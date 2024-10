Avico, sin contacto con la dirigencia local (¿PRO se hace cargo?)

Por Julieta Fernández

“El PRO se hará cargo de (Belén) Avico, como la UCR tendrá que hacerse cargo de (Luis) Picat. ¿O acaso no votó de igual manera?”, señaló el vicepresidente del PRO departamental, Darío Romero, en diálogo con Alfil. La nueva conducción de la UCR local se había mostrado en desacuerdo con el voto de la diputada nacional, Belén Avico, en relación al Financiamiento Universitario. Previo a la asunción de las nuevas autoridades, el partido emitió un comunicado en el que apuntó a los diputados de Río Cuarto (tanto a Carlos Gutiérrez del PJ como Belén Avico de JpC) a que voten en favor del proyecto pensando en la relevancia social y económica que tiene la UNRC para la Capital Alterna.

En diálogo con el programa Poster Central, el nuevo presidente de la UCR local, Marcos Curletto, aseguró que “A Belén Avico no la vimos poner la cara nunca, ni en la campaña ni en el Congreso. No dijo por qué votó en contra de las universidades. Solo la conocemos por las fotos de las redes sociales”. El dirigente agregó que “quienes tienen que dar explicaciones de por qué Avico es diputada son los dirigentes del PRO”. Curletto redobló la apuesta al analizar el discurso “antipolítica” que primó en la campaña presidencial “donde supuestamente los extrapartidarios son los buenos y los que militamos desde muy jóvenes somos la casta. Estoy en contra de eso porque creo en la formación política. Es un oficio que se aprende desde la experiencia”, consideró.

El planteo de la UCR local hacia la empresaria del té -quien habría llegado al segundo lugar de la lista de Diputados por pedido de Mauricio Macri- se ampara en varias razones: hace casi 8 años que la UCR (o alguno de sus socios) no tenía a alguien de Río Cuarto o del departamento en la Cámara Baja. Por otra parte, más allá de que Avico respondería directamente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, los boinas blancas de Río Cuarto le pasan factura por haber movilizado a sus bases durante la campaña y haber militado para que llegue a ocupar ese lugar.

La diputada (en ese entonces candidata) prácticamente no figuró en las actividades de campaña del arco local de Juntos por el Cambio e incluso se ausentó del acto de cierre de campaña de Patricia Bullrich en la Sociedad Rural Río Cuarto. El propio PRO departamental tampoco mantiene un vínculo fluido con la legisladora nacional, cuyo rol legislativo no parece tener algún tipo de anclaje fuerte con la dirigencia de Río Cuarto y la región.

En diálogo con Alfil, el vicepresidente del PRO departamental replicó los dichos de la nueva conducción radical e instó a los boinas blancas a “hacerse cargo de su vínculo con (Martín) Lousteau”, quien ha estado con grandes defraudadores de la patria como el kirchnerismo”. Cabe recordar que, entre las nuevas autoridades del partido, se encuentra Martín Carranza, quien se referencia en el núcleo Evolución y quien tuvo un discurso fuertemente crítico con el gobierno nacional. “Parece que los que necesitan protagonismo están buscando la paja en el ojo ajeno pero deberían mirar el ojo propio. ¿Picat no estaba en el grupo de dirigentes que apoyó a (Gonzalo) Parodi? ¿Solo hay que castigar a Avico porque es de Río Cuarto?”, consideró Romero.

Lo concreto es que, más allá de los cruces entre ¿ex? socios de Juntos por el Cambio, la banca ocupada por Belén Avico no ha dado señales de buscar un anclaje con la ciudad de Río Cuarto y sus instituciones. En casi un año de su función legislativa, no se conoce que haya presentado algún proyecto que responda a alguna necesidad o demanda del sur de Córdoba. Según lo que plantean desde el propio PRO, el escaño ocupado por Avico “no se planteó como una banca de Río Cuarto o el sur de Córdoba, sino como una representación del empresariado en el Congreso”. Resaltan que la dirigencia local no tuvo injerencia alguna en la decisión de incorporarla a la nómina de diputados.