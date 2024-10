Por Bettina Marengo

Se agigantó la distancia entre el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, y el gobierno de Martín Llaryora con denuncias de irregularidades en el manejo de la arena de la cuenca del lago San Roque, aunque esta vez el cruce fue a través de otros protagonistas.

Un reciente video protagonizado por jóvenes de la Juventud Radical de la villa serrana acusa a la ministra de Ambiente de la Provincia, Victoria Flores, y al presidente de la Cuenca del San Roque, Emilio Iosa, de hacer negocios con los áridos de la cuenca a través del programa “BxA” (Barro por Arena), al que rebautizaron “Barro por Negocio”.

El video es de hace una semana y fue compartido en la cuenta de la JR de Carlos Paz y replicado por las cuentas de juventud provincial del centenario partido, por la UCR local, cuyo ex presidente es el secretario municipal Juan Lucero, por el partido Encuentro Vecinal y por el partido de Avilés, Carlos Paz Unido. Todo lo cual le llevó al llaryorismo ambiental a concluir en off que detrás de esa acusación de supuesta corrupción está el mismo avilecismo. “Los que salen en el video son todos empleados de la Municipalidad”, destacó una fuente y muestran en menú de los compartidos.

Hasta ahora, no hubo reacción oficial a la acusación. En la pieza, un grupo de jóvenes hablan del “negocio del peronismo cordobés” con los áridos de la cuenca, y denuncia que se mueven “miles de metros cúbicos de arena” que dejan al lago “debajo de su cota” y que se usa para Flores y Iosa “hagan negocios con la plata de los cordobeses”.

El programa BxA del Ministerio de Ambiente y Economía Circular es de agosto de este año e impulsa la extracción de arena o áridos que producen acumulación de sedimentos en la cola de los embalses, y su redistribución en playas degradadas. Debutó justamente en Carlos Paz, y rápidamente provocó la reacción del avilecismo.

Las diferencias entre el Panal y Avilés iniciaron después del triunfo provincial de Llaryora, para el cual el intendente, dicen en el entorno del sanfrancisqueño, no trabajó, pese a su acuerdo con el exmandatario Juan Schiaretti. Esas diferencias fueron tensión y ruptura cuando Llaryora designó a Iosa al frente de la Cuenca. Iosa es adversario interno de Avilés y en la última elección salió segundo con el sello Juntos por el Cambio. Su arribo a tan sensible cargo para la relación con la villa fue tomado como una provocación. Para el gobernador es una apuesta de construir algo propio en una localidad complicada donde Luis Juez ganó las últimas elecciones provinciales y donde el PJ local tuvo años la conducción de Carlos Caserio. Carlos Paz no solo es la ciudad más importante de la provincia turísticamente hablando sino que es la más poblada de Punilla y una de las ciudades electoralmente significativas de la provincia.

Desde el entorno de Avilés niegan que el jefe comunal o alguien de la Municipalidad haya ordenado la confección del video pero admiten que es elaboración de “unos jóvenes de la UCR”, partido alineado hoy con el jefe comunal y ex titular de Córdoba Turismo en tiempos de Schiaretti. En términos Institucionales, sí hay una notificación por el tema del Defensor del Pueblo, Victor Hugo Curvino, al municipio, al Concejo Deliberante y a la Legislatura provincial. En la Provincia dicen que Curvino es la mirada de Avilés y como “prueba” resaltan posteos del dirigente en IG, donde dice cosas como “el gobierno provincial continúa derrochando la plata de los vecinos realizando obras provisorias en el lago San Roque; la única y verdadera solución es la realización de las obras de cloacas”. Lo cierto es que el 21 de octubre pasado, en una carta a la presidente del Concejo Deliberante, Alejandra Roldán, el Defensor carlospacense sostuvo que el programa “Barro por Arena carece de eficacia y sustento” y que “importa una dispendio innecesario de recursos que se emplean para trasladar arena extraída de un punto a otro del cauce del Río San Antonio, donde luego es arrastrado por las crecidas”. Considera al plan “inconducente para lograr el saneamiento del lago San Roque”, pide que se deje sin efecto y los áridos extraídos sean asignados a “obra pública y fines sociales”. Hasta el cierre de esta nota, ninguno de los protagonistas levantaron la mano a favor o en rechazo de las acusaciones.