Los 120 días del nuevo Concejo: ¿Perfil más dialoguista?

Por Julieta Fernández

Además de la gestión De Rivas, la presidencia del Concejo Deliberante también fue susceptible de ser analizada por las distintas fuerzas políticas que integran el Concejo. A 120 días del inicio del período legislativo, la oposición rescata apertura al diálogo por parte de la presidencia del Concejo Deliberante a cargo de Ana Medina. El uso de la banca del ciudadano por parte del Frente de Jubilados de Río Cuarto también implicó un aspecto positivo para la nueva conducción del Legislativo, teniendo en cuenta que en el período anterior se había apuntado al oficialismo por no facilitar esta herramienta a los ciudadanos que la requerían.

A mediados del 2022, el entonces presidente del Concejo, Darío Fuentes, había sido cuestionado por no otorgar la banca del ciudadano a los vecinos del enterramiento sanitario, quienes querían pronunciarse en contra del proyecto de expropiación de 10 hectáreas para ampliar el predio. Fuera del recinto, Fuentes había sido interpelado por los vecinos del sector, quienes acudieron a la sesión en la que se aprobó dicha medida y reprocharon que no se les haya permitido utilizar la banca. El argumento fue que “una vez que el Concejo ha emitido despacho sobre un proyecto y está en condiciones de votarse, no corresponde la asignación de la banca”.

En este caso, el pedido de la banca del ciudadano por parte del Frente de Jubilados no implicó una cuestión necesariamente incómoda para el Municipio pero fue interpretado como un gesto de apertura de parte del nuevo cuerpo legislativo. Los representantes de la agrupación instaron a los concejales a tomar posicionamiento respecto de la situación de los haberes jubilatorios, las obras sociales y el fondo de garantía de sustentabilidad. “Si bien este no es un tema netamente municipal, los concejales responden a espacios políticos del ámbito nacional o provincial”, remarcaron desde el frente de Jubilados/as y Pensionados/as.

“Más de una vez nos van a decir cosas que no nos gusten. Hay que poder escuchar y construir”, señalaron desde el oficialismo al referirse al nuevo “estilo” de conducción del Legislativo local. En el caso puntual del frente de Jubilados/as, el pedido se realizó hace un mes, luego del veto del presidente Javier Milei al proyecto de Movilidad Jubilatoria y se siguieron los mecanismos institucionales ya previstos en la Carta Orgánica Municipal.

El año pasado, la ex concejala de Juntos por Río Cuarto, Mariana Giorgetti, había presentado un proyecto que buscaba flexibilizar los requisitos para solicitar la banca del ciudadano. Entre algunos aspectos, se destacaba el hecho de que la inquietud planteada por quien/quienes requieran la banca no necesariamente responda a una temática que se esté abordando en el Concejo. Especialmente porque los ciudadanos suelen anoticiarse sobre la mayoría de los proyectos cuando ya se ha emitido despacho o incluso cuando ya han sido votados. También se proponía que el pedido pueda hacerse de manera online o a través de un formulario.

El perfil “más dialoguista” de la presidencia del Concejo también fue resaltado por el intendente Guillermo De Rivas al trazar un balance de sus primeros 100 días de gestión y rescatar el apoyo de la mayoría de las fuerzas opositoras al pedido de ampliación presupuestaria. Recientemente, el mandatario se reunió con el bloque de La Fuerza del Imperio del Sur y el Partido Libertario para avanzar en el diálogo sobre el presupuesto 2025. El próximo jueves, el secretario de Economía, Pablo Antonetti, lo presentará formalmente.