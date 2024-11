“Hacemos” lustra el cuadro del sur: asado peronista con gusto a 2025

Por Gabriel Marclé

Durante todo el año se habló de la importancia que tiene el sur cordobés para las pretensiones del proyecto de Hacemos Unidos por Córdoba, tanto así que hasta creó un lugar en el gabinete provincial para que Juan Manuel Llamosas asumiera como Asesor en los cuatro departamentos cubiertos por la región -un cargo con rango ministerial. Las obras y los programas que llegan a esta parte de la provincia podrían ser el único argumento a favor del “favoritismo” estratégico del Panal con esta parte de Córdoba, pero lo que mejor explica esto es el interés en los intendentes y dirigentes que, en vistas de los desafíos electorales del futuro, van conformando el cuadro sureño del gobernador Martín Llaryora.

Una muestra fuerte de esto se vio el pasado miércoles en Las Higueras, con un asado de sello peronista en el que dirigentes sureños agasajaron a sus parres capitalinos compartiendo ideas, diagnósticos y objetivos, surcando la conformación de la hoja de ruta rumbo al 2025. Con el intendente higuerense, Gianfranco Lucchessi, como anfitrión en el día aniversario de su localidad, bateadores fuertes del Hacemos provincial -liderados por el presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Miguel Sicialino- tuvieron un meet & greet con intendentes y ex intendentes que se preparan para “militarla fuerte” camino a las legislativas nacionales.

Según pudo saber Alfil, la reunión política tuvo un tono relajado, diferente al que se observa en mesas de trabajo de campaña. “Fue para conocernos las caras y familiarizarnos”, comentó uno de los presentes, quien también afirmó que hubo espacio para la rosca. Algunos de los presentes tomaron la palabra y, aunque el contenido de los discursos fue reservado por cada una de las fuentes consultadas, todo habría apuntado a tomar fuerza para asumir los compromisos más cercanos. ¿El más importante? que los intendentes cuiden cada uno de sus municipios frente a la crisis económica actual.

Sin embargo, el tema del 2025 también fue recorrido, aunque de forma indirecta. No hubo referencia directa a la campaña y tampoco se habló de futuras candidaturas, pero aseguran que cada una de las palabras que se escucharon en el asado dejaron la sensación de que “se estaba armando algo” para las elecciones que se vienen. Lejos de sacar conclusiones, uno de los presentes consultado por Alfil declaró: “No hay apuro, pero tenemos que acercarnos para estar aceitados cuando haya que salir a la cancha”.

Lista de intendentes

Entre los intendentes invitados al asado peronista se encontraban Guillermo De Rivas de Río Cuarto (quien llegó con algunos funcionarios de su gabinete), Franco Suárez de Sampacho, Maximiliano Rossetto de Santa Catalina-Holmberg, Flavia Bonelli de Suco, Jorge Marino de Adelia María, Mauricio García de Achiras, entre otros. El intendente del Imperio, junto a su antecesor Llamosas, capitalizaron gran parte del encuentro, pero fue Lucchessi de Las Higueras quien -como dueño de casa- se sentó en la mesa de la punta con Siciliano al lado.

También asistieron algunos dirigentes que dejaron la intendencia de sus localidades en diciembre del año pasado, algunos por no poder repetir y otros por caer en las urnas. Uno de ellos fue el ex legislador Matías Viola, de Alejandro Roca, armador del departamento Juárez Celman.

Sin embargo, hubo otras presencias llamativas y que confirman la efectividad del Partido Cordobés por no dejar que se les escapen más nombres. Es el caso de los ex intendentes de Las Acequias, Gastón Tomatis; y de Reducción, Andrés Passero; quienes perdieron sus territorios el año pasado: ninguno de los dos compitió, pero propusieron candidatos que no estuvieron a la atura y cayeron a manos de Juntos por el Cambio. Estas presencias causaron algo de sorpresa por su fuerte vinculación kirchnerista (supo ser presidente de la agrupación de intendentes K en tiempos de Alberto Fernández), sector que fue absorbido por Hacemos.

Otra de las llamativas presencias en el asado peronista fue Sergio Vizzo, quien compitiera en las urnas de Coronel Moldes rompiendo con la unidad peronista y dejándole el camino allanado al radicalismo para cortar con más de 20 años de gestiones cordobesistas. No solo eso, sino que el moldense supo ser uno de los actores más fuertes de La Militante en el departamento Río Cuarto, pero debió reconvertirse -al igual que otros dirigentes- para adaptarse a los requerimientos del nuevo líder provincial, algo que no todos están dispuestos a cumplir: Edgar Bruno, de Canals, no estuvo en el asado y parece un tanto desplazado del cuadro que viene armado el llaryorismo en el sur grande.