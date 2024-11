Viene Baldassi

La periodista dialogaba con el dirigente de Juntos por el Cambio, tras confirmarse la visita del diputado Héctor Baldassi a la ciudad. Al cierre de esta edición, se confirmó que Baldassi tenía prevista una visita a la empresa Biofarma y luego participaría de una charla deportiva organizada por la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.

Dirigente Juntos por el Cambio: ¿Se enteró que viene Baldassi?

Periodista: Me llegó la difusión. Lo que no me pudieron confirmar es si mantendrá algún tipo de actividad con dirigentes locales.

D: Eso sería interesante saber. ¿Quiénes podrían acompañarlo si el PRO prácticamente ya no existe en la ciudad? O mejor dicho, algunos se acomodaron con (Guillermo) De Rivas, otros están más alineados a La Libertad Avanza pero trabajando con una mirada más regional. ¿Hay alguien que haya quedado “en medio”?

P: ¿Había algún dirigente local cercano a él? ¿Algún ”baldassista” por decirlo de alguna forma?

D: Tengo entendido que la ex concejala, Mónica (Lannutti) se referenciaba en él hace unos años. No sé qué onda ahora. Pero “La Coneja” no ha estado en la misma línea que el ex presidente Macri últimamente. No estuvo en la última reunión en la que Mauricio habló de una alianza electoral con Milei. También apoyó la Ley de Financiamiento Universitario. No sé si quedan dirigentes del PRO local que estén en esa misma línea. En fin, interesante que venga a la ciudad. Tiene previsto visitar una empresa pero también viene como ex árbitro internacional. Semana compleja en la que le tocó venir con lo del presidente de Atenas en el ojo de la tormenta por supuestos arreglos deportivos.

Primero Río IV dio arranque al debate por el transporte

El periodista dialogaba con su informante en el Concejo Deliberante sobre los movimientos que podían surgir en torno al debate por el futuro del transporte público de pasajeros.

Periodista: ¿Rebotó el tema del aumento en el Concejo? Digo, antes se definía ahí…muy entretenidas sesiones las de esos días (risas).

Informante: ¿Se acuerda? ¡Qué tiempos aquellos! Le digo, para el oficialismo es un alivio no tener que ocuparse de esto. Antes se llenaba de gente el recinto y hasta había cruces. Peronistas y radicales, todos fueron insultados por igual (risas). Ahora nos tenemos que conformar con publicaciones en redes…

P: ¿Ya hay de esas?

I: Sí. La oposición está inaugurando la temporada de cruces con el Gobierno. Lo felicitaron al intendente (Guillermo De Rivas) por la apertura en el armado del presupuesto, pero ya le habían salido a pegar por el aumento del boleto. “El transporte en Río Cuarto retrocede”. Pusieron primera…

P: Vuelve todo a la normalidad (risas).

I: El tema es el precio del boleto por la diferencia que hay entre la SUBE y la tarjeta de la SAT. Son cuatrocientos pesos de diferencia. Entonces, ¿qué dicen los radicales? Que el Municipio está incumpliendo con el pliego original del servicio, donde indican que tiene que haber una tarifa única. Eso dicen…

P: ¿Reflotan lo de la licitación?

I: Claro. Dicen que ya venían avisando que el pliego iba a terminar beneficiando a la empresa y no al usuario. El tema es que se remontan a la discusión de hace dos años y a un tema que heredó el intendente (Guillermo De Rivas). Seguramente acá van a intentar raspar al Gobierno, pero veremos a ver qué pasa la semana que viene.

P: ¿La semana que viene?

I: Dicen que el Ejecutivo manda un proyecto para reformar el transporte público en general. Ahí van a poder debatir.