionó el rol de Piera Fernández, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, quien es oriunda de la ciudad y se perfila como uno de los cuadros juveniles de la UCR local.

En este sentido, el nuevo presidente de la UCR local, Marcos Curletto, adhirió a la crítica al gobierno nacional por el ajuste a las universidades nacionales pero lanzó guiños al ala más “antikirchnerista” dentro del partido centenario. “Nos han quitado las banderas de los Derechos Humanos. En algunas cuestiones nos han corrido por izquierda. Y hoy vemos que legisladores del oficialismo se dieron el gusto de visitar a genocidas. Eso no tiene que ser normal”, reflexionó el ex concejal. En ese sentido, procedió a hablar de la defensa a las UUNN y aseguró: “Sé que todos los que están acá defienden el sistema universitario nacional pero también sé que hubo gente que no tuvo la entereza suficiente para ir a marchar el 2 de octubre. Lo entiendo y lo respeto por que a veces incomoda ir a una marcha, donde hay hipócritas como el kirchnerismo que ha pisado salarios docentes y no docentes durante tanto tiempo. No supimos levantar la voz para decir que esto se venía abajo hace rato, más allá de que el ataque feroz es con Milei”, señaló el flamante presidente del partido a nivel local.

Sobre la derrota en las municipales, los discursos apuntaron a fortalecer Primero Río Cuarto y a destacar el trabajo del bloque Juntos por Río Cuarto en el último período legislativo. “Primero Río Cuarto es una herramienta política que hay que proteger y potenciar”, señaló el presidente del circuito Banda Norte y, en la previa a los 100 días de Guillermo De Rivas en la gestión, agregó: “Seguimos esperando que el intendente De Rivas cumpla con su promesa de rebaja impositiva”.

En el acto, estuvieron presentes intendentes de la región y dirigentes de la zona, al igual que otras autoridades que asumieron como la presidenta del circuito Alberdi, Rita Farías.