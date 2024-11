Duros cuestionamientos contra el comportamiento del Circuito Centro del radicalismo riocuartense, a semanas de haber renovado autoridades: fue la única mesa que no se expresó en repudio a las declaraciones del presidente Milei en Córdoba. Suaves críticas de Abrile, expuesto por el peronismo en el Concejo Deliberante.

#MesaChica: El concejal de Hacemos estuvo en el streaming de Alfil y puso reparos al Partido Cordobés. Dijo que no hay discusión en el peronismo cordobés, que no hay un conductor y sostuvo: “Juez está haciendo política con una ‘piedrita y un vaso de agua’ y algunos no la están viendo”.