Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Imagen desafortunada?

El dirigente peronista le compartía a la cronista la imagen publicada por la UCR local en relación a los 41 años de Democracia. “Recuperar el diálogo, combatir la intolerancia”, reza el comunicado del partido y agrega: “En tiempos de confrontación, necesitamos que nuestras figuras políticas dejen de lado las agresiones y la intolerancia para construir entre todos el país que queremos”.

Dirigente peronista: ¿Notó algo en la imagen de la UCR local? Fue en el marco de los 41 años desde el regreso de la democracia. Por supuesto, resaltando la figura de Alfonsín pero con algo que me pareció desafortunado y vi que algunos compañeros también lo notaron.

Periodista: ¿Lo de las armas?

D P: Primero eso. Poner al mismo nivel al actual presidente y la ex presidenta, como si no hubiese habido otros mandatarios en medio. O como si el mismísimo presidente no se hubiese referido a Alfonsin, el día de ayer, de una manera muy poco feliz.

P: Eso es verdad, pero quizás el comunicado y la imagen estaban hechos desde antes de que Milei lo tratara de golpista.

D P: Supongamos que fue así, ¿había necesidad de ponerlos a un mismo nivel y con esas dos pistolas en la imagen? ¿En serio creen que la violencia ha sido exactamente igual de los dos lados? Y adhiero a lo que dijo el ex concejal (Armando) Chiappe: equiparan la violencia utilizando como símbolo las armas cuando, literalmente, una de esas pistolas fue gatillada dos veces. Lo de las armas realmente me pareció bastante desafortunado.

“No todavía…”

El periodista mantenía una charla política con un dirigente del peronismo.

Periodista: Che, ¿y en la Municipalidad se habla del 2025? Digo, me interesa saber si alguno tomará parte en esa rosca…

Informante: Desde ya, le digo no. No sé si se enteró, pero el intendente (Guillermo De Rivas) tiene problemas bastante más “entretenidos” en la gestión (risas).

P: Bueno. Yo solo preguntaba. Miro lo que pasaba otros años y no me imagino una campaña donde no se hable de nombres de la Municipalidad para las listas.

I: ¡Ah! Ya sé por dónde va usted. Quiere saber si algún funcionario o dirigente cercano al intendente ha sido sondeado. Bueno, se la hago corta…la respuesta es que no todavía.

P: ¿No todavía? Epa. Interesante.

I: No se crea que le estoy revelando algo inédito. Todo lo contrario, así son los procesos naturales. Le pasó a (Juan Manuel) Llamosas que en un momento lo medían a él y a sus funcionarios más cercanos. En algún momento le ocurrirá a De Rivas. No es el momento, porque todavía el foco de las mediciones sigue en Llamosas.

P: ¿Ustedes comparan las mediciones entre el actual y el saliente?

I: No hay muchas, pero se puede decir que en poco tiempo más habrá sorpresas. Quien le dice que en 2025 alguno salga a decir que De Rivas mide mejor que Llamosas. Hay que tener ganas de incendiar todo para decir algo así, pero puede pasar.

P: Entonces, ¿no hay muchos nombres de Río Cuarto para el 2025?

I: No. Está cada uno con su misión. Y está bien que así sea. Por lo menos dejémoslos tranquilos hasta enero (risas).

P: ¿Tan antes arranca la campaña?

I: ¿No sabía? Acá la rosca no frena nunca, pero ni bien arranque el año se reactiva.