Por Redacción Alfil

En uno de los más polémicos programas de #MesaChica, el streaming de Alfil, el concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, Diego Casado, pasó y abrió fuego en contra del Partido Cordobés. “¿Qué vamos a hacer los peronistas de la Capital si nos siguen poniendo ‘extranjeros’?”, dijo y agregó, ante la consulta de si en el futuro le piden militar por la candidatura de Myrian Prunotto o Javier Pretto. “Acá no se trata de Pretto o Prunotto, se trata de que el PJ Capital no tiene discusión, no hay conducción y las puertas de la sede del partido, ahí en el bulevar San Juan, están oxidadas”, dijo el edil.

Casado también dijo que “la semana pasada, un concejal en una reunión de bloque habló en contra de (Alejandra) Vigo y yo salté. Y osaron criticar porque creen o dicen que hay gente que cumplió un ciclo, pero yo no me olvido de la gente que me dio una mano”, sostuvo.

Además de criticar al presidente Javier Milei, Casado dijo que “(Daniel) Passerini es más opositor a Milei que (Javier) Llaryora. Porque habla de justicialismo y esa debe ser la columna vertebral”. “Imagínense un bloque en el Concejo con mayoría de otros partidos y no del PJ. Pregono para que el justicialismo no quede reducido a una mínima expresión porque va a pasar lo mismo que le hizo (Mauricio) Macri con los radicales”.

“Para ser orgánico, alguien me tiene que conducir. Pero si no hay discusión política, van y te echan los compañeros en la Legislatura como lo hizo Prunotto. Ella echó a toda la gente que la hizo ganar en la Unicameral”, dijo Casado y sostuvo que, después de las campañas del año pasado “Passerini, en parte, me cumplió con el trabajo de la campaña; arreglamos algunos CPC. Pero no me pasó eso con Martín Llaryora”.

Casado también puso la lupa en la oposición cordobesa. “(Luis) Juez recorre el territorio, hace política con una piedrita y un vaso de agua y tiene el carisma del peronista. Muchachos, véanla porque se pone complicado”, lanzó Casado.

En tanto, en su rol de abogado defensor de Guillermo Kraisman, el dirigente acusado de haber robado fiambres en un supermercado, Casado dijo: “asumí la defensa de Kraisman porque me pagan. Me llamaron para que me apartara de la causa, la esposa de Kraisman me llamó por los honorarios y yo lo tomé como una cuestión netamente profesional y también con eso le mandé un mensaje al peronismo”.

Casado subió el nivel de la polémica en el streaming cuando dijo, de cara a las Legislativas 2025, que “hay candidatos que, ni bien asomen la cabeza, aparece el infrarrojo”. “No me quiero sacar una foto con (Miguel) Siciliano porque temo que un fiscal me aplique la teoría de la imputación recíproca. Estoy en las antípodas de lo que él representa”, dijo.

Por último, sobre el gabinete municipal sostuvo que “a Rodrigo Fernández lo veo como una Ferrari, otros son un Fiat 600”. “Si algunos secretarios están enojados porque Llaryora no los llevó al gabinete, a mí me interesa tres cominos. Igual, a algunas ‘viudas de Llaryora’ no les fue tan mal”, dijo.