Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







CGT: plenario en Río Cuarto con De Rivas y un ministro de Kicillof

El dirigente sindical compartía con el periodista sensaciones del encuentro que mantuvieron las diferentes seccionales de la CGT Córdoba el pasado viernes, con la capital alterna como sede y presencias particulares.

Informante: Linda convocatoria en la sede de Camioneros. Segunda reunión de la dirigencia sindical que se refuerza en Córdoba.

Periodista: ¿Se refiere a la CGT?

I: Claro, ¿acaso hay otra central que importe? (risas). Hace un tiempito se había realizado el primer encuentro en Bell Ville y ahora tocó hacerlo en Río Cuarto. Fue un plenario muy importante y convocante. Desde acá se está pinchando para hacer que el sindicalismo cordobés tenga un candidato propio en 2025 y la verdad es que se tiene muchísimo apoyo para impulsar eso. Si no es dentro de una alianza, será con algo propio.

P: ¡Epa! ¿Eso se definió?

I: Se dijo y se lo aplaudió. Me parece que esa será la búsqueda para los meses que vienen, pero algo se deberá definir antes que termine el año. Después de todo, la participación que hemos tenido en cada elección nos vuelve actores claves…

P: ¿Lo dice por Río Cuarto?

I: Bueno, está claro que se nos tiene en cuenta por cómo respondimos. De hecho, el intendente (Guillermo De Rivas) estuvo en el plenario. Pero, espere, hubo gente grosa. Vino Walter Correa, el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

P: ¿Un ministro de Kicillof en Río Cuarto? ¿Y con De Rivas por ahí?

I: ¡Vio! Sabía que le iba a interesar. Se notó que el intendente no quería pegarse al ministro, aunque compartieron mesa. Está construyéndose algo desde este lugar, con Kicillof y su gente…nos están sondeando. Pero no creo que el PJ de Río Cuarto esté con ganas de entrar ahí.

P: ¡Se va a enojar el gobernador (Martín Llaryora)!

I: El movimiento obrero es sabio y no engaña. Estamos en sintonía con lograr un mejor proyecto de país, conscientes de que el enemigo está en Casa Rosada.

Invitados al festejo

El periodista consultaba con el dirigente peronista sobre los preparativos para el festejo del Día de la Ciudad y la posibilidad de que se concreten visitas políticas de peso.

Periodista: Capaz estoy consultando a la persona incorrecta, pero ¿sabe si el gobernador (Martín Llaryora) tiene pensado venir a festejar el cumpleaños de Río Cuarto con el intendente (Guillermo De Rivas)?

Informante: Quién sabe. No están contando mucho. Creo que hay cosas en la agenda del gobernador que podrían impedirle venir, pero todo puede cambiar de un momento a otro. Están todos muy ocupados con el tema del Presupuesto provincial para el año que viene y eso acota las posibilidades. Aunque, pensándolo mejor…

P: ¿Qué?

I: Se comentaba que podía estar en la celebración y que llegaría con algún regalito por los 238 años. Me lo comentó alguien de la Municipalidad, que siempre tiene data fina. Hay actividades de sobra, así que puede caer en cualquier momento.

P: Me habían dicho algo similar, que capaz De Rivas podía tener alguna sorpresa. ¿Será alguna obra?

I: Esto del presupuesto también puede dejar alguna novedad para Río Cuarto con ese tema. Además, es lo único que se me ocurre como regalo. Personalmente, creo que estaría bueno que el gobernador esté en el primer cumpleaños riocuartense que le toca bajo su mandato. O sea, es la capital alterna.

P: Y si no viene él, ¿baja alguien?

I: Eso seguro. La vice (Myriam Prunotto), Manuel Calvo, Miguel Siciliano…alguno vendrá.

“Ni los muertos se salvaron”

La periodista llegaba al trabajador del Concejo Deliberante para dialogar sobre el debate en comisiones sobre el Presupuesto 2025.

Periodista: Tengo una crítica para hacer. No me gustó que no nos faciliten un gráfico o algún material más sencillo sobre la distribución de las partidas del presupuesto. Capaz peco de ansiosa pero me gustaba cuando nos presentaban la info de esa manera.

Trabajador Concejo: Yo tampoco estaría en condiciones de leer e interpretar todo lo que llegó al Concejo. Me voy enterando a medida que lo van desglosando los concejales. Que, dicho sea de paso, la mayoría tuvo acceso a los documentos recién el lunes pasado. Con solo ver lo tedioso que es, me da calambre.

P: Bueno, al menos significa que vamos a tener muchos días para entretenernos con el tema. ¿Algún dato interesante que haya quedado colgado de la última reunión de comisión? O de lo que van tomando notas los concejales…

I: De hecho sí. En todos estos aumentos fuertes que se están advirtiendo en varios tributos, nadie ha hablado de los gastos del cementerio municipal.

P: ¿Y de cuánto sería más o menos ese aumento?

T C: Hay varios ítems en lo respectivo al cementerio. Hay aumentos de cerca del 200% en algunos casos. Cuestiones como exhumaciones, por ejemplo. Parece que ni los muertos se salvan de los aumentos (risas).

Libertarios ¿bajan el precio al PRO?

La cronista llegaba al dirigente libertario para consultarle sobre una polémica acontecida en los últimos días y que involucró a la directora del ANSES, Silvina Drovandi, quien fue señalada por un sector de LLA del departamento por presuntas amenazas a jóvenes dirigentes de la región.

Periodista: ¿Qué pasó con esto de Drovandi? No termino de entender bien esa interna de la que se habla o el tema de las amenazas.

Dirigente libertario: tengo pruebas pero tampoco dudas de que hay un internismo dando vueltas. Digo, la puja por ser el o la referente de La Libertad Avanza en la ciudad se viene viendo hace rato. No es que eso involucre a Drovandi directamente, pero quizás se vio salpicada por todo eso. Tampoco puedo decirle mucho porque estoy un poco ajeno a este hecho en cuestión.

P: Lo poco que sé, es que un grupo de dirigentes la asocia mucho al PRO y ella planteó que no es afiliada al partido ni nada de eso.

D: No conozco a Drovandi y no tengo nada contra ella. Pero si vamos al PRO departamental, creo que no debieran adjudicarse tanto como he escuchado. Vi de cerca el proceso electoral del año pasado.

P: Lo que dicen ellos es que blanquearon su apoyo al proyecto de Milei desde el día en que Bullrich decidió acompañarlo. Previo al ballotage. En criollo: no sienten que se estén “colgando” de nada.

D: Mire, yo no diría nada si no fuera porque varios de ellos dicen haber hecho aportes que en realidad no fueron para tanto. No digo que no haya sido útil y quizás hasta necesario pero tampoco es para minimizar la construcción de LLA. Además, es más sencillo cuando se tiene llegada directa a “donde atiende Dios”, ¿vio? Nosotros teníamos cosas que corregir, como siempre. Y es lógico, con un 80% de personas que fiscalizaban por primera vez. Pero teníamos una base muy sólida.