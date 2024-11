Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Reapareció Nazario

El periodista consultaba con su informante en el peronismo para confirmar un dato.

Periodista: Me dicen que Adriana Nazario reapareció en una actividad. ¿Sabe algo de esto?

Informante: Lo primero que voy a decirle es que llamó la atención que haya vuelto al ruedo, aunque no sea por cuestiones políticas. Participó de la popular Caminata Perruna, una actividad que impulsa el cuidado de las mascotas. Estuvo ahí con el concejal Franco Miranda. Lo que me llamó la atención es que lo publicó en sus redes…

P: Es su plataforma, ¿no?

I: Tal vez no es su fuerte, pero sí. No venía compartiendo mucho, solo un post por el Día del Maestro y otro en el aniversario de la muerte del ex gobernador (José Manuel) de la Sota.

P: ¿Y no ve algo político en esto? Digo, Nazario demuestra que está activa todavía.

I: Sí, obvio. No es la mejor de las actividades para mostrar su valía como dirigente político, pero sin dudas que da que hablar entre los muchachos peronistas. Me parece que vamos a verla cada vez más seguido porque La Militante la necesita para ver si gana algún lugar en el 2025.

P: ¿Va a jugar?

I: Seguro. Algunas fichas le quedan. Pero, espere, tengo una más para contarle de la actividad donde estuvo Nazario. La foto que subió tuvo una invitada especial…

P: ¿Quién?

I: La concejal Ana Laura Vasquetto (Primero Río Cuarto). Capaz le quiso mandar un mensaje a los radicales y también al peronismo de la Municipalidad. Al final, tiene vínculo con todos…como pide el gobernador (risas).









Scoppa volvió al Concejo

El periodista recibía un mensaje de su informante en el Legislativo municipal.

Informante: Che, a que no sabe quién volvió al Concejo…

Periodista: ¿Quién?

I: ¡El “bocha” (Eduardo) Scoppa!

P: No entiendo. ¿Cómo volvió? Hace como ocho años que dejó de ser concejal (risas).

I: ¡Ya sé! Lo que pasó es que su nombre apareció en el orden del día de la última sesión. Presentó un anteproyecto con su firma, pidiéndole al Concejo considere su planteo para darle tratamiento legislativo.

P: ¿De qué proyecto se trata?

I: Son cosas que ya había planteado en su momento, cuando fue candidato. Hay intervenciones en el Parque Lineal Oeste, obras en las Colectoras Este y Oeste de la Ruta A005; la creación del Consejo Preservación del Río Cuarto y otros temas de obras públicas. Raro, ¿no cree?

P: Claro. Me pareció escucharlas durante la campaña, cuando se sumó al equipo de Gonzalo Parodi Me acuerdo que lo mostraron a Scoppa como un bombazo del mercado de pases.

I: Sí, pero todavía no habían cerrado con (Gabriel) Abrile. Parece que cuando entró el doctor, se cortó un poco el estrellato del “bocha”. Ni hablar cuando perdieron las elecciones…cada uno fue por su lado y Scoppa se alejó de Primero Río Cuarto. Eso me dijeron. Ahora, está viendo de meter sus proyectos, supongo que es porque no le dan pelota en el bloque radical.

P: ¿Y ahora qué pasa con el proyecto?

I: Pasa la Comisión de Obras Públicas. Si el oficialismo tiene ganas de hacerle daño al bloque de Abrile, capaz lo toman en cuenta y hasta lo aprueban. Veremos, pero no se olvide que en Obras Públicas de la Municipalidad está Martín Cantoro, con quien supieron compartir equipo, uno como concejal y el otro como tribuno de cuentas. ¿Mire si esto termina siendo un guiño de Scoppa para que De Rivas lo llame? (Risas)

Con la Juventud

La periodista dialogaba con el informante sobre el presente del PJ local y el rol de la Juventud Peronista de cara a los próximos desafíos electorales.

Informante: ¿Notó que el peronismo está un poco más activo? Al menos parece que se está ventilando un poco más la sede. Me llegaron unas fotos de las actividades de la escuela de formación peronista. Celebro mucho que no se haga la plancha y que se apueste a la Juventud. Incluso hay espacios de mujeres y diversidades que están muy activos. Hacía falta ver estas construcciones. Ahora bien, creo que hay un propósito a mediano y largo plazo en el partido y es revertir lo que ha pasado en las últimas elecciones provinciales, en las que no se ganó incluso con el propio Llamosas como candidato a legislador.

Periodista: Más de un dirigente me dijo que el año pasado “no se jugó todo”.

I: Eso está clarísimo. Pero ahí no hay que caerle a los jóvenes. Si el partido estuvo mucho tiempo inactivo, las responsabilidades vienen por otro lado. Ojalá que esta bocanada de aire fresco, con la juventud, se sostenga y se pueda consolidar una pata del peronismo que nunca dejó de estar pero que había quedado un poco relegada en los últimos años. De eso también se tienen que hacer cargo algunos viejos dirigentes.

Cupo femenino

La dirigente llegaba a la periodista para consultarle sobre una irregularidad en torno a la cantidad de mujeres choferes que debieran trabajar para la empresa de transporte urbano local.

Dirigente: ¿Escuchó que alguien reclame el cumplimiento del cupo femenino para la empresa de transporte? Si bien se ha dado mucha visibilidad al despido de una trabajadora, que habló en varios medios, poco se dice sobre el incumplimiento del contrato por parte de la empresa.

Periodista: Salvo que hayan contratado a alguna mujer en los últimos días o se haya recontratado a la chofer despedida, no me consta que se esté cumpliendo.

D: Es algo de lo que no se habla mucho y creo que el contexto tampoco ayuda. Hace rato que todo lo vinculado a mujeres y diversidades está en un lugar bastante más relegado en los distintos niveles del Estado. No es casualidad que a nivel nacional se degraden las políticas de género. O incluso a nivel provincial o local, que se ha bajado el rango a las áreas que trabajan sobre la temática. En fin, el famoso “pink washing”, ¿no? La empresa anunció con bombos y platillos que había contratado a mujeres. Más allá de la situación puntual de la mujer despedida, se tiene que exigir que cumplan con eso.

P: Si no me equivoco, en el Concejo Deliberante se estaría cocinando algo de eso. Algún pedido de informe o alguna herramienta para conocer en qué situación está ese punto del contrato.

D: Ojalá. Como le digo, parece que son temas que ya “no garpan” mucho en la agenda de los distintos niveles del Estado. Al menos no como antes. Hay que poner estos temas en discusión. Así como se sanciona a la empresa cuando incumple otros puntos del contrato, esto también tiene que ser tenido en cuenta.