Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La siguió por Whatsapp

El informante le comentaba al periodista sobre una situación que se dio luego de la última sesión del Concejo Deliberante por el repudio de los dichos del presidente Javier Milei contra Raúl Alfonsín.

Informante: Che, parece que los intercambios por la acusación de golpista del presidente contra Alfonsín no quedaron en la sesión. Hubo capítulo dos…

Periodista: Claro, yo seguí el pedido de repudio que fue acompañado por todos los bloques, menos el del Partido Libertario.

I: Justamente. Él fue protagonista de lo que me contó un compañero. Dice que en el grupo de Whatsapp que comparten todos los concejales, después de la sesión, apareció un mensajito de Mario Lamberghini (concejal del bloque Libertario).

P: ¿Qué dijo?

I: Compartió un link de una nota en la que Patricia Bullrich respaldó los dichos del presidente Milei y decía que Alfonsín formó parte de una conspiración para derrocar a Fernando de la Rúa. Dicen que no habla nunca, pero que después del repudio en la sesión tiró eso…

P: ¿Sabe si hubo repercusiones?

I: Me dicen que le respondieron que, si va a decir algo, lo diga durante la sesión donde se trata el tema y no por mensaje de Whatsapp. Tienen razón…bastante de cobarde tirar esa cuando no los tenés frente a frente. Quedó como que arrugó para decirles en la cara a los radicales lo que pensaba de ellos y tengo la sensación de que no va a quedar ahí el tema. Estemos atentos a las interacciones que puedan tener más adelante con Mario “el libertario”.

Los fondos que faltaban

El informante llegaba a la periodista para compartirle la noticia de la entrega del último aporte de parte del gobierno provincial para completar el destacamento de Bomberos en Banda Norte. Se trata de $25 millones.

Informante: Le habrá llegado la foto de (Juan Manuel) Llamosas y el presidente de Bomberos, David Tonello. Llegó la tercera cuota del aporte que está haciendo la Provincia para terminar el destacamento en Banda Norte. Un proyecto que, si no me falla la memoria, debe haber arrancado hace como 6 o 7 años.

Periodista: Sí. Era un proyecto del Presupuesto Participativo. Por distintas razones se vio frenada la obra en un par de oportunidades. De hecho, creo que incluso hubo otro proyecto que presentaron desde Bomberos para avanzar en la segunda etapa.

I: Eso mismo. Bueno, la Provincia ya cumplió con su compromiso. El propio gobernador había dicho que harían los aportes para terminarla y la obra ya tiene un 85% de avance.

P: Fue un año complejo para la institución. Capaz esto ayuda a terminar el año con otro aire…

I: Probablemente. No sé si el destacamento estará listo para el Día de la Ciudad, como se dijo que era la intención, pero al menos los fondos ya están. Igual, habrá otras cosas que resolver y garantizar cuando empiece a funcionar el nuevo destacamento: contar con la cantidad necesaria de bomberos rentados, por ejemplo. Algo que hace mucha falta y desde Bomberos vienen advirtiendo hace tiempo.